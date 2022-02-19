Однажды в Тёмном Средневековье...

Налево пойдёшь – беда, направо – тоже. Вверху и внизу тебя ждут громадные рыцари, желающие твоих мучений не меньше, чем жуткие твари из самой бездны. Конечно, это не описывает сполна всю прелесть этого жанра, но даёт какое-никакое представление неподготовленным людям. Здесь худший вариант развития событий – по статистике единственный верный.

Намеки на суровость souls-like начали появляться ещё в первых играх FromSoftware. “Ростки зла”, – шутливо говорили некоторые игроки перед тем, как картина окончательно сформировалась в 2009 году, когда вышел любимый и ненавидимый многими Demon’s Souls. Про эту игру можно сказать лишь то, что она никого не щадила.

Demon souls – первый шаг FromSoftware в мир беспощадного к игроку гейминга. © FromSoftware

Первые шаги

Demon’s Souls сразу испытывала на прочность как новичков, так и опытных игроков. Тебя интересует, куда идти, где купить оружие, как убить определенного противника? Приходилось разбираться самому. На этом тернистом пути, основанном на добыче информации из случайных записок и редких описаний предметов, ты должен был встретиться вдобавок с частыми возрождениями и нежеланием игры давать тебе поблажку.

Тех героев, которые, несмотря на это, пробирались дальше, ждал большой и разнообразный мир тёмного фэнтези и Средневековья с уникальными и интересными локациями. Драконы, рыцари, замки – всё как в сказках, хотя здесь схожесть скорее с оригиналами тех самых сказок.

В Demon’s Souls игрокам открылся мультиплеер, доведенный до ума в последующих играх серии, а сейчас только дающий представление о том, как всё должно выглядеть. Если вдруг бой с боссом выдавался куда более невыносимым, чем обычно, игрок мог призвать к себе на помощь фантом другого игрока, чтобы совместными усилиями одолеть противника. Правда, эта система работала и в обратную сторону. По желанию другой игрок всегда мог войти в твой мир без приглашения, становясь к тебе автоматически враждебным, и серьёзно испортить прохождение. Спасительный “костёр”, дающий возможность сохраниться и восполнить шкалу здоровья, тогда ещё не был придуман.

Эра Dark Souls

Когда FromSoftware перестали сотрудничать с Sony и обратились к Bandai Namco, права на первоначальное название Demon’s Souls были потеряны. Это дало начало любимым всеми “Тёмным душам”. Пускай Demon’s Souls напоминала классическое тёмное фэнтези, в Dark Souls разработчики дали волю фантазии. Огромные чудовища, заполонившие мир демоны, невиданное и разрушительное колдовство – всё это ты встречал во время путешествия по беспощадному Королевству.

Сюжетную механику игра позаимствовала у предшественницы – по-прежнему история складывалась из тонких намёков и редких описаний, а многие анимации и вовсе остались прежними.

Первая часть произвела огромный ажиотаж и вызвала бурю эмоций. Разработчики не могли это проигнорировать, и вскоре началась работа над сиквелом.

Работа над Dark Souls 2 проходила без ведущего разработчика, Хидэтаки Миядзаки, который в тот момент сконцентрировался над Bloodborne, в результате чего игра сильно походит на первую часть и отличается разве что в сеттинге. Это старая-добрая первая Dark Souls с графическими улучшениями, и также понравится тебе, если ты ещё не решил, с какой игры начать.

В Bloodborne игрок начинает свой путь в готическом городе Ярнаме. © FromSoftware

Bloodborne

Под чутким руководством Хидэтаки Миядзаки Bloodborne оказался настоящим хитом: дух старой Англии, тёмные переулки и souls-like во всей красе.

В игре уменьшилось количество оружия, у него появилось понятие “фаза” – одним нажатием кнопки меч превращался в молот и наоборот. Динамика игры изменилась – теперь это не было похоже на неторопливость предыдущих игр, особенно с системой парирования, что позволяла наносить огромный урон противнику при соблюдении таймингов.

При этом в Bloodborne также появилась возможность исцеления без привязки к “костру”: в этом помогали особые зелья, однако и с этим часть здоровья восстанавливалась просто при поражении противника, что давало возможность практически безостановочного лечения. Правда, эту механику в третьи “Тёмные души” решили не переносить, отдавая предпочтение привычным точкам сохранения.

Темнейшие души

Хидэтака Миядзаки вернулся в мир “Тёмных душ” вместе с Dark Souls 3, что собрала в себе всё лучшее от предыдущих частей и Bloodborne. То же Средневековье, то же тёмное фэнтези… Система парирования полностью перешла из Bloodborne, а многие боссы обзавелись ненавистными фазами; вернулась полоска маны, которую видели последний раз аж в Demon’s Souls. В целом геймплей стал намного бодрее, однако всё ещё склонялся к прежнему темпу, нежели к динамичности Bloodborne – но именно там третья часть выборочно позаимствовала механику оружия: теперь у каждого вида была своя особая атака, расходующая кусочек маны.

Казалось бы, куда двигаться дальше? Весь накопленный опыт уже выплеснут в Dark Souls. Дорог, как оказалось, еще много, и одна из них ведёт в Японию.

Sekiro – изящное сочетание японской мифологии и сложных механик соулс-игр. © FromSoftware

Путь самурая

Sekiro: Shadows Die Twice – то, что в игровом сообществе называется “ядерной бомбой”. FromSoftware решили, что просто крутых игр им недостаточно, и представили первую сюжетную souls-like игру в сеттинге средневековой Японии. Парирование и баланс как важнейшая часть игры – без них, знания времени и последовательности ударов боссы становились непроходимыми. Протез вместо руки персонажа, который выполнял функции и щита, и крюка, и ещё множества полезных приспособлений, прокачивался через специальную “ветку талантов”.

Sekiro стала глотком свежего воздуха за свой новый взгляд на уже показанные механики, тёмное фэнтези и японскую мифологию. За это и полюбилась многим фанатам соулс-игр.

Что же в итоге?

Создание своего поджанра – дело непростое, однако у FromSoftware это получилось.

Более того, наглядно видно, как разработчики исправляют ошибки и, что самое главное, совершенствуются, не останавливаясь на достигнутом.

В ремейке Demon’s Souls игроков пожалели, подарив им всё же долгожданный “костёр” после убийства босса, и при этом значительных различий с оригиналом там очень мало: тот точно так же унаследовал систему тенденции мира, от которой разработчики отказались в Dark Souls и следующих своих играх. FromSoftware ведут умелую игру с фанатами – метод проб, ошибок, кнута и пряника от людей, которые живут ради своего дела и стремятся к идеалу.

Цель souls-like игр – заставлять людей страдать, а уж каким образом это будет происходить – совершенно другая история.