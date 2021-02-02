Самые экзотические катки мира

Первый в мире каток на пляже – Австралия удивляет!

Жаркое солнце и белоснежный песок, крики пролетающих чаек и шум океана, ледовый каток и скрежет коньков… Стоп! Ничего не смущает? Далёкая Австралия претендует на титул самого экзотичного катка – 10 лет назад на легендарном пляже «Bondi Beach» в австралийском Сиднее был открыт первый в мире открытый ледовый каток на берегу моря! Как же это возможно? Для создания катка замораживается 25 000 литров воды – полученная ледяная плита 40х25 метров служит для 500 квадратных метров катка, выдерживающего даже жару в +30 градусов!

Каркас катка собран из алюминиевых труб, а две гигантские холодильные установки обеспечивают его работоспособность, превращая воду в лёд – также, для уборки вездесущего песка предусмотрены и специальные очистительные машины. Волны шумят, белый песок за бортом – да, это первый в мире каток на пляже! Кто знает, может быть именно здесь совершенствовал мастерство первый австралиец в НХЛ Нэтан Уокер, успевший выиграть Кубок Стэнли в 2018 году за «Вашингтон» с Александром Овечкиным?

Ледяная сказка в пустынной Мексике!

Один из самых жарких и населённых городов мира Мехико уже 15 лет ежегодно превращается в большую и освежающую ледяную сказку! Площадь гигантского ледового катка в столице Мексики превысила 32 000 квадратных метров, что позволило войти в Книгу рекордов Гиннесса, как самый большой искусственный каток в мире! Каждый день каток на главной площади Мехико посещают 14 тысяч человек – а для сохранения на длительное время, подо льдом проложено 74 километра труб, поддерживающих необходимую температуру.

О проведении хоккейных матчей на гигантском катке в Мексике не сообщается, но рекордсмен Книги Гиннесса нередко принимает у себя на льду звёзд мирового фигурного катания. Однако игру с клюшкой и шайбой в Мексике с каждым годом любят всё больше. Ближе всего к границе с США находится самый пустынный клуб НХЛ, «Финикс Койотис», с 2014 года именующийся как «Аризона». Именно за «Койотов» с детства болел один из самых популярных хоккеистов мира, Остон Мэттьюс, имеющий по матери мексиканские корни. Так что, за форварда «Торонто» и сборной США, украсившего обложку хоккейного симулятора NHL20, в Мексике переживают как за родного!

Эко-каток на Мальдивах от Евгения Плющенко – работает без воды и электричества!

А теперь про каток с пометкой «luxury»! Три года назад, при участии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на Мальдивах открылся первый эко-каток – на территории курорта «Jumeirah Vittavelli». Каток площадью в 87 квадратных метров не требует воды и электроэнергии, работая на панелях искусственного льда круглый год! Плата за вход составляет 75 долларов, в стоимость сеанса на катке «Ice Ice Maybe» (обыгрывает название известной песни) входит: 2 часа катания, аренда коньков и защитного снаряжения, памятные подарки и сувениры, а также порция восхитительного мороженого. Также, как гласит сайт курорта, любители не только фигурного катания, но и хоккея могут с удовольствием попрактиковаться в этих видах спорта на фоне пальм и Индийского океана!

Возможно, именно так и сделал хоккеист-любитель Евгений Плющенко, играющий вместе с Александром Мостовым за команду «Ледяные Волки»? На презентации катка Евгений устроил блистательное фигурное шоу, а также оставил свой ценный подарок – коньки, в которых выступал на двух Олимпиадах! Ну что, разве можно удержаться от посещения катка на Мальдивах?

Хоккей на Северном Полюсе – это реально!

«Легенды хоккея сыграют на Северном Полюсе!» Уже несколько лет, в канун новогодних праздников новостные агентства по всему миру пестрят заголовком, который можно принять за розыгрыш – но нет, всё серьезно! Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов – ещё и Посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике, рассказывал о планах провести в апреле 2020 года уникальный хоккейный матч, посвящённый проблемам глобального изменения климата и таянию льдов Северного ледовитого океана.

Для участия в благотворительном матче в рамках программы The Last Game («Последняя игра») ожидается приезд видных политиков всего мира, легенд спорта и звёзд Голливуда, дал согласие обслуживать игру в качестве арбитра Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель – по словам Фетисова, через 2-3 недели возможно сыграть в хоккей и на Южном Полюсе, в планах также намечена целая серия матчей, посвященным проблемам экологии, на Карибах и в Гималаях, в Кении и Австралии, Эмиратах и Израиле. Из-за всем известной пандемии, первый в истории хоккей на Северном Полюсе пришлось пока временно отложить – но так ли это невозможно, попробуем разобраться в вопросе!

Вот уже 20 лет каждую весну, в ста километрах от Северного полюса проходит российская арктическая экспедиция на базе дрейфующего ледового лагеря «Барнео». При морозе около 30 градусов полярный город на дрейфующей льдине регулярно принимает туристов со всего мира – 7 лет назад для делегации из Японии с двукратной чемпионкой мира, фигуристкой Мики Андо в «Барнео» был залит своеобразный ледовый каток. Морской лёд не годится для фигурного катания – слишком хрупкий, поэтому для прочности поверхность катка была залита привезённой пресной водой. Мики Андо стала первой в мире фигуристкой, выступившей на Северном полюсе на льду Северного Ледовитого океана, а что же хоккей? Для проведения уникального матча в «Барнео» планируется участие двух команд по 3 пятёрки в каждой, так как на Северный полюс единовременно могут попасть не более 60 человек. Будем верить в воплощение исторического события для всего хоккейного мира, а где же на данный момент прошёл самый северный хоккей?

Уже несколько лет легенды хоккея приезжают в город Североморск (в 2327 км от Северного Полюса) – цитадель Северного флота, где очень любят игру и даже имеют собственную лигу, в которой более 20 команд. Пять лет назад сообщалось о самом северном заполярном хоккейном турнире в Ямальском посёлке Сабетта на берегу Карского моря, в 2085 км от Северного Полюса. Но нынешний рекорд был поставлен в 2019 году, военнослужащие арктической группировки Северного флота сыграли в хоккей в 1075 км к югу от Северного полюса – на льду одного из озёр мыса Мэри-Хармсуорт, крайней западной точке архипелага Земля Франца-Иосифа. Матч прошёл со всеми атрибутами настоящего хоккея – воротами, разметкой и ограждениями на площадке, с болельщиками в лице морских пехотинцев и офицерского состава, в формате игры 3-на-3 и без вратарей. Похоже на наш Red Bull Шлем и Краги, не правда ли?