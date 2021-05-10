Ф-1: Ферстаппен финишировал в шаге от победы в Гран-при Испании

В «королевских гонках» продолжается напряжённое сражение за пальму первенства в сезоне-2021 и титул чемпиона мира между 23-летним пилотом Red Bull Racing Максом Ферстаппеном и 36-летним Льюисом Хэмилтоном из Mercedes AMG F1. Именно нидерландец и британец разыграли между собой золотые награды четырёх стартовых этапов сезона и претендуют на главный приз по итогам чемпионата. Весомые шансы на победу в Испании имел именно Макс, но буквально перед самым финишем Ферстаппен упустил вперёд Хэмилтона, финишировав вторым. Топ-3 замкнул напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

Ферстаппен продолжает сражение за чемпионство

Ферстаппен вырвался в лидеры на первом круге Гран-при Испании © Getty Images/Red Bull Content Pool

Уик-энд в Испании стал для голландца Макса Ферстаппента 100-м за рулём болида Red Bull Racing и оказался весьма удачным. Нидерландский пилот завоевал свой четвёртый подиум в четырёх стартовых Гран-при сезона-2021 и продолжил борьбу с Льюисом Хэмилтоном за титул чемпиона мира. На старте гонки Макс совершил головокружительный прорыв и сумел опередить британца в борьбе за первое место. Ферстаппен сохранял лидерство большую часть гонки, но в самой концовке гонки на более старых шинах упустил действующего чемпиона мира вперёд.

Ферстаппен продолжает борьбу за чемпионский титул с Льюисом Хэмилтоном © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Сегодня я попытался сделать всё, что было в моих силах, и вышел в лидеры в первом повороте, но затем нам просто не хватало темпа, чтобы бороться с Mercedes. Конечно, мы хотели победить, но я не слишком расстроен, поскольку приложил максимум усилий и использовал все имевшиеся возможности. Даже если бы мы применили иную тактику и провели второй пит-стоп до Mercedes, в этот раз мы не смогли бы вернуться в лидеры, поскольку соперники были просто быстрее нас. Я знаю, с какой скоростью могу ехать и где предел возможностей машины, а когда Льюис Хэмилтон, хотя едет позади, получает возможность провести пит-стоп с минимальными потерями времени, то в Mercedes без проблем могут предпринять какой-то тактический манёвр.

Когда Льюис поехал на второй пит-стоп, я сразу понял, что на свежих шинах он меня догонит – примерно так было в Венгрии в 2019 году. И, несмотря на все мои усилия, я стал для него лёгкой мишенью. Благодаря разнице в скорости, которую обеспечивали более свежие шины, Льюис легко смог меня обогнать, а после этого мне хотя бы удалось удержать второе место и проехать лучший круг гонки. Сегодня нам просто немного не хватило скорости, и второй результат – максимум, на что можно было рассчитывать. Похоже в Mercedes смогли нас опередить по гоночному темпу, и теперь мы должны разобраться, почему это произошло», – детально разобрал своё выступление в Испании Макс Ферстаппен.

Перес продолжает прогрессировать

Перес финишировал пятым в Гран-при Испании © Getty Images/Red Bull Content Pool

Мексиканский пилот Red Bull Racing Серхио Перес сумел добиться прогресса в Испании. Чеко финишировал пятым в сверхсложной для него гонке, продемонстрировав уверенное пилотирование и высокую скорость. Этот результат позволил пилоту из Мексики выйти на шестое место генеральное классификации чемпионата мира Ф-1. Но Перес уверен в том, что это только начала и в будущем его ждёт подъём.

«На этой трассе непросто обгонять, это осложнило нам гонку. Первый круг сложился неплохо, мы отыграли несколько позиций, но мне потребовалось довольно много времени, чтобы обогнать Даниэля Риккардо. Машина McLaren была очень быстрой на прямых, поэтому предпринять попытку атаки было сложно, но нам в итоге удалось провести обгон по внешнему радиусу первого поворота. Я понимал, что надо делать, поднажал и смог довести манёвр до конца. Но сложность была в том, что после этого ресурс шин был на исходе.

С каждым гоночным уик-эндом я пилотирую всё более уверенно, и когда он заканчивается, мне хочется поскорее выйти на старт следующей гонки. Кроме того, все трассы разные, и хотя в Барселоне я чему-то научился, в Монако потребуется иной подход. Но главное, что процесс адаптации к RB16B продолжается, и я надеюсь, что вскоре смогу почувствовать себя за рулём на 100% комфортно. Предвкушаю гонку в Монако, тем более что в прошлом машины Red Bull Racing были конкурентоспособны на этой трассе, поэтому у нас будет шанс побороться за победу», – оптимистично подытожил Серхио Перес.

Гасли удерживает планку

Пьер Гасли финишировал десятым в Гран-при Испании © Getty Images/Red Bull Content Pool

Пилот Scuderia AlphaTauri Пьер Гасли продолжает демонстрировать стабильность и следом за этапом в Португалии сумел попасть в топ-10 уже в Испании. На старте гонки француз допустил ошибку, остановив машину на несколько сантиметров дальше своей стартовой позиции. По ходу гонки стюарды наказали его не только пятисекундным штрафом, но и одним штрафным баллом к суперлицензии. Тем не менее в концовке гонки Пьер сумел совершить умопомрачительный прорыв, отыграв шесть позиций и финишировал десятым.

«Я испытываю смешанные чувства. В гонке я хорошо отыгрался, но машине не хватало скорости по сравнению с двумя первыми этапами, что огорчает. Я разочарован в себе из-за ошибки на стартовой решётке, которая осложнила мою жизнь. Получилось очень глупо. Тем не менее по ходу гонки я провёл несколько интересных сражений, обгонял соперников и финишировал десятым. У машины определённо есть потенциал, но мы должны заставить её стабильно работать во всех поворотах. До этапа в Монако нас ждёт напряжённая работа, но я верю, что команда сделает несколько шагов вперёд в следующих гонках», – подытожил Пьер Гасли.

Юки Цунода не сумел реализовать потенциал

После финиша в топ-10 в стартовой гонке сезона в Бахрейне, японский новичок Формулы-1 и команды Scuderia AlphaTauri Юки Цунода вновь не смог набрать очки в гонке. И если в Италии и Португалии спортсмен из Японии сумел добраться до финиша, хотя и вне очковой зоны, то в Испании Цунода не смог сделать даже этого. На седьмом круге гонки Юки выбыл из борьбы из-за проблем с мотором.

«Разочаровывающий уик-энд. Конечно, я расстроен тем, что не финишировал, поскольку у меня был хороший темп на первых кругах, но произошедшее оказалось вне моего контроля. В данный момент мы не знаем, что именно случилось с машиной – когда её доставят в боксы, мы вместе с инженерами всё изучим. Сейчас я должен сосредоточиться на следующей гонке в Монако. Я впервые буду там выступать и предвкушаю пилотирование на культовой трассе», – заявил Юки Цунода.

Результаты Гран-при Испании 2021:

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:33:07.680 Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — +15.841 Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — +26.610 Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — +54.616 Серхио Перес (Red Bull Racing) — +1:03.671 Даниэль Риккардо (McLaren) — +1:13.768 Карлос Сайнс (McLaren) — +1:14.670 Ландо Норрис (McLaren) — +1 круг Эстебан Окон (Alpine) — +1 круг Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) — +1 круг

Общий зачёт после Гран-при Испании 2021:

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 94 очка; Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 80; Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 47; Ландо Норрис (McLaren) — 41; Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — 40; Серхио Перес (Red Bull Racing) — 32; Даниэль Риккардо (McLaren) — 24; Карлос Сайнс (McLaren) — 20; Эстебан Окон (Alpine) — 10; Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) — 8.

Кубок Конструкторов после Гран-при Испании 2021:

Mercedes AMG F1 — 141 очко; Red Bull Racing — 112; McLaren — 65; Scuderia Ferrari — 60; Alpine — 15; Scuderia AlphaTauri — 10; Aston Martin — 5; Alfa Romeo — 0; Williams – 0; Haas – 0.