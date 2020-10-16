Представьте мир, в котором ваши эмоции – и хорошие и плохие – могут превращаться в энергию.

В мире, где люди находятся в поиске безграничного количества более чистых и экологичных способов создания энергии, короткометражный фильм «Вспышка» проливает свет на то, как может воплотиться этот замысел.

Первоначальная идея

Кристиан-Александру Иоан, чья идея стала толчком к созданию фильма. © Marcus Maschwitz/Red Bull Content Pool

Фильм «Вспышка» был создан в результате проекта Red Bull Futur/io, в рамках которого участники должны были создать короткий видеоролик с анимацией, текстом или рисунками о том, каким они видят будущее для всего человечества, а по идее, которая будет признана лучшей, Red Bull Media House снимет настоящий фильм. Двадцать два начинающих визионера, отобранных из 1 000 претендентов по всему миру, представили свои идеи по формированию будущего.

По завершении трех дней академии Red Bull Futur/io идея Кристиана-Александру Иоана из Бухареста под названием «Мы все мечтаем об одном» была признана лучшей.

Мне кажется, что мы порой забываем, как можем проявлять сочувствие друг к другу Кристиан-Александру Иоан

Он предложил концепцию мира, в котором человеческие эмоции могут быть использованы в качестве возобновляемого источника энергии, а в награду получил возможность воплотить эту идею в короткометражном фильме.

Иоан: «Мне кажется, что мы порой забываем, как можем проявлять сочувствие друг к другу, общаясь через социальные сети. Было бы здорово видеть более внимательных людей, когда речь идет о чувствах и сопереживании, и я бы хотел, чтобы мы меньше испытывали негативные эмоции, например ненависть. В этом заключается моя главная идея».

Человек, стоящий за этой идеей

Его идея могла никогда не воплотиться в жизнь. С одной стороны, он боится летать, а с другой – у него страх перед публичными выступлениями. Презентация в переполненном зале за 4 000 километров от дома совсем не благоприятствует осуществлению замысла. Он чуть было не отказался от участия в Red Bull Futur/io.

Бывший студент-антрополог, который также может похвастаться степенью магистра в области средств массовой коммуникации объясняет: «Мы должны проявить инициативу, чтобы сделать мир лучше и свести к минимуму наше влияние на экологию. Я начал с того, что задумался о человеческих взаимоотношениях. Затем я попытался использовать идею о человеческих технологиях и о том, как наша взаимная деятельность может на самом деле стать станцией по производству энергии. И я искренне верю, что все осуществимо».

О фильме

Алекс Лоутер играет эмоционально сломленного Тео © Marcus Maschwitz/Red Bull Content Pool

В конце концов, идея послужила началом для создания фильма «Вспышка», действия которого происходят в 2049 году в Центре эмоциональных приключений. Сюда впервые приходит преподаватель танцев Хлои, чьи движения планируется использовать для получения энергии; там она знакомится с Тео, эмотивным инженером, чья психологическая травма заставила потерять связь со своими чувствами.

Хлои, напротив, подобна клубку энергии, исходящей от браслета «дермаджоул» на ее запястье. Такой браслет способен отслеживать как положительные, так и отрицательные эмоции. Хлои убеждает Тео восстановить связь с его позитивной энергией в прошлом. Фильм заканчивается танцем пары, на который Тео сначала неохотно соглашается.

Участники

Хлои (Кэти Кларксон-Хилл) – клубок энергии © Marcus Maschwitz/Red Bull Content Pool

Звезды фильма – британские актеры Алекс Лоутер (Тео), сыгравший в фильме «Имитация игры» и в телесериале «Черное зеркало», и Кэти Кларксон-Хилл (Хлои), сыгравшая главную роль в сериалах «По расчету» и «Ханна».

«Тео пришлось пережить потерю и поэтому ему трудно общаться с другими людьми. Он также не может испытывать чувства такой глубины, как прежде, до тех пор, пока не появляется героиня Кэти, которая преломляет ситуацию. Это воображаемый и чудесный мир, в котором люди могут создавать энергию, общаясь с другими», – рассказал Лоутер.

Это воображаемый и чудесный мир, в котором люди могут создавать энергию, общаясь с другими Алекс Лоутер

Будущие технологии

У Иоана уже есть идеи о технологических достижениях, которые станут доступны в будущем. Среди них:

Персонализированные инструменты, которые фильтруют различные типы информации, подходят для людей с различными интересами и помогут нам оставаться на связи с миром. Технология, которая поможет людям выяснить, действительно ли есть жизнь на других планетах. Технология, которая поможет обеспечить социальное равенство и интеграцию, оказывая поддержку тем, кто в ней нуждается, чтобы люди почувствовали себя частью одной реальности.

У тебя тоже есть идея по улучшению мира?