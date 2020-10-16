Могут ли человеческие эмоции стать возобновляемым источником энергии?
Как концепция румынского студента-антрополога вдохновила на создание научно-фантастического короткометражного фильма, в котором говорится о том, как возможно будет создаваться энергия в 2049 году.
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Представьте мир, в котором ваши эмоции – и хорошие и плохие – могут превращаться в энергию.
В мире, где люди находятся в поиске безграничного количества более чистых и экологичных способов создания энергии, короткометражный фильм «Вспышка» проливает свет на то, как может воплотиться этот замысел.
Первоначальная идея
Фильм «Вспышка» был создан в результате проекта Red Bull Futur/io, в рамках которого участники должны были создать короткий видеоролик с анимацией, текстом или рисунками о том, каким они видят будущее для всего человечества, а по идее, которая будет признана лучшей, Red Bull Media House снимет настоящий фильм. Двадцать два начинающих визионера, отобранных из 1 000 претендентов по всему миру, представили свои идеи по формированию будущего.
По завершении трех дней академии Red Bull Futur/io идея Кристиана-Александру Иоана из Бухареста под названием «Мы все мечтаем об одном» была признана лучшей.
Мне кажется, что мы порой забываем, как можем проявлять сочувствие друг к другу
Он предложил концепцию мира, в котором человеческие эмоции могут быть использованы в качестве возобновляемого источника энергии, а в награду получил возможность воплотить эту идею в короткометражном фильме.
Иоан: «Мне кажется, что мы порой забываем, как можем проявлять сочувствие друг к другу, общаясь через социальные сети. Было бы здорово видеть более внимательных людей, когда речь идет о чувствах и сопереживании, и я бы хотел, чтобы мы меньше испытывали негативные эмоции, например ненависть. В этом заключается моя главная идея».
Человек, стоящий за этой идеей
Его идея могла никогда не воплотиться в жизнь. С одной стороны, он боится летать, а с другой – у него страх перед публичными выступлениями. Презентация в переполненном зале за 4 000 километров от дома совсем не благоприятствует осуществлению замысла. Он чуть было не отказался от участия в Red Bull Futur/io.
Бывший студент-антрополог, который также может похвастаться степенью магистра в области средств массовой коммуникации объясняет: «Мы должны проявить инициативу, чтобы сделать мир лучше и свести к минимуму наше влияние на экологию. Я начал с того, что задумался о человеческих взаимоотношениях. Затем я попытался использовать идею о человеческих технологиях и о том, как наша взаимная деятельность может на самом деле стать станцией по производству энергии. И я искренне верю, что все осуществимо».
О фильме
В конце концов, идея послужила началом для создания фильма «Вспышка», действия которого происходят в 2049 году в Центре эмоциональных приключений. Сюда впервые приходит преподаватель танцев Хлои, чьи движения планируется использовать для получения энергии; там она знакомится с Тео, эмотивным инженером, чья психологическая травма заставила потерять связь со своими чувствами.
Хлои, напротив, подобна клубку энергии, исходящей от браслета «дермаджоул» на ее запястье. Такой браслет способен отслеживать как положительные, так и отрицательные эмоции. Хлои убеждает Тео восстановить связь с его позитивной энергией в прошлом. Фильм заканчивается танцем пары, на который Тео сначала неохотно соглашается.
Участники
Звезды фильма – британские актеры Алекс Лоутер (Тео), сыгравший в фильме «Имитация игры» и в телесериале «Черное зеркало», и Кэти Кларксон-Хилл (Хлои), сыгравшая главную роль в сериалах «По расчету» и «Ханна».
«Тео пришлось пережить потерю и поэтому ему трудно общаться с другими людьми. Он также не может испытывать чувства такой глубины, как прежде, до тех пор, пока не появляется героиня Кэти, которая преломляет ситуацию. Это воображаемый и чудесный мир, в котором люди могут создавать энергию, общаясь с другими», – рассказал Лоутер.
Это воображаемый и чудесный мир, в котором люди могут создавать энергию, общаясь с другими
Будущие технологии
У Иоана уже есть идеи о технологических достижениях, которые станут доступны в будущем. Среди них:
- Персонализированные инструменты, которые фильтруют различные типы информации, подходят для людей с различными интересами и помогут нам оставаться на связи с миром.
- Технология, которая поможет людям выяснить, действительно ли есть жизнь на других планетах.
- Технология, которая поможет обеспечить социальное равенство и интеграцию, оказывая поддержку тем, кто в ней нуждается, чтобы люди почувствовали себя частью одной реальности.
У тебя тоже есть идея по улучшению мира?
Если ты знаешь, как можно изменить жизнь к лучшему с помощью технологий, расскажи о своей идее на сайте Red Bull Basement. Это проект для студентов-новаторов, которые хотят изменить мир, начиная со студенческой жизни в своем университете. Авторы лучшей идеи получат поддержку Red Bull и попадут на Международную встречу участников, где смогут представить свой проект мировым экспертам.