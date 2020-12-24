В Лос-Анджелесе дождливая ночь, и в городе темнее, чем обычно. Именно в этот четверг в начале марта в США COVID-19 превратился для жителей из абстрактной угрозы в суровую и страшную реальность. Мир на пороге больших перемен.

ESL One Los Angeles Major – важное событие в мире профессиональных команд по одной из самых значимых киберспортивных дисциплин в популярном жанре многопользовательской онлайн боевой арены Dota 2 – только что перенесен, в результате чего более десятка лучших команд остались без турнира. Эта новость сильно ударила по капитану OG – Йохану 'N0tail' Сундштайну , и он, стараясь справится с потрясением, садится на диван особняка в Пасадене, который команда арендовала в качестве буткемпа для подготовки к соревнованиям. Всё это – сильный дождь, вирус, отменённый турнир, надвигающаяся пандемия – было не тем, что он ожидал на старте весеннего сезона игры.

Всего месяц назад OG участвовали в открытых квалификациях на ESL One Los Angeles, где N0tail возглавил новый состав команды, который ранее еще не выступал ни на одном крупном турнире. Несмотря на трех новых игроков и явное отсутствие опыта совместной игры, OG удалось пройти квалификацию на Major всего с одним поражением. Они вели доминирующую игру, достойную двукратных чемпионов. Команда на тот момент выиграла более 33 миллионов долларов на турнирах и готовилась к чему-то большему – еще больше титулов Major, больше трофеев, больше славы, больше веселья.

За месяц многое изменилось. Теперь Йохан чувствует себя опустошенным после того, как услышал, что ему и его команде будет отказано в возможности продемонстрировать свои навыки против лучших команд мира. Каждый игрок в составе OG участвовал в некоторых крупнейших этапах в истории Dota, но сейчас они чувствуют: их шанс показать, что их навыки не атрофировались за предыдущие девять месяцев, в то время как они отдыхали вдали от Dota Pro Circuit, был украден.

«Это определенно большой облом, чувак. Словами это просто не выразить», – говорит N0tail. «Мы были так взволнованы, так морально подготовлены. Это стало огромным ударом».

OG прибыли в Пасадену за неделю до запланированного 15 марта старта ESL One Los Angeles, чтобы заняться интенсивными тренировками и отточить свои навыки для предстоящих сражений. Но из-за того, что мероприятие было перенесено, а в конечном итоге отменено, команде в ближайшем будущем не к чему было стремиться после всей этой подготовки.

Johan Sundstein says to drop the excuses © F. Scott Schafer

Адаптация – это то, к чему OG привыкли на каждом уровне соревнований. Большую часть времени их последнего дня в Соединенных Штатах, игроки смотрят за успехами их дочерней команды OG.Seed. OG наблюдают за их выступлением на Dota Summit 12, безудержно радуясь их успеху против сверхсильной североамериканской команды Evil Geniuses в финале нижней сетки. Именно так страстно OG относятся к игре, всегда ждут с нетерпением все, что должно встретиться на их пути. В этот мартовский полдень они еще не знают, что они будут делать с испытаниями, с которыми они скоро столкнутся, поскольку COVID-19 по факту закроет соревновательную Доту. OG вместо того, чтобы давать интервью как команда, стремящаяся выиграть третий мейджор Dota Pro Circuit 2020 года, приходится задумываться о дальнейшей адаптации к изменившемуся миру. Но адаптация – это то, к чему OG привыкли на каждом уровне соревнований. Команда собирается принять участие во вдохновляющей фотосессии, запечатлевшей их дух товарищества на фоне арендованного особняка. Они собираются вокруг рояля, театрально ломают клавиатуру и шутят, поедая блины на кухне. Затем, через несколько минут после того, как фотограф сказал: "Снято!", они запрыгивают в машины и направляются в аэропорт Лос-Анджелеса, спеша вернуться в Европу. Теперь им предстоит столкнуться с совершенно неопределенным будущим.

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Первоначальный состав OG, сформированный в 2015 году, состоял из группы опытных игроков, которые играли в независимой команде под названием (monkey)Business. И вместо того, чтобы стремиться подписать контракт с крупной организацией, N0tail и его давний товарищ по команде Таль 'Fly' Айзик решили создать свою собственную после их доминирующего выступления на квалификационных турнирах Frankfurt Major. (Соревнования в Dota Pro Circuit исторически подразделяются на определенное количество турниров Major и Minor, которые проводятся перед большой аудиторией в разных городах мира).

В течение следующего года команда выиграла Frankfurt Major и Manila Major, в итоге получив место в квалификации на главный турнир этого вида спорта – The International – в июне 2016 года, дебютировав на TI. Хотя команда хорошо выступила на групповом этапе, The International 2016 закончился тем, что OG дважды проиграли и закончили турнир на девятом месте.

То, как команда показала себя на первых турнирах, стало явным признаком того, что OG станут чем-то особенным. Тем не менее, команде пришлось пройти несколько итераций, прежде чем, наконец, получить золото на The International. Например, в 2017 году в команде произошли масштабные изменения, так как из предыдущего состава остались только N0tail и Fly. Чтобы дополнить команду, в нее были приглашены ветераны и многообещающие таланты, в числе которых оказались Есси 'JerAx' Вайникка, Густав 's4' Магнуссон и Анатан 'ana' Фам .

Этот состав покажет отличный старт, став первой командой в истории, выигравшей один за другим мейджоры: Boston Major 2016 и Kiev Major 2017. И хотя команда считалась одним из фаворитов на победу на The International 2017, они снова оказались в нижней сетке, на этот раз проиграв выбывшей из игры PSG.LGD, наблюдая, как их бывший товарищ по команде Амер 'Miracle-' Аль-Баркави и Team Liquid подняли Эгиду Чемпионов.

Вскоре после этого ana объявил о перерыве в соревновательной Доте, оставив Айзика и Йохана собирать команду, поскольку они взяли курс на врыв в Pro Circuit. Команда изо всех сил пыталась закрепиться, поэтому они заменили своего тренера на Себастьяна '7ckngMad' (теперь Ceb ) Дебса , который до конца сезона сражался в составе OG за место на The International 2018.

Напряжение в OG достигло пика после того, как команда выбыла в первом раунде плей-офф ESL One Birmingham, Айзик и Магнуссон покинули организацию, чтобы присоединиться к Evil Geniuses. Этот переход чуть не сломал OG, вынудив Сеb'а, N0tail'а и JerAx'а попытаться спасти свой сезон.

Зная, что у них очень мало времени до того, как им придется соревноваться в европейских квалификациях на TI, участники убедили Фама вернуться в команду пораньше, после чего заняли свое пятое место необычным способом. Вместо того, чтобы пытаться дополнить свой состав проверенным игроком, команда привлекла Топиаса 'Topson' Таавитсайнена, игрока с небольшим соревновательным опытом, но который хорошо показал себя в играх на европейских серверах. И хотя это был весьма странный выбор, OG продолжили сокрушать команду за командой на европейской квалификации, финишировав со счетом 7: 0 и пробившись на The International 2018. Они стали одной из самых успешных "темных лошадок" в истории киберспорта.

Команда пробралась в плей-офф The International, а затем совершила легендарный прорыв, выигрывая каждый матч на своем пути. По дороге они уничтожили команду EG Айзика, что привело к одному из самых знаковых моментов в истории Dota: бывшие товарищи по команде пожали руки, а капитан OG бросил на Айзика едкий взгляд, который смогли почувствовать даже зрители. OG завершили турнир, победив PSG.LGD, команду, выбившую их в 2017 году, наконец подняли Эгиду и забрали домой 11 миллионов долларов.

Это была шокирующая, доминирующая и чрезвычайно прибыльная победа – но команда OG наметила на тот момент маловероятный план повторить этот сценарий в следующем году. Йохан и его команда не выиграли ни одного мейджора в 2019 году, но они все же смогли напрямую пройти квалификацию на The International 2019, прежде чем заняли топовое положение в своей группе и сокрушили почти все команды на своем пути. За весь турнир OG проиграли всего пять игр и ни разу не проиграли серию матчей, победив Liquid и став первой командой, выигравшей второй International.

Таким образом, они выиграли два чемпионата и заработали более 26 миллионов долларов призовых.

С самого начала 2020 год должен был стать годом полным испытаний для OG, полностью перестроивших свой состав. Так было до того, как вирус стал переломным моментом.

После того, как команда забрала вторую Эгиду подряд в августе 2019 года, игроки OG отвлеклись от игры и составили собственные планы на 2020 год. JerAx объявил о своем уходе из соревновательной Доты, ana решил сделать еще один продолжительный перерыв в игре, а Ceb вышел из активного состава, чтобы взять на себя более организаторскую роль. Это вынудило N0tail'а вновь возглавить сборку команды.

«У нас осталось так много воспоминаний», – говорит Сундштайн. «Дважды выиграть TI – это было до смешного безумно».

From the start, 2020 was going to be a year full of challenges for Team OG © F. Scott Schafer

Через восемь месяцев после того дождливого дня в Пасадене Йохан находится в Лиссабоне, Португалия, и размышляет о прошлом и будущем. В промежутке между этими двумя днями OG делают несколько важных изменений: прощаются с игроком, нанятым в начале года – Саидом 'Sumail' Хассаном и возвращают в состав Дебса. А вот Ейк 'MidOne' Най Чжэн и Мартин 'Saksa' Саздов остаются в команде

Во время пандемии OG участвовали в 11 различных турнирах, все они проводились онлайн, а не в LAN-турнирах, к которым они привыкли. Команда заняла второе место в онлайн-версии ESL One Los Angeles, но их результаты были заметны по всему миру. Команда изо всех сил пыталась решить проблемы с поездками и проблемы с часовыми поясами, вызванные COVID-19, и в конечном итоге внесла изменения в свой состав, чтобы упростить и стабилизировать создавшуюся ситуацию.

«Это стало настоящей занозой в заднице, с которой я никогда не думал, что мне придется иметь дело, потому что Dota, с тех пор, как я начал играть, была демонстрацией наших выступлений именно на LAN-мероприятиях», – сказал N0tail во время видеозвонка из Лиссабона. «У нас было три разных часовых пояса, и мы играли с заменами. Это был ад для кого-то вроде меня, ненавидящего проигрывать, но имеющего для этого оправдание».

Наконец, по состоянию на ноябрь у OG наконец-то есть основная пятерка игроков, живущих в одном часовом поясе в Европе, и они могут регулярно соревноваться и играть вместе, что дает им небольшое ощущение нормальности, пока мир все еще борется с пандемией COVID-19.

The team takes a break from practicing © F. Scott Schafer

Сундштайн считает, что такой формат соревнований по Dota труден для OG, которые были доминирующей LAN-командой. Он говорит, что команда все еще находится на стадии «процесса обучения», адаптируясь к условиям онлайн-турниров, и что такая форма игры требует гораздо большей личной ответственности от каждого игрока в команде.

Так же, как миллионы людей изо всех сил пытались приспособиться к работе из дома во время пандемии, конкурентоспособным киберспортивным командам пришлось адаптировать свой подход к онлайн-соревнованиям. N0tail особо указывает на потерю централизации, которую обеспечивают LAN-события, что, по его словам, затрудняет полную сосредоточенность внимания на игре. «Когда мы играем из дома, мне кажется, что появляется больше шансов на ошибку, больше места для технических проблем, и это может лишить обе команды наилучшей демонстрации своего образа мышления», – говорит он. «Поэтому матчи могут быть немного менее конкурентными, немного хуже по качеству».

Пока команда готова справляться с онлайн-соревнованиями, N0tail с оптимизмом смотрит в будущее.

Тем не менее, Йохан понимает, что жалобы бесполезны и непродуктивны. «Если вы хотите быть хорошим соперником, хорошим самураем, хорошим воином, отговорки вам не помогут», – говорит он. «Если я проиграю, я умру, а сейчас это очень сложно. Я чувствовал себя намного лучше, когда LAN-соревнования были настоящим испытанием и настоящей проверкой способностей. Теперь все по-другому».

И хотя команда готова продолжать справляться с онлайн-турнирами по мере продолжения пандемии, Сундштайн все же с оптимизмом смотрит в будущее. «Что ж, когда я думаю о будущем, это вызывает у меня много приятных, теплых чувств, потому что каждый день, который у нас здесь есть, – это день, чтобы подготовиться и стать лучше как команда», – говорит он. «Я знаю, насколько мы хороши, и я знаю, насколько хороши мы стали за последние пару месяцев, поэтому, когда TI действительно вернется, мое желание, моя мечта – показать игру лучше, чем когда бы то ни было».

Йохан, конечно, хочет снова выиграть The International, но он даже больше взволнован возможностью снова соревноваться на высшем уровне перед аудиторией. «Я хочу показать лучшее, из того, что мы можем», – утверждает N0tail. «И если кто-то сможет сравниться с нами, то у нас будут лучшие игры на свете, и это то, чего я очень хочу».

Мы всегда хотим меньше оправдываться, вообще не оправдываться. Но, честно говоря, есть еще много вещей, которые мне до сих пор не нравятся Johan Sundstein Dota 2

Как видно не все у команды идет идеально, поскольку есть COVID-19 и другие обстоятельства, которые заставили команду преодолевать дополнительные препятствия. Им приходится участвовать в онлайн-турнирах и решать проблемы психологического здоровья, связанные с пандемией и меняющимся миром вокруг них. Наличие всех в одном часовом поясе помогает, но у каждого игрока по-прежнему есть своя жизнь.

Topson, например, недавно стал отцом, а все игроки, включая MidOne из Малайзии, не могут навещать семью так часто, как им хотелось бы, из-за ограничений на поездки и карантина. И все они должны постоянно участвовать во всех онлайн-турнирах.

Right after the shoot wrapped in March, the team raced to LAX to fly home © F. Scott Schafer

«У нас не так много времени на отдых, ведь мы все еще должны быть частью онлайн-сообщества», – говорит N0tail. «Мы больше не хотим делать замены, потому что мы не хотим все время оправдываться, вообще не оправдываться. Но, честно говоря, есть еще много вещей, которые мне до сих пор не нравятся».

Но даже несмотря на то, что многое по-прежнему сильно бьет по команде, Йохан благодарен за то, что он вообще может продолжать соревноваться благодаря общей инфраструктуре, предоставляемой Dota, организаторами турниров и команд. «Конечно, я рад, что киберспорт продолжает существовать и оставаться формой развлечения в эти трудные времена», – радуется он. «Мы сохраняем свою работу, и это потрясающе. Но я думаю, что если вы поймете, насколько круто участвовать в LAN-турнирах, вы не захотите возвращаться в онлайн-соревнования».