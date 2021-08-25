Смотри реакцию Тани Сигрейв на гонку в Ле-Же в рамках чемпионата мира

Тани Сигрейв — одна из лучших даунхилл-гонщиц в мире. Двадцатишестилетняя британка начала международную карьеру подростком в 2012 году и прочно закрепилась в мире даунхилла. С тех пор она стала чемпионкой мира среди юниоров, одержала семь побед на чемпионате мира и наверняка получит еще больше наград в будущем.

Сигрейв начала сезон кубка мира UCI 2021 года в качестве одной из самых опытных действующих гонщиц. После нескольких лет, омраченных травмами, Сигрейв с нетерпением ожидала возвращения к своему большому байку.

В видео с реакцией Тани на собственные гонки ты сможешь проследить за ее путешествием во время даунхилл-сезона 2021 года. В серии видеоблогов освещен каждый этап серии чемпионата мира. В них Тани расскажет о том, какие моменты каждой гонки удались, а какие аспекты можно улучшить.

Видеоблог после гонки в Ле-Же: размышления о победе

Узнай, что думает Тани по поводу второй гонки в Ле-Же (Франция). Она прошла совсем неподалеку от того места, где спортсменка училась кататься на велосипеде.

О нет! Видео теперь не доступно

В Ле-Же для Сигрейв сошлось все. Вопреки серьезной травме шеи, жаркой гонке в рамках отборочного этапа и прогнозам спортсменка заняла первое место и на 0,252 секунды обогнала Мириам Николь.

Нельзя сбрасывать меня со счетов. Я отбросила сомнения в сторонку и вложила все сердце в эту гонку Тани Сигрейв

Победа в Ле-Же стала первым триумфом Сигрейв на чемпионате мира с начала сезона кубка мира 2019 года. Спортсменка впервые предстала перед фанатами с момента снятия ограничений на посещение болельщиками мест проведения гонок. Смотри фотографии с этих выходных и прочитай больше о гонке здесь.

Болельщики бегут к финишу, чтобы отпраздновать победу Сигрейв © Bartek Wolinski/@wolisphoto Бруни в окружении фанатов © Bartek Wolinski/@wolisphoto Дождь не стал препятствием © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Я одержала победу в 3-м секторе гонки

Гонка прошла на почти родной для Сигрейв территории: спортсменка училась кататься на велосипеде по холмам вокруг французской альпийской деревни.

Теперь она ожидает следующего этапа, который пройдет в Мариборе (Словения) 14–15 августа. Ты по-прежнему сможешь посмотреть соревнования в прямом эфире Red Bull TV. Не упусти этот шанс!

Видеоблог после гонки в Леоганге: Тани полна энтузиазма

Смотри видеореакцию Тани на первую гонку сезона в Леоганге:

Tahnée's Run Reaction – Leogang

В отложенном и сильно укороченном соревновательном сезоне 2020 года Тани оправлялась от перелома ноги и вывиха лодыжки. Казалось, что Сигрейв возвращается к своей лучшей форме. После впечатляющих сплитов на чемпионате мира выступления спортсменки стали более последовательными. Сигрейв завершила сезон двумя гонками в Лозане (Португалия), где заняла третье место.

Долгое межсезонье сказалось на результатах Сигрейв. Приступ хронической усталости, вызванный продолжительными тренировками, — не лучшая подготовка к первой гонке сезона 2021 года.

Я долго ждала, чтобы вернуться к гонкам © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Однако в сложных условиях в день гонки Сигрейв смогла собраться. На первом участке трассы ее обогнала только Вали Хёлль, которая в итоге заняла второе место. Сигрейв выбирала более высокие и быстрые пути на сложном и опасном участке леса. Хотя спортсменка не смогла соответствовать темпу, который взяла победительница гонки и действующая чемпионка мира Камил Баланш, Сигрейв была просто счастлива вернуться на байк и выступить на международных соревнованиях.

Возвращение к гонкам международного уровня © Bartek Wolinski/@wolisphoto Учитывая последние несколько лет, я просто в восторге Tahnée Seagrave

«Учитывая последние несколько лет, я просто в восторге, — рассказала она. — Я все еще работаю над тем, чтобы стать более уверенной в себе. Это дается мне нелегко. Я поняла, насколько это важно на трассах вроде Леоганга.

Погода крайне непредсказуема. Она может привести к разрушению трассы. Это не радует райдеров или строителей трасс. Теперь я провела одну такую гонку. Я знаю, над чем мне нужно поработать. Я просто рада вернуться к гонкам и снова ощутить их импульс и ритм».

Непредсказуемая погода повлияла на состояние трассы © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Смотри в прямом эфире, как Тани Сигрейв и другие звезды даунхилла участвуют в гонке за кубок мира во французском Ле-Же в субботу, 3 июля.