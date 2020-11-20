Оцени кастомный маунтинбайк Canyon Sender Тане Сигрейв

Несмотря на то, что британке Тане Сигрейв всего 25 лет, спортсменка достаточно давно находится в элите Кубка мира UCI по даунхиллу. Уроженка пригорода Лондона впервые громко заявила о себе в 2013 году, завоевав чемпионский титул на Кубке мира по MTB DH среди юниоров. В 2015 году Тане дважды поднялась на подиум этапов Кубка мира в австрийском Леоганге и в шотландском Форт-Уильяме. Годом позже подиумов было уже три, а в 2017 году Сигрейв добыла сразу три победы в гонках Кубка мира и заняла итоговое второе место в элитной категории.

Тане Сигрейв на треке в португальском Лозане © Bartek Wolinski

В 2018 году вновь с тремя победами на престижных соревнованиях Кубка мира Тане Сигрейв второй раз в карьере завоевала итоговые серебряные награды. В прошлом году спортсменка из Великобритании удачно разделила свои усилия между соревнованиями Crankworx, где трижды поднялась на подиум, а также этапами Кубка мира на которых завоевала победу в Мариборе и стала второй в канадском Мон-Сен-Ани. В 2020 году, находясь на пике своей формы, Тане Сигрейв начала свой восьмой сезон с перехода в команду Canyons Collective. В составе коллектива спортсменка приняла участие в этапе Кубка мира UCI MTB DH в португальском Лозане, где заняла призовое третье место.

Кроме того, Тане Сигрейв получила свой собственный кастомизированный байк Canyon Sender CFR FMD, который достоин пристального внимания.

Кастомный Canyon Тане Сигрейв © Bartek Wolinski

Вообще, Sender CFR FMD – это маунтинбайк 2021 года, хотя команда Canyon Factory Racing и предоставила Тане его в этом году. И вот почему в следующем сезоне от титулованной спортсменки стоит ждать новых побед на этапах Кубка мира в свою копилку. Начнём с того, что в этом году Canyon Sender CFR стал наиболее обсуждаемым байком на этапах UCI MTB DH благодаря своей облегчённой карбоновой раме. Только вдумайся в эти цифры, новая модель стала легче на 650 грамм. И это при том, что благодаря новой геометрии дизайнерам удалось перенести задний амортизатор ещё ближе к земле.

Амортизатор Canyon Sender © Bartek Wolinski

Подобный редизайн позволил снизить центр тяжести всего велосипеда, обеспечивая Seagrave более стабильную езду без потери жесткости переднего треугольника и внушающего уверенность управления. Новое расположение шарнира также позволило Canyon уменьшить отдачу педали, которая не только замедляет гонщиков, но и снижает эффективность их подвески на самых сложных трассах Кубка мира.

Руль на байке Canyon Sender © Bartek Wolinski

Canyon также утверждает, что на новом Sender CFR можно ездить жёстко и быстро. Тане Сигрейв доказала это на этапе Кубка мира в Мариборе, где ей удалось идеально приземлиться после прыжка с одно из самых больших обрывов на трассе. И все это благодаря тому, что проектировщики байка сделали всё, чтобы райдер не перебивал ход задней подвески.

Тане Сигрейв выступала на байке №7 на UCI MTB World Cup 2020 © Bartek Wolinski

Наконец, стоит выделить некоторые различия между версиями Sender CFR и Seagrave FMD. В первую очередь, на байке Сигрейв стоит вилка и амортизатор Fox, а не RockShox. Кроме того, Тане предпочла шатуны, задний переключатель, манетку и тормоза от Shimano Saint. Кроме того, шинный спонсор спортсменки – Schwalbe, предоставил ей для тестирования новый прототип покрышек, который должен обеспечить британке лучшее сцепление с трассой. Ещё одна новинка – педали Crankbrothers Mallet DH, которые будут удерживать ноги райдера во время езды. А фирменные ручки Ergon красиво завершает кокпит.

Характеристики байка Canyon Sender CFR FMD Тане Сигрейв: