За последние 10 лет было множество победителей Чемпионата Мира по League of Legends, но только одна команда прочно ассоциируется с Кубком Призывателей. T1 выиграли Чемпионат мира три раза – больше, чем любая другая команда за всю историю Чемпионата – и они постоянно пересобираются, чтобы поддерживать звездный состав в League of Legends Champions Korea (LCK). А поскольку вся организация T1 вступает в многолетнее партнерство с Red Bull, вот все, что вам нужно знать об этой команде по LoL.

История T1 тянется с ранних 2000-х, команда зародилась в качестве профессионально играющего в Starcraft коллектива, а их известность в мире LoL пришла к ним в 2012 году, в то время команда была известна под названием SK Telecom T1. Их ранний состав, в котором были игроки: Чжон 'Impact' Ё Ён, Бэ 'Bengi' Сон Юн, Ли 'Faker' Сан Хёк, Чхэ 'Piglet' Гван Цзинь и Ли 'PoohManDu' Чон Хён, сразу же стал успешным. Они влегкую прошли квалификацию на Чемпионат мира 2013 года, положив начало совершенно беспрецедентной гонке в киберспортивном League of Legends.

Не сделав ни одной ошибки, T1 установили невероятный рекорд Чемпионата мира. Они пять раз выступали на самом крупном турнире и каждый раз выходили по крайней мере в полуфинал. Они четыре раза прошли весь путь до финала и из этих четырёх раз трижды забрали себе чемпионский титул.

Дебют 2013 года стал для них первой победой на международной сцене. Они ворвались на турнир, проиграв лишь одну игру на групповом этапе и четвертьфинале, затем T1 забрали победу в сложной игре полуфинала против соперников Naijin Black Sword и разгромили Royal Club в финале со счетом 3 – 0. Это положило начало эпохе господствования на международной арене не только T1, но и всех южнокорейских команд.

Faker и его тиммейты © Red Bull

Когда T1 вернулись на Чемпионат мира в 2015 году, то не было никаких сомнений в том, кто лучшая команда в мире. Групповой этап они закончили со счетом 6 – 0, а затем обыграли ahq eSports Club в четвертьфинале: 3 – 0, полуфинал против европейского состава Origen также завершился со счетом 3 – 0. Они проиграли всего одну игру в гранд-финале против KOO Tigers и завершили серию игр 3 – 1 на Чемпионате мира, и этот Чемпионат еще не самый крутой их результат!

В следующем году они стали первой и единственной командой, которая успешно защитила титул чемпиона мира, снова легко пройдя групповой этап на пути к чрезвычайно захватывающему и грандиозному финалу против Samsung Galaxy, который они выиграли со счетом 3 – 2.

Конечно, чтобы попасть на Чемпионат мира, нужно отлично выступить и на турнире в своем регионе, а T1 всегда боролись за вершину LCK. У них больше всего выигранных чемпионатов среди всех команд Южной Кореи – девять, а еще пять раз они занимали второе место.

Вскоре после Чемпионата мира 2013 года T1 вернулся в LCK, чтобы установить беспрецедентный рекорд: 15 – 0 в сезоне LCK Winter 2013, который до сих пор никто не смог повторить. У них также самая длинная серия побед в истории LCK – 23 игры с весеннего по летний сезоны 2015 года.

Faker – один из лучших игроков LoL

Нельзя выигрывать чемпионаты без хороших игроков, и T1 посчастливилось с самого начала иметь в своей команде одних из лучших игроков League of Legends всех времен. Несомненно, во главе звездного списка находится Faker, который появился на сцене в 2013 году и с тех пор является центром команды. Немногие игроки остаются в одной команде надолго, но его преданность была вознаграждена трофеями и огромной поддержкой фанатов.

Faker – звездный игрок League of Legends © Red Bull

Faker практически непобедим, а список его успешных соло игр на центральной линии за его карьеру почти бесконечен. Возможно, нет ничего более известного, чем игра, сделавшая его известным во всем мире.

Играя против KT Bullets в 2013 году, Faker противостоял Рю 'Ryu' Санг Оку. Молодой игрок встретился с одной из лучших команд и с одним из самых лучших в мире мидеров, но вышел на первое место, продемонстрировав невероятное мастерство. Оба игрока были на одном чемпионе – Зеде – и Рю, практически одержал верх, опустив здоровье Faker'у до одной трети, прежде чем ситуация полностью развернулась.

В то время Faker был широко известен как один из перспективных и молодых игроков Южной Кореи, но после того, как завирусился клип с его игрой, все в мире внезапно увидели человека, который задал новую планку игры LoL на следующие семь лет. Перенесемся в 2020 год, и теперь Faker является совладельцем команды, в которой он добился невероятных успехов. Он сыграл более 500 игр за команду, и в 24 года его, вероятно, ждет еще множество лет в игровой карьере.

Его постоянно окружают другие топовые игроки, и по мере приближения к 2021 году это, похоже, продолжится. В следующем сезоне в T1 войдут: Faker, Ким 'Canna' Чан Дон, Мун 'Cuzz' Ву Чан, Парк 'Teddy' Джин Сонг, Ли 'Effort' Сан Хо, Рю 'Keria' Мин Сёк, Чо 'Ellim' Эл Лим, Ли 'Gumayusi' Мин Хён и Чо 'Zeus' Ву Хэ.