Red Bull Street Style 2020
© Dean Treml/Red Bull Content Pool
Самый важный в мире турнир по фристайлу возвращается в 2020 году.
Red Bull Street Style является глобальным турниром, цель которого - поиск лучшего в мире футбольного фристайлера. Фристайл - это область, где сочетаются и творчество, и навыки. Самый креативный, технический и стильный игрок среди мужчин и женщин - станет чемпионом мира Red Bull Street Style. В нынешней глобальной ситуации фристайл футбол стал еще более популярным, потому что им можно заниматься индивидуально в любом месте и в любое время.
В этом году Red Bull Street Style проходит онлайн и открыт для всех и везде - все, что вам нужно, - это мяч.
Red Bull Street Style 2020
Отбор состоит из пяти туров. Первый из них начнется 18 мая, где каждый сможет загрузить 30-секундный видеоклип на свой сайт www.redbullstreetstyle.com, демонстрирующий свои лучшие навыки. Судьи назначены Всемирной ассоциацией футбола фристайла (WFFA).
Финал состоится онлайн 14 ноября, примут участие 16 лучших мужчин и 8 женщин, и его можно будет смотреть вживую по всему миру.
Требования для участия в квалификации Red Bull Street Style просты: видео не должно быть длиннее 30 секунд. Видео должны быть в горизонтальном (альбомном) формате и без обработки. Музыка не допускается. Принять участие могут все участники старше 16 лет.
Точное расписание и дополнительную информацию вы можете найти на сайте www.redbullstreetstyle.com.