Основы сайфера

Сайферы возникли задолго до того, как появились официальные соревнования по брейкингу. Задолго до того, как би-бои и би-герлс начали соревноваться друг с другом в заранее организованных баттлах, на аренах и сценах. Задолго до того, как брейкеры начали участвовать в соревнованиях, где их мастерство оценивали другие участники, существовал круг — сайфер, — в котором брейкеры свободно танцевали, испытывали себя и состязались друг с другом под музыкальные ритмы.

В брейкинге сайфером называют круг, в который собираются би-бои и би-герлс. Один за другим они выходят на середину круга и танцуют. Танцевать в круге значит — участвовать в сайфере , или сайферить . И в отличие от официальных баттлов, формат сайфера подразумевает гораздо меньше ограничений.

Для сайфера не нужны сцена или определенное место, он может быть организован где угодно: на вечеринке, в клубе, на улице, на вокзале, на пляже, у кого-то в гостиной. Именно поэтому сайфер может начаться довольно спонтанно, основное требование — лишь наличие необходимого пространства для танца.

Сайфер в Malja Бахрейн © Ali Haji/Red Bull Content Pool

Масштабы сайфера

Не существует ограничения по числу участников сайфера. В нем могут участвовать как три, так и 20–30 человек.

В ходе сайфера брейкеры не ограничены во времени, если только сайфер не является отборочным этапом для участия в баттле. Сайфер может пройти во время 20-минутного перерыва между баттлами на соревнованиях, когда свободна основная сцена, или же может длиться часами в клубе до самого его закрытия.

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Сайфер может не ограничиться одним кругом. Брейкеры могут создать столько кругов, сколько захотят, — их количество обычно зависит от доступного пространства: чем больше места, тем больше кругов.

Несмотря на то, что музыка чрезвычайно важна для всех брейкеров, для организации сайфера не всегда необходимо присутствие диджея. Такт могут формировать ритмичные хлопки в ладоши, звуки кроссовок, размеренно отбивающих бит о пол, либо исполнители, играющие музыку вживую, — этого вполне хватит для того, чтобы создать и провести сайфер.

Почему сайферы так важны для брейкеров?

Сайферы очень значимы по многим причинам:

В отличие от соревнований, тебе не нужно соответствовать каким-то определенным требованиям , чтобы принять участие в сайфере. В круге могут танцевать все: как новички, так и опытные брейкеры высокого уровня. Ты просто выходишь на середину круга и танцуешь столько, сколько тебе хочется, если заранее не оговорен определенный временной регламент.

Би-бой Victor на сайфере во время своего воркшопа в Кракове © Gniewko Głogowski/Red Bull Content Pool

Для участия в сайфере не имеют значение гендер или возраст. В сайфере нет отдельных категорий, таких как «би-герлс», «подростки», «соло», «команды», «2-на-2», или любых других, подразумевающих ограничения, если только они изначально не оговорены организаторами сайфера.

Сайфер — идеальный формат для брейкеров, которые хотят испытать себя. Можно повысить свою выносливость, выполнить новые движения или элементы, которые ранее были отработаны на тренировках, не боясь проиграть. На соревнованиях, если ты впервые выполняешь какое-то новое движение и ошибаешься, это может стоить тебе победы. В сайфере же ошибка не является столь критичной, нет проигравших, если только в рамках сайфера не проводится баттл. Формат сайфера не подразумевает наличия судей; брейкеры могут выполнять любые элементы или движения, которые они отрабатывали ранее.

Ты можешь баттлить на сайфере

Если у тебя есть разногласия с другим брейкером, его можно вызвать на баттл в рамках сайфера. Решение спорных ситуаций не является единственным поводом для приглашения в сайфер; ты можешь позвать туда любого брейкера, чтобы обменяться опытом, посмотреть техничное выступление того, кем ты восхищаешься, сразиться в баттле с би-боем или би-герл, обладающими высоким танцевальным уровнем, с которыми ты бы вряд ли смог пересечься на настоящих соревнованиях. Для участия в баттле на сайфере можно в любое время вызвать кого угодно и куда угодно. Сайфер не ограничивается баттлами один на один. Два против двух, три против трех, баттл целых команд, один брейкер против семи — допустим любой формат.

В сайфере ты можешь танцевать только топ рок, делать фризы, пауэр мувы или самостоятельно выбрать стиль танца под бит. Как бы ты ни решил выразить себя внутри круга, это твой выбор.

Би-бой Lilou на сайфере в Париже © Nika Kramer/Red Bull Content Pool

Сейчас брейкеры участвуют в соревнованиях по всему миру, а раньше именно сайфер был тем местом, где брейкер мог сделать себе имя и показать всем, насколько оригинальны и техничны его движения и стиль. И даже несмотря на то, что сейчас именно победы на соревнованиях помогают набрать очки, все еще есть брейкеры, завоевавшие репутацию крутых би-боев и би-герлз именно благодаря участию в сайферах. И даже после того, как многие брейкеры перестают выступать на соревнованиях, они все равно продолжают участвовать в сайферах.

Сайфер может быть тем местом, где новый брейкер проходит процесс посвящения в команду: танцует на протяжении нескольких раундов по кругу с каждым членом команды, к которой он хочет присоединиться, и демонстрирует свое мастерство.

В конце концов, сайфер — важная часть пути би-боя или би-герл, ведь именно он является местом абсолютной свободы для брейкера. Би-бои и би-герлс могут участвовать в соревнованиях, получать за это деньги, известность и славу, но они все равно будут продолжать организовывать сайферы, чтобы просто танцевать, выйти на баттл, обменяться опытом, найти себя, испытать себя и выразить свой стиль в этом круге. Это место, объединяющее всех брейкеров, и здесь они могут выразить свою любовь к танцу. Это то место, где зародился брейкинг, и независимо от того, есть ли соревновательная составляющая или нет, есть ли музыка и сцена или нет, — брейкеры всегда будут участвовать в сайферах, поскольку это единственное место, где царит атмосфера абсолютной свободы и самовыражения в танце.

Там, где есть би-бои и би-герлс, там есть и сайферы.