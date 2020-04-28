MTB-дёрт рай существует

Как выглядит дёрт-парк мечты? Похоже, у нас есть ответ. Достаточно взглянуть на один из самых больших естественных парков для маунтинбайка в Европе – Isaberg Mountain Resort в Швеции, чтобы убедиться в этом. Масштаб парка и уровень сооружений впечатляет. Здесь ты найдёшь 29 трамплинов, семь дропов и шесть линий, как для начинающих, так и для про-райдеров. Так что здесь сбываются двухколесные мечты райдеров любого уровня.

Это похоже на рай? © Philip Fagerberg

Создали это произведение искусства Филипп Фагерберг из Ride and Develop и Дэн Хансен, отвечающий за MTB в Isaberg Mountain Resort. Да, всё правильно понял, Isaberg Mountain Resort есть отдельный человек, отвечающий за развитие маунтинбайка. Потому что кроме дёрт-парка на территории этого курорта функционируют трассы для эндуро, трейла, кросс-кантри, а теперь и слоупстайла. «Парк построен для райдеров всех уровней типов MTB-дисциплин», – объясняет дуэт. Теперь здесь комфортно кататься как детям, так и профессиональным райдерам.

Philip Fagerberg follows Tobbe Jangmo down new jump line in Isaberg.

Филипп так рассказывает об этом: «У наших шести линий четыре разных точки старта. У более простых – плавные повороты, небольшие дропы, трамплины и “столы”. Для более опытных райдеров есть средняя линия с гораздо большими трамплинами, которые позволяют тренировать трюки. Ну а для тех, кто чувствует себя по-настоящему уверенно, мы создали большую линию с семиметровым перепадом. Она выводит райдера на 10-метровому дропу, который способен поднять атлета на пять метров над землёй».

Есть здесь и жёсткие линии © Philip Fagerberg

У всего трека отличный дизайн с шикарными трамплинами и поворотами, которые связаны или не связаны между собой. Тем не менее, нет никакого риска случайно оказаться на неправильной линии. «Всегда было важно, чтобы новички не оказались на линии, которая слишком сложна. Поэтому мы создали препятствия, после которых начинаются линии для про-райдеров», – говорит Филипп. «Также важно, чтобы прыжки были безопасными и способствовали практике и развитию райдеров, а не наоборот. Поэтому, очень важно убедиться, что райдер автоматически набираете правильную скорость».

Филипп делает большой прыжок © Philip Fagerberg

Филипп признается, что немного нервничал, когда впервые совершал большой 10-метровый прыжок: «Прежде чем сделать амплитудный трюк с большого трамплина, я проехал здесь трижды, чтобы чувствовать себя комфортно. А затем набрал максимальную скорость для разгона. Только так можно понять насколько высоко на самом деле возможно с него взлететь», – со смехом рассказал шведский райдер.