Выбегающие олени, скандал вокруг Ferrari и MotoGP: факты о Red Bull Ринге

В 80-х трассу исключили из календаря Ф1 из соображений безопасности

Автодром был открыт в 1970 году и сначала назывался “Остеррайхринг”. Вскоре после включения в расписание Формулы 1 трасса приобрела культовый статус. Она не прощала ошибок (помарка легко могла закончиться опасным вылетом в дерево) и требовала настоящей отваги от гонщиков (в семидесятых смертельные аварии на “Остеррайхринге” не были редкостью). Расположение автодрома буквально в центре Европы и фантастические пейзажи австрийских Альп сделали трассу излюбленным местом болельщиков.

Макс Ферстаппен на Red Bull Ring © GEPA pictures / Red Bull Content Pool Прогрев шин перед стартом Гран-при © Philip Platzer / Red Bull Content Pool Нидерландские болельщики на Red Bull Ring © GEPA pictures / Red Bull Content Pool

Тем не менее в восьмидесятых руководству Формулы 1 пришлось исключить популярную трассу из календаря из-за безумных скоростей (к тому времени машины Ф1 проезжали круг с очень высокой средней скоростью - около 250 км/ч), а также сразу нескольких массовых аварий на Гран При 1987 года.

Автодром дважды переименовывали

Под названием “Остеррайхринг” трасса просуществовала с семидесятых до девяностых, когда ее начали перестраивать. Обновление автодрома проводилось преимущественно на деньги австрийской телекоммуникационной группы A1. В честь этой компании трасса и была переименована в A1 Ринг. Автодром вернулся в календарь Формулы 1 в 1997 году и принимал гонки до 2003-го, после чего у трека появился новый хозяин - компания Red Bull, а вместе с ним и новое имя.

Австрийский флаг на трибунах Red Bull Ring © GEPA pictures / Red Bull Content Pool Награда, вручаемая призёрам гонки в Шпильберге © GEPA pictures / Red Bull Content Pool Оранжевая армия на вираже Red Bull Ring © GEPA pictures / Red Bull Content Pool

В ходе гоночных сессий на трассу периодически выбегают олени

В ход Гран При на Red Bull Ринге иногда вмешиваются обитающие в горах Штирии животные.

В 1987 году гонщик Mclaren Штефан Йоханнсон столкнулся во время пятничной тренировки с оленем. Авария получилась серьезной, машина была разбита, и Mclaren пришлось за ночь доставить на гонку запасное шасси, на котором Йоханнсон мог бы выйти на старт.

В 2001 году выбежавший на трассу олень помешал в тренировке выступающему за Williams Хуану-Пабло Монтойе. На этот раз обошлось без происшествий - команда вовремя заметила оленя, попросила гонщика медленно возвращаться в боксы, а напуганное животное благополучно скрылось в лесу.

Болельщик Михаэля Шумахера в Шпильберге © Getty Images / Red Bull Content Pool Scuderia Ferrari © GEPA pictures / Red Bull Content Pool Пролетая над Red Bull Ring © GEPA pictures / Red Bull Content Pool

На Red Bull Ринге прошла одна из самых скандальных гонок для Ferrari и Михаэля Шумахера

Гран При Австрии стал местом одного из наиболее противоречивых эпизодов в истории команды Ferrari. Здесь в 2002 году пилот коллектива из Маранелло Рубенс Баррикелло по приказу с командного мостика пропустил вперед своего напарника Михаэля Шумахера, отдав таким образом немцу победу на этапе. Баррикелло сделал это в подчеркнуто демонстративной манере - сбросив скорость на стартовой прямой за несколько десятков метров до линии финиша. Не заметить неспортивную командную тактику было невозможно - болельщики на трибунах начали освистывать Ferrari, а во время церемонии награждения Шумахер отдал свой кубок напарнику и пригласил его на высшую ступеньку пьедестала почета.

Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон на подиуме Гран-при Австрии © GEPA pictures / Red Bull Content Pool

Поворот Remus - лучшее место для обгонов (и столкновений)

Оптимальное место для обгона на Red Bull Ринге - очень медленный, 135-градусный поворот Remus. Он появился после модернизации трека в девяностых. Remus неоднократно становился точкой столкновения гонщиков в борьбе за призовые места. Так, в 2016 году именно здесь на последнем круге Гран При Австрии столкнулись напарники по Mercedes Нико Росберг и Льюис Хэмилтон.

Здесь же в 2019 году Макс Ферстаппен “подвинул” за пределы трассы пилота Ferrari Шарля Леклера, что позволило гонщику Red Bull выиграть гонку.

В 1999 году в Remus на первом же круге Гран При столкнулись напарники по Mclaren - Дэвид Кулхард и лидирующий в личном зачете чемпионата Мика Хаккинен. Хаккинена после неуклюжей атаки товарища развернуло, победу в Гран При одержала Ferrari, а Кулхарду пришлось извиняться.

Ники Лауда на трассе Red Bull Ring © GEPA pictures / Red Bull Content Pool

Первый поворот Red Bull Ринга носит имя Ники Лауды

Трехкратный чемпион Формулы 1 Ники Лауда - единственный австриец, которому удавалось выиграть домашний Гран При Австрии. Он одержал победу в 1984 году в составе Mclaren. После того как Лауда ушел из жизни в мае 2019 года первый поворот Red Bull Ринга назвали в его честь. Имя другого австрийского чемпиона Формулы 1, Йохана Риндта, который однако не выигрывал австрийский Гран При ни разу, носит девятый поворот трассы.

Марк Маркес сражается за титул на трассе Red Bull Ring © GEPA pictures / Red Bull Content Pool

На Red Bull Ринге проходят максимально непредсказуемые гонки MotoGP

Red Bull Ринг - одна из немногих трасс календаря Формулы 1, которая также принимает этапы MotoGP. Гонки этой серии традиционно богаты на борьбу и обгоны, но в Австрии эти качества умножаются сразу надвое и сражения за победу здесь регулярно продолжаются в буквальном смысле до последнего поворота последнего круга.

На Гран При Австрии неоднократно рубились до последнего метра дистанции гонщик Honda Марк Маркес и Андреа Довициозо из заводской команды Ducati. Их борьба в 2019 году получилась настолько яркой, что канал MotoGP сделал нарезку этого эпичного сражения с эмоциями комментаторов на разных языках.

В 2020 году на Red Bull Ринге за главный трофей боролись сразу три пилота MotoGP, а победу одержал гонщик, которого до старта вряд ли хоть кто-то относил к фаворитам.