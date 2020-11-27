Teamfight Tactics — одна из тех игр, в которых стратегические мышление и умение импровизировать превалируют над твердой рукой и механическими навыками. Игроку требуется собрать композицию разношерстных юнитов, которые раунд за раундом будут сражаться с оппонентами до тех пор, пока на поле не останется один игрок. Юниты обладают умениями, которые сами и кастуют, а все, что требуется от игрока — сформировать хорошую команду, собрать нужные предметы и наслаждаться результатом. Легко? Как бы не так. TFT проста в освоении, но для достижения высокого ранга требуется много усилий, знаний и немного удачи.

Как и в других играх жанра “автобатлер”, в TFT много разнообразных композиций и чемпионов, но не все они равны по силе и полезности. Буквально на днях в игре вышло обновление, которое в очередной раз изменило расстановку сил на поле боя. В этом материале мы расскажем про самые сильные и полезные сборки в актуальном патче, что позволит тебе достигать более высоких результатов и лучше ориентироваться в игре. А в преддверии финала СНГ квалификаций Red Bull M.E.O. по TFT это будет как нельзя кстати.

Патч 10.24

Обновление 10.24 © RIOT GAMES

Патчи в Teamfight Tactics выходят на регулярной основе, и зачастую они заметно меняют баланс в игре. Обновление 10.24 затронуло не только силу отдельных чемпионов, но и сами основы игры. Разработчики заявили, что хотят сделать игровой процесс менее однообразным, поэтому увеличили шанс выпадения обычных “избранных” на ранних уровнях игры, но сильно снизили шанс появления высокоуровневых.

Например, теперь получить 4-звездочного “избранного” на 7 уровне практически невозможно — шанс выпадения уменьшили с 30% до 5%. Также изменениям подверглась системы добычи, некоторые чемпионы и композиции. Подробнее об изменениях нового патча можно посмотреть на официальном сайте .

Композиции

На выбор композиции для отдельно взятой игры влияет множество факторов: наличие нужного избранного и предметов, билды оппонентов, скорость игры и многое другое. Поэтому в TFT нет ультимативной OP-сборки, которая позволит выигрывать каждую партию — как минимум потому, что нужные чемпионы могут просто не выпасть. Стратегию придется разрабатывать прямо на ходу, адаптируясь под ситуацию, но не стоит забывать о том, какие композиции особенно сильны в текущей мете.

Полководцы

Обновление сильно меняет игровой процесс © RIOT GAMES

Сильная композиция, которую в начале сезона затмили другие билды, наконец-то вновь на коне. Хороша за счет баланса выживаемости и урона, но собрать ее не так-то просто: отсутствие 4-звездочных героев является большим плюсом, но для полного билда требуется получить легендарного Азира и, что еще сложнее, лопатку, чтобы дать еще одному герою умение полководца. Обычно на эту роль выбирают Пайка, за счет его крутого стана и бонуса Убийцы для усиления Катарины.

Ранее этот билд собирался через максимальное усиление Катарины, теперь же на роль гипер-керри прекрасно подходит и Ксин Жао. Это делает комбу чуть более гибкой и позволяет избежать ситуации, когда ты не можешь найти в пуле достаточно Катарин, чтобы она начала наносить урон.

Предметы остались теми же: на Катарине отлично смотрится Ангел-Хранитель и Хекстековый штык, а Ксин Жао стоит собирать Кровопийцу, Стремительное серебро и Решимость титана.

Божества

Одни из сильнейших билдов в текущем патче © RIOT GAMES

Конечно, это уже не тот сломанный билд через Варвика с двумя Заточками Статика. Волка переработали, однако сами божества вполне имеют право на жизнь и являются одним из сильнейших билдов в текущем патче. Стандартный набор: Джакс, Ирелия, Люкс, Варвик и Ли Син, приправленные Морганой, Шеном и Енэ. В билде хорошее взаимодействие 6 Божеств с 3 Адептами, приправленные Блистающими, Дуэлянтами и Просвещенными. Основная сложность заключается в том, что тебе требуется достать несколько фиолетовых и двух легендарных персонажей, но тут на помощь придут чемпионы-затычки, например, Ясуо, получивший еще и небольшой бафф. Если получится достать хорошую Жанну, то ее можно использовать вместо Морганы.

Предметы: Делаем Варвика машиной через Ураган Рунаан, Клинок смерти и Стремительное серебро (куда же без него). Моргане, разумеется, Мореллономикон, а вот на Джакса стоит собрать сразу два Медальона Железных Солари, чтобы он повесил щиты на Варвика и остальных.

Сумрачные сектанты

Композиция изобилует сильными чемпионами © RIOT GAMES

Очень интересный микс через 6 Сектантов. Композиция изобилует сильными чемпионами, Защитники и Мистики добавляют выживаемости, а Сумрачные — урона. Основная сложность, как и в прошлом билде, заключается в большом количестве фиолетовых чемпионов. Быстрый “избранный” сектант поможет продержаться в ранней игре, а выходить в билд можно через временных Зеда и Эвелинн. Кроме того, очень важно как можно быстрее получить Ривен, а также хорошие предметы на нее и Джинна. В финальный билд собираем Элизу, Калисту, Пайка, Аатрокса, Кассиопею, Джинна, Ривен и Зилеана.

На Джинна в идеале надеваем Грань бесконечности и Предсмертный шепот , а на Ривен — Ионийскую искру (очень важно!), Накидку солнечного пламени и Стремительное серебро. Атрокс стоит на передней линии, поэтому в него стоит закинуть танковые предметы, например, Каменный доспех.

Дополнительно: существует похожая версия этой композиции, только вместо шестерки Сектантов мы берем шестерку Сумрачных. Вейн, Треш, Аатрокс, Кассиопея, Азир, Зилеан, а в роли гипер-керри все те же Ривен и Джинн. На Ривен вместо Ионийской искры стоит надеть Смертельную Шляпу Рабадона, а Джинна предстоит сделать Сумрачным с помощью Лопатки.

Блистающие Убийцы

Небольшое количество редких чемпионов упрощает сборку © RIOT GAMES

Еще одна прекрасная сборка в актуальном патче. От предыдущих отличается тем, что ее заметно проще собрать, за счет небольшого количества редких чемпионов. Акали получила приятный бафф в патче 10.24, поэтому она — наше главное орудие. Твоя задача — получить максимальное количество Акали, чтобы собрать ей 3 уровень, и вытащить нужные предметы, потому что без них наш гипер-керри будет выполнять заметно меньше работы.

Финальный билд строится через Диану, Лиссандру, Пайка, Люкс, Акали, Моргану, Талона и Эзреаля. Персонажей вполне реально достать и на раннем уровне, а избранным стоит взять Лунного, чтобы получить приятный бафф для Дианы.

Акали обязательно должна получить Скорострельную пушку и Синее усиление, дополняем сборку Гранью Бесконечности. В Диану отправляем стандартные Хекстековый штык и Стремительное серебро.

Дуэлянты

Избранный — обязательно Дуэлянт © RIOT GAMES

Один из самых надежных билдов, который находится в топе уже несколько патчей подряд. Однако если раньше мы собирали полных Дуэлянтов, то недавно композиция претерпела некоторые изменения и стала собираться через Мистиков и Адептов. Избранный — обязательно Дуэлянт. В финальной композиции собираем Фиору, Ясуо, Джакса, Жанну, Калисту, Шена, Ли Сина и Енэ. Несмотря на наличие двух легендарных персонажей,композицию вполне реально собрать, а отсутствие фиолетовых чемпионов позволяет сфокусироваться на повышении уровня более дешевых. Не забывай, что очень важно собрать Ясуо 3 уровня, и крайне желательно — Калисту. Выходить в финальный билд очень приятно: в ранней игре с Дуэлянтами ты можешь использовать как Просвещенных, так и Божеств, в зависимости от ситуации.

Предметы никак не изменились: на Ясуо надеваем Ангела-Хранителя, Стремительное серебро и Руку правосудия, а Калисте отдаем Клинок ярости Гинсу и Ураган Рунаан. Для выживаемости стоит дать Джаксу один-два танковых предмета.