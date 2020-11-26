The Old World – кинематографический праздник, который мы ждали

Цифровая премьера картины The Old World, которая будет ​​эксклюзивно представлена 4 декабря на Red Bull TV в течение ограниченного 48-часового периода, станет главным велосипедным событием этой зимы. Это новый захватывающий художественный фильм, выходящий за рамки обычного рассказа о велосипедах. Лента снята по всей Европе, полнометражный блокбастер объединяет лучших райдеров континента, которые рассказывают развития спорта в семи разных странах.

Цифровая премьера картины The Old World, которая будет ​​эксклюзивно представлена 4 декабря на Red Bull TV в течение ограниченного 48-часового периода, станет главным велосипедным событием этой зимы. Это новый захватывающий художественный фильм, выходящий за рамки обычного рассказа о велосипедах. Лента снята по всей Европе, полнометражный блокбастер объединяет лучших райдеров континента, которые рассказывают развития спорта в семи разных странах.

Цифровая премьера картины The Old World, которая будет ​​эксклюзивно представлена 4 декабря на Red Bull TV в течение ограниченного 48-часового периода, станет главным велосипедным событием этой зимы. Это новый захватывающий художественный фильм, выходящий за рамки обычного рассказа о велосипедах. Лента снята по всей Европе, полнометражный блокбастер объединяет лучших райдеров континента, которые рассказывают развития спорта в семи разных странах.

Смотри трейлер The Old World:

В отличие от обычных фильмов о байках, The Old World рассказывает о путешествии райдера-новичка Блесс Амады в фантастический мир воображения, который открывает самые смелые мечты о катании на велосипеде. Каждый кадр фильма снят с особой тщательностью. При этом, картина условно делится на части по странам, каждая из которых демонстрирует определенную дисциплину и образ мышления. Таким образом The Old World показывает разнообразие европейской культуры катания на фоне контрастирующих пейзажей континента.

В отличие от обычных фильмов о байках, The Old World рассказывает о путешествии райдера-новичка Блесс Амады в фантастический мир воображения, который открывает самые смелые мечты о катании на велосипеде. Каждый кадр фильма снят с особой тщательностью. При этом, картина условно делится на части по странам, каждая из которых демонстрирует определенную дисциплину и образ мышления. Таким образом The Old World показывает разнообразие европейской культуры катания на фоне контрастирующих пейзажей континента.

В отличие от обычных фильмов о байках, The Old World рассказывает о путешествии райдера-новичка Блесс Амады в фантастический мир воображения, который открывает самые смелые мечты о катании на велосипеде. Каждый кадр фильма снят с особой тщательностью. При этом, картина условно делится на части по странам, каждая из которых демонстрирует определенную дисциплину и образ мышления. Таким образом The Old World показывает разнообразие европейской культуры катания на фоне контрастирующих пейзажей континента.

Когда я смогу посмотреть премьеру The Old World?