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Оцени кастомный маунтинбайк Canyon Sender Тане Сигрейв

© Bartek Wolinski
Статья является частьюMercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup
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Британская звезда MTB-даунхилла в сезоне-2020 пересела на новый велосипед. Пришло время разобраться в деталях из чего он состоит.
Автор Charlie AllenbyОпубликовано
Несмотря на то, что британке Тане Сигрейв всего 25 лет, спортсменка достаточно давно находится в элите Кубка мира UCI по даунхиллу. Уроженка пригорода Лондона впервые громко заявила о себе в 2013 году, завоевав чемпионский титул на Кубке мира по MTB DH среди юниоров. В 2015 году Тане дважды поднялась на подиум этапов Кубка мира в австрийском Леоганге и в шотландском Форт-Уильяме. Годом позже подиумов было уже три, а в 2017 году Сигрейв добыла сразу три победы в гонках Кубка мира и заняла итоговое второе место в элитной категории.
Тане Сигрейв на треке в португальском Лозане
Тане Сигрейв на треке в португальском Лозане
© Bartek Wolinski
В 2018 году вновь с тремя победами на престижных соревнованиях Кубка мира Тане Сигрейв второй раз в карьере завоевала итоговые серебряные награды. В прошлом году спортсменка из Великобритании удачно разделила свои усилия между соревнованиями Crankworx, где трижды поднялась на подиум, а также этапами Кубка мира на которых завоевала победу в Мариборе и стала второй в канадском Мон-Сен-Ани. В 2020 году, находясь на пике своей формы, Тане Сигрейв начала свой восьмой сезон с перехода в команду Canyons Collective. В составе коллектива спортсменка приняла участие в этапе Кубка мира UCI MTB DH в португальском Лозане, где заняла призовое третье место.
Кроме того, Тане Сигрейв получила свой собственный кастомизированный байк Canyon Sender CFR FMD, который достоин пристального внимания.
Кастомный Canyon Тане Сигрейв
Кастомный Canyon Тане Сигрейв
© Bartek Wolinski
Вообще, Sender CFR FMD – это маунтинбайк 2021 года, хотя команда Canyon Factory Racing и предоставила Тане его в этом году. И вот почему в следующем сезоне от титулованной спортсменки стоит ждать новых побед на этапах Кубка мира в свою копилку. Начнём с того, что в этом году Canyon Sender CFR стал наиболее обсуждаемым байком на этапах UCI MTB DH благодаря своей облегчённой карбоновой раме. Только вдумайся в эти цифры, новая модель стала легче на 650 грамм. И это при том, что благодаря новой геометрии дизайнерам удалось перенести задний амортизатор ещё ближе к земле.
Shock on Tahnée Seagrave’s Canyon Sender downhill race bike pictured at the 2020 UCI MTB World Cup round in Lousã, Portugal.
Амортизатор Canyon Sender
© Bartek Wolinski
Подобный редизайн позволил снизить центр тяжести всего велосипеда, обеспечивая Seagrave более стабильную езду без потери жесткости переднего треугольника и внушающего уверенность управления. Новое расположение шарнира также позволило Canyon уменьшить отдачу педали, которая не только замедляет гонщиков, но и снижает эффективность их подвески на самых сложных трассах Кубка мира.
Руль на байке Canyon Sender
Руль на байке Canyon Sender
© Bartek Wolinski
Canyon также утверждает, что на новом Sender CFR можно ездить жёстко и быстро. Тане Сигрейв доказала это на этапе Кубка мира в Мариборе, где ей удалось идеально приземлиться после прыжка с одно из самых больших обрывов на трассе. И все это благодаря тому, что проектировщики байка сделали всё, чтобы райдер не перебивал ход задней подвески.
Тане Сигрейв выступала на байке №7 на UCI MTB World Cup 2020
Тане Сигрейв выступала на байке №7 на UCI MTB World Cup 2020
© Bartek Wolinski
Наконец, стоит выделить некоторые различия между версиями Sender CFR и Seagrave FMD. В первую очередь, на байке Сигрейв стоит вилка и амортизатор Fox, а не RockShox. Кроме того, Тане предпочла шатуны, задний переключатель, манетку и тормоза от Shimano Saint. Кроме того, шинный спонсор спортсменки – Schwalbe, предоставил ей для тестирования новый прототип покрышек, который должен обеспечить британке лучшее сцепление с трассой. Ещё одна новинка – педали Crankbrothers Mallet DH, которые будут удерживать ноги райдера во время езды. А фирменные ручки Ergon красиво завершает кокпит.

Характеристики байка Canyon Sender CFR FMD Тане Сигрейв:

  • Рама: Canyon Sender CFR из углеродного волокна, с ходом 200mm
  • Вилка: FOX Performance Elite 40 Float
  • Амортизатор: Fox DHX2 Evol Performance Elite
  • Рулевая колонка: Acros AZX-227
  • Шатуны: Shimano Saint M825 36T
  • Кассета: Shimano 105 5700 11–25 10s
  • Задний переключатель: Shimano Saint M820 SS
  • Манетка: Shimano Saint M820 10s
  • Колёса: диски DT Swiss EX511 29 дюймов спереди / 27,5 дюймов сзади, ступицы DT Swiss 240
  • Шины: прототип Schwalbe
  • Тормоза: рычаги Shimano XTR, суппорты Shimano Saint M820, роторы Shimano RT86 200 мм
  • Руль: Renthal Fatbar
  • Седло: Ergon SMD20
  • Подседельный штырь: Canyon G5
  • Грипсы: Ergon GFR1
  • Педали: Crankbrothers Mallet DH