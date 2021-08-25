Смотри реакцию Тани Сигрейв на гонку в Ле-Же в рамках чемпионата мира
© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool
MTB

Смотри реакцию Тани Сигрейв на гонку в Ле-Же в рамках чемпионата мира

Британская гонщица завершила первую предсезонную подготовку без травм за последние два года. Смотри обзор каждой гонки спортсменки в рамках кубка мира по даунхиллу 2021 года в ее новом видеоблоге.
Автор Charlie Allenby
Читать 3 минОбновлено
В этой статье

Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup

Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup

Austria

Tahnée Seagrave

United KingdomUnited Kingdom
Тани Сигрейв — одна из лучших даунхилл-гонщиц в мире. Двадцатишестилетняя британка начала международную карьеру подростком в 2012 году и прочно закрепилась в мире даунхилла. С тех пор она стала чемпионкой мира среди юниоров, одержала семь побед на чемпионате мира и наверняка получит еще больше наград в будущем.
Сигрейв начала сезон кубка мира UCI 2021 года в качестве одной из самых опытных действующих гонщиц. После нескольких лет, омраченных травмами, Сигрейв с нетерпением ожидала возвращения к своему большому байку.
В видео с реакцией Тани на собственные гонки ты сможешь проследить за ее путешествием во время даунхилл-сезона 2021 года. В серии видеоблогов освещен каждый этап серии чемпионата мира. В них Тани расскажет о том, какие моменты каждой гонки удались, а какие аспекты можно улучшить.
Видеоблог после гонки в Ле-Же: размышления о победе
Узнай, что думает Тани по поводу второй гонки в Ле-Же (Франция). Она прошла совсем неподалеку от того места, где спортсменка училась кататься на велосипеде.
О нет! Видео теперь не доступно
В Ле-Же для Сигрейв сошлось все. Вопреки серьезной травме шеи, жаркой гонке в рамках отборочного этапа и прогнозам спортсменка заняла первое место и на 0,252 секунды обогнала Мириам Николь.
Нельзя сбрасывать меня со счетов. Я отбросила сомнения в сторонку и вложила все сердце в эту гонку
Тани Сигрейв
Победа в Ле-Же стала первым триумфом Сигрейв на чемпионате мира с начала сезона кубка мира 2019 года. Спортсменка впервые предстала перед фанатами с момента снятия ограничений на посещение болельщиками мест проведения гонок. Смотри фотографии с этих выходных и прочитай больше о гонке здесь.
Fans run towards Loic Bruni in Les Gets, France on Jul 3, 2021.
Болельщики бегут к финишу, чтобы отпраздновать победу Сигрейв
© Bartek Wolinski/@wolisphoto
Loïc Bruni ambushed by fans after the race in Les Gets, France, on July 3, 2021.
Бруни в окружении фанатов
© Bartek Wolinski/@wolisphoto
Finn IIes being cheered on by fans in Les Gets, France on July 3, 2021.
Дождь не стал препятствием
© Bartek Wolinski/@wolisphoto
Я одержала победу в 3-м секторе гонки
Гонка прошла на почти родной для Сигрейв территории: спортсменка училась кататься на велосипеде по холмам вокруг французской альпийской деревни.
Теперь она ожидает следующего этапа, который пройдет в Мариборе (Словения) 14–15 августа. Ты по-прежнему сможешь посмотреть соревнования в прямом эфире Red Bull TV. Не упусти этот шанс!
Видеоблог после гонки в Леоганге: Тани полна энтузиазма
Смотри видеореакцию Тани на первую гонку сезона в Леоганге:
MTB · 3 мин.
Tahnée's Run Reaction – Leogang
В отложенном и сильно укороченном соревновательном сезоне 2020 года Тани оправлялась от перелома ноги и вывиха лодыжки. Казалось, что Сигрейв возвращается к своей лучшей форме. После впечатляющих сплитов на чемпионате мира выступления спортсменки стали более последовательными. Сигрейв завершила сезон двумя гонками в Лозане (Португалия), где заняла третье место.
Долгое межсезонье сказалось на результатах Сигрейв. Приступ хронической усталости, вызванный продолжительными тренировками, — не лучшая подготовка к первой гонке сезона 2021 года.
Tahnee Seagrave warms up at Rd1 of the UCI DH World Cup in Leogng, Austria on June 12, 2021.
Я долго ждала, чтобы вернуться к гонкам
© Bartek Wolinski/@wolisphoto
Однако в сложных условиях в день гонки Сигрейв смогла собраться. На первом участке трассы ее обогнала только Вали Хёлль, которая в итоге заняла второе место. Сигрейв выбирала более высокие и быстрые пути на сложном и опасном участке леса. Хотя спортсменка не смогла соответствовать темпу, который взяла победительница гонки и действующая чемпионка мира Камил Баланш, Сигрейв была просто счастлива вернуться на байк и выступить на международных соревнованиях.
Tahnee Seagrave hits the gap jump at the UCI DH World cup in Leogang, Austria on June 12, 2021.
Возвращение к гонкам международного уровня
© Bartek Wolinski/@wolisphoto
Учитывая последние несколько лет, я просто в восторге
Tahnée Seagrave
«Учитывая последние несколько лет, я просто в восторге, — рассказала она. — Я все еще работаю над тем, чтобы стать более уверенной в себе. Это дается мне нелегко. Я поняла, насколько это важно на трассах вроде Леоганга.
Погода крайне непредсказуема. Она может привести к разрушению трассы. Это не радует райдеров или строителей трасс. Теперь я провела одну такую гонку. Я знаю, над чем мне нужно поработать. Я просто рада вернуться к гонкам и снова ощутить их импульс и ритм».
Tahnee Seagrave rides at Leogang UCI 2021.
Непредсказуемая погода повлияла на состояние трассы
© Bartek Wolinski/@wolisphoto
Смотри в прямом эфире, как Тани Сигрейв и другие звезды даунхилла участвуют в гонке за кубок мира во французском Ле-Же в субботу, 3 июля.
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В этой статье

Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup

Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup

Austria

Tahnée Seagrave

United KingdomUnited Kingdom
MTB