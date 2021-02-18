Самые необычные виды хоккея

Хоккей с мячом (бенди, русский хоккей)

Начнём с самого известного примера. В правилах бенди (общемировое название хоккея с мячом) немало общего с футболом – практически идентичные размеры поля, два тайма по 45 минут, 10 полевых игроков с закруглёнными клюшками и вратарь, пытающийся поймать яркий резиновый мяч в специальных перчатках, в почти мини-футбольных по размеру воротах. И всё это на открытом воздухе – 20 лет назад самый холодный матч в истории чемпионатов страны прошёл в Красноярске при 5000 зрителей и температуре в «минус 42» градуса! Существует также и версия хоккея с мячом на площадке для хоккея с шайбой – ринк-бенди или мини-хоккей с мячом.

Хоккей с мячом приобрёл популярность в нашей стране намного раньше привычного хоккея с шайбой. Как и футбол, этот вид спорта появился в России в конце XIX века благодаря британцам. Первый чемпионат страны прошёл ещё в 1922 году и тактические особенности игры в хоккей с мячом сильно отразились на том, что в хоккее с шайбой получило мировое признание как «русский стиль» игры. В настоящее время, такие популярные команды КХЛ как «Ак Барс», «Динамо», «Спартак» и ЦСКА нередко проводят тренировки и товарищеские матчи на площадках «русского хоккея».

Хоккей с мячом пока так и не признан олимпийским видом спорта – уж слишком выделяется на фоне остальных стран противостояние России и Швеции. Как и в хоккее с шайбой, наша сборная – рекордсмен по числу побед на чемпионатах мира (26 раз), также сильны традиции бенди в Финляндии, Норвегии и Казахстане. С середины 80-х постоянным участником чемпионатов мира стала сборная США, а самыми экзотическими командами на первенствах мира уже который год становятся сборные Монголии и африканского Сомали, из граждан проживающих на территории Швеции.

Хоккей на траве и индорхоккей

Хоккей на траве и индорхоккей © Wilhelm Westergren/Red Bull Content Pool

Представьте, что чемпионом мира по хоккею стала… сборная Пакистана, Индии или Австралии? И ведь это совсем не ошибка, если речь идёт о хоккее на траве! Здесь также почти футбольные размеры поля, два тайма по 35 минут, по 10 полевых игроков с вратарём, который единственным может касаться твердого резинового мяча руками и ногами, защищая мини-футбольные по размеру ворота. Все полевые играют клюшками с ещё более закруглённым концом, чем в хоккее с мячом – роднит оба вида спорта и травмоопасность, минимум защиты в экипировке хоккея на траве, за исключением голкипера.

В хоккей на траве играют мужчины и женщины по всему миру, в международную федерацию этого олимпийского вида спорта входит более сотни стран – поэтому не стоит удивляться, что в некоторых из них под привычным словом «хоккей» понимают сперва «травяную» версию. Бок-о-бок с хоккеем на траве идёт и мини-версия этого вида спорта в зале, на гандбольной площадке – индорхоккей, который правда пока не входит в программу Олимпийских Игр. Наибольшей популярностью хоккей на траве и индорхоккей пользуется в Голландии и Бельгии, Англии и Ирландии, Австралии и Новой Зеландии, Германии и Испании, ЮАР, Малайзии, Иране и Аргентине. В России главными центрами развития этих видов спорта являются Казань, Электросталь, Екатеринбург, Москва и Санкт-Петербург.

Хоккей на роликах (инлайн-хоккей, роллеркей, ринк-хоккей)

А что, если сыграть в хоккей не на обычных, а на роликовых коньках? Что может быть логичнее! Вот только играют в него всё же по-разному и здесь нужно покопаться в истории. Играть в хоккей на роликах начали ещё в конце XIX века в Англии, а первый чемпионат мира прошёл в 1936 году. Важно уточнить, что в конструкции роликов тогда использовалось попарное расположение колёс (квады), а голы забивались резиновым мячом и клюшками подобными хоккею на траве. Эту версию хоккея на роликах с мячом, а не шайбой ещё называют роллеркей или ринк-хоккей, и она наиболее популярна в южных странах Европы и Южной Америке – собственно, Испания и Португалия чаще всего становились чемпионами мира в этой разновидности.

В Северной Америке пошли по своему пути, максимально приблизив хоккей на роликах к настоящему – с привычной амуницией, размерами площадки, хоккейными клюшками и специальной пластиковой шайбой, дав название спорту инлайн-хоккей. Почему «инлайн»? Ещё в 1979 году, два брата-хоккеиста, Скотт и Бреннан Олсоны изобрели новый тип роликов коньков «инлайн», на которых все 4 колеса выстроены в одну линию. С момента первого чемпионата мира в 1996 году, 8 раз чемпионом становилась сборная США, также первенство мира покорялось командам Швеции, Финляндии, Канады и Чехии – вроде бы, привычный список грандов мирового хоккея с шайбой, вот только сборная России ограничилась участием только в трёх турнирах, с 4-м местом в 1997 году.

Популярность инлайн-хоккея в Америке (есть ещё и уличная версия) привела к тому, что в 1990-х существовала настоящая лига по подобию НХЛ – с участием около 20 команд, тафгаями и элементами шоу, с участием будущих и бывших игроков НХЛ (легенды мирового хоккея Брайана Троттье, известных вратарей Мэнни Легаси, Петериса Скудры, Гарта Сноу и Тайлера Мосса), а также многих игроков с постсоветского пространства. Вот что вспоминает о своём опыте в лиге роликового хоккея чемпион Суперлиги 2000 года в составе «Динамо», главный тренер молодёжной команды «СКА-1946» Санкт-Петербург Лев Бердичевский в интервью официальному сайту МХЛ:

– Меня задрафтовал клуб из Сан-Диего в Калифорнии. Чемпионат проходил с мая по август, в межсезонье АХЛ. Мы играли одну игру в неделю, тренировались, так что это был отличный способ держать себя в хорошей физической форме. Единственный минус – потом было довольно сложно переходить на свои основные коньки. Примерно неделя требовалась, чтобы как следует перестроиться. Когда я уже играл в «Динамо», мне поступило предложение выступать за сборную России по роликовому хоккею на чемпионате мира. Я отказался, потому что турнир совпадал по времени с предсезонными сборами «Динамо».

Следж-хоккей (хоккей на санях, вертикальный хоккей)

Ещё одна знакомая болельщикам разновидность хоккея – следж-хоккей, для людей с ограниченными возможностями. Следж-хоккей (от английского, sledge – сани) зародился в 1960-х годах в Швеции – в паралимпийской версии хоккея принимают участие спортсмены, имеющие проблемы с опорно-двигательным аппаратом на санях специальной конструкции, с двумя укороченными клюшками для отталкивания и бросков по воротам. С 1994 года следж-хоккей вошёл в программу Паралимпийских Игр, а с 1996-го проводятся чемпионаты мира – по 4 раза первенство выигрывали США и Канада, успешно выступает и сборная России, дважды взяв «бронзу» чемпионатов и «серебро» на Паралимпиаде в Сочи. Отметим, что среди разновидностей следж-хоккея существуют также хоккей для незрячих и «специальный хоккей», для людей с особенностями интеллектуального развития.

Бол-хоккей

Ещё одна разновидность хоккея для тех, кто не рискнул встать на коньки. Да, всё верно – та же ледовая площадка, с хоккейными клюшками, бортами и воротами – вот только перемещаться по резиновому покрытию ледовой площадки нужно в удобных беговых кроссовках. И бить по пластиковому мячу, конечно же – откуда и название «бол-хоккей». Сам вид спорта появился в Канаде – с 2017 года началось развитие бол-хоккея и в нашей стране, а через год состоялся и чемпионат мира среди мужских и женских команд в подмосковном Дмитрове. Причём женская сборная России, усиленная игроками местной команды ЖХЛ «Торнадо» выиграла «золото» в финале с Канадой, а мужчины заняли 4-е место, несмотря на участие известного футболиста Дмитрия Сычёва.

Хоккей под водой (подводный, подлёдный)

Один из самых необычных видов хоккея – безусловно, хоккей под водой! И снова Англия на выдумки хитра – по легенде, в 1954 году владелец дайвинг-клуба Алан Блэйк придумал подводную версию хоккея для того, чтобы удержать посетителей в зимнее время года и назвал игру «octopush» (от слова осьминог – «octopus»). Как же в такое играть? Всё очень просто – по 10 игроков в каждой команде (шестеро в воде, четверо на замене), каждый экипирован ластами, масками, трубками и маленькими клюшками.

Цель игры – забить гол, передвигая шайбу по дну бассейна в ворота из алюминия или нержавеющей стали. За порядком в игре и взятием ворот также наблюдают три арбитра – двое в дайверской экипировке в воде, и один на поверхности, игра проходит два периода по 15 минут. Первый чемпионат мира по подводному хоккею прошёл в 1980 году, вскоре прошло мировое первенство и среди женских сборных. С популярностью подводного хоккея появилась и его подлёдная версия, на замёрзшем водоёме. Главное – иметь сильные лёгкие и вовремя всплывать, чтобы набрать воздуха!

Брумбол (хоккей с метлой)

Стоит ли удивляться, что в Канаде появилась ещё одна версия хоккея – брумбол, он же хоккей с метлой! А ведь это вполне серьёзный спорт, имеющий богатую историю и известность по всему миру – первый матч был сыгран ещё в 1909 году, впоследствии в брумбол стали играть в США, Швеции, Германии, Италии, Швейцарии, и даже Японии и Австралии! Как в это играть? На ледяном поле пять полевых игроков и вратарь – но вместо коньков, обувь с цепкой подошвой, а ещё нужно забить мяч в ворота метлой в роли клюшки! Сообщается, что собственная лига брумбола есть даже в Москве – иностранные граждане, в основном сотрудники посольств играют на покрытых льдом теннисных кортах. Кстати, чемпионаты мира по брумболу, они же Кубки Вызова, проводятся каждые два года.

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Red Bull Шлем и Краги! © Pavel Sukhorukov / Red Bull Content Pool