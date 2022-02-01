Недавно Team Spirit поразили киберспортивный мир Dota 2 волевой победой на The International 10, пройдя путь от почти аутсайдеров до чемпионов мира. Хотя именем нарицательным название команды стало только сейчас, успех в Бухаресте – результат шести лет развития и упорной работы.

«Главное наше достижение – мы собрали команду единомышленников, которую стараемся постоянно расширять и развивать», – говорит Руслана DKLana Берест, менеджер команды. «Говоря же об игровых заслугах, самой важной стала наша победа на TI10»

Team Spirit машут зрителям с главной сцены The International 10 © The International 2021

Состав Team Spirit, как и в любой киберспортивной команде, претерпел немало изменений, прежде чем в 2021 году пришел к победному раскладу. В 2015 году под руководством генерального директора Никиты Cheshir Чукалина команда начала формироваться из игроков таких коллективов, как Cyber Anji, Polarity, Team Empire, и LQ. Но та Team Spirit, которую мы знаем сегодня, начала обретать свою форму только в 2020 году.

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом Александр TORONTOTOKYO Хертек

«Мы никогда не прекращали развиваться» – продолжает DKLana. «Мы всегда искали талантливых геймеров, нашей целью была борьба за первые места во всех возможных дисциплинах. Здорово, что у нас получилось собрать такую прекрасную команду, способную на новые свершения».

В самом конце 2020 года, организация наконец нашла подходящую комбинацию игроков, полностью перестроив команду. В результате был подписан состав Yellow Submarine: Илья Yatoro Мулярчук, Александр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов, и новый капитан – Ярослав Miposhka Найденов.

Успех пришел не сразу. Сезон Dota Pro Circuit (DPC) 2021 года выдался сложным. Первый сезон ESL One заканчивался уже в конце февраля, поэтому в верхнем СНГ дивизионе лиги ребята заняли лишь четвертое место. Такой результат не позволил команде отобраться на первый в 2021 году DPC Major-турнир в Сингапуре. Однако к началу второго сезона Team Spirit отыскали недостающую деталь пазла в лице Мирослава Mira Колпакова.

В следующем сезоне команда выступила лучше: второе место обеспечило попадание в групповой этап WePlay AniMajor, а выше были только Virtus.Pro. Team Spirit пробились через групповую стадию, но выбыли во втором раунде нижней сетки плей-офф, проиграв Vici Gaming. После финального Major-турнира года, Team Spirit удалось прибавить к своему рейтингу всего 200 DPC очков. Для получения приглашения на The International этого было мало: дополнительно ребятам пришлось пройти восточноевропейские квалификации. В плотной группе турнира их ждали HellRaisers и сравнимые с ними по силе коллективы, и победа в напряженном финале против Team Empire со счетом 3:2.

После столь неоднозначных результатов становится понятно, почему выступление ребят на TI10 так взбудоражило мир. В групповой стадии TS заняли четвертое место, протиснувшись за PSG.LGD, Team Secret и Vici Gaming в основной этап. Все могло закончиться уже после первого матча: поражение от Invictus Gaming отправило команду в нижнюю сетку турнира, где каждая игра проходит под угрозой вылета. Однако победы над Virtus.Pro и топовыми коллективами мира OG и Invictus Gaming помогли Team Spirit «усмирить своих демонов». Team Spirit снова встретились с PSG.LGD уже в финале, где команды выдали настоящий триллер из пяти игр. Показав всю свою мощь, победителями из схватки вышли Team Spirit, вздымая над головами Аегис Чемпионов.

«Думаю, мы еще не до конца осознали, что произошло», – говорит Collapse. «Даже поднимая Аегис, трудно было поверить, что все это реально».

Так многие запомнили путь Team Spirit к званию лучшей команды мира по Dota 2. Но ребята уверяют нас, что не собираются жить лишь этим достижением, и уже думают о новых вызовах.

«Это было великолепно. Но в первую очередь это огромная ответственность», – говорит тренер команды Айрат Silent Газиев. «Теперь в каждой игре, на всех турнирах, мы должны доказывать, что достойны своего трофея и не снижаем планку. Легко взобраться на вершину. Куда сложнее на ней удержаться».

«Когда начинаешь профессионально заниматься киберспортом, самая главная твоя цель - выиграть TI», – добавляет Yatoro. «Но это не значит, что после победы твоя жизнь на этом заканчивается. Мы хотим играть в Доту. Мы просто любим эту игру. Поэтому мы хотим выиграть столько турниров, сколько сможем. Было бы классно побороться за победу на TI еще раз».

Легко взобраться на вершину. Куда сложнее на ней удержаться Айрат Silent Газиев

«Мы не собираемся останавливаться на достигнутом», – соглашается TORONTOTOKYO. «Впереди много турниров, которые мы хотим выиграть, чтобы остаться на вершине Доты».

Что же стало ключом к успеху Team Spirit? Позитивная атмосфера в команде и среди сотрудников, фокус на физическом и психологическом здоровье – все это заслуга организации.

«Мы рады, что именно в составе этой организации добились таких результатов», – говорит Miposhka. «У большинства наших игроков не было серьезного опыта в других структурах. Хочу пожелать всем профессиональным геймерам найти такую, в которой будет комфортно и в профессиональном плане, и в психологическом. Это ключ к успеху».

«Мы рады, что именно в составе этой организации добились таких результатов», – говорит Miposhka. «У большинства наших игроков не было серьезного опыта в других структурах. Хочу пожелать всем профессиональным геймерам найти такую, в которой будет комфортно и в профессиональном плане, и в психологическом. Это ключ к успеху».

Независимо от того, что ждет Team Spirit дальше, их фанаты всегда будут рядом, отдавая всю свою любовь и поддержку. Команда и менеджмент разделяют эти чувства.

«Нам очень приятно знать, что вы с нами все эти годы», – говорит менеджер команды Дмитрий Korb3n Белов. «Игроки и менеджмент команды чувствуют ваше присутствие, мы хотим всегда оправдывать ваше доверие. Ваша поддержка – одна из тех вещей, ради которых мы стараемся быть лучшими. Болейте за Spirit».