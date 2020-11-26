The Old World – кинематографический праздник, который мы ждали
© Julian Mittelstädt
Встречай цифровую премьеру нового фильма о байках, посвященную абсолютно всем дисциплинам, который будет показан на Red Bull TV в течении ограниченного количества времени в декабре 2020 года.
Опубликовано
Цифровая премьера картины The Old World, которая будет эксклюзивно представлена 4 декабря на Red Bull TV в течение ограниченного 48-часового периода, станет главным велосипедным событием этой зимы. Это новый захватывающий художественный фильм, выходящий за рамки обычного рассказа о велосипедах. Лента снята по всей Европе, полнометражный блокбастер объединяет лучших райдеров континента, которые рассказывают развития спорта в семи разных странах.
Смотри трейлер The Old World:
The Old World – трейлер
В отличие от обычных фильмов о байках, The Old World рассказывает о путешествии райдера-новичка Блесс Амады в фантастический мир воображения, который открывает самые смелые мечты о катании на велосипеде. Каждый кадр фильма снят с особой тщательностью. При этом, картина условно делится на части по странам, каждая из которых демонстрирует определенную дисциплину и образ мышления. Таким образом The Old World показывает разнообразие европейской культуры катания на фоне контрастирующих пейзажей континента.
01/08
Когда я смогу посмотреть премьеру The Old World?
Будь в числе первых, кто увидит The Old World с 4 по 6 декабря на нашей эксклюзивной цифровой премьере на Red Bull TV. Отметь дату в своём календаре, ведь у тебя будет всего 48 часов, чтобы посмотреть фильм целиком на нашей платформе. Пропустил премьеру? Не волнуйся, в следующем году фильм будет добавлен в список картин, доступных для просмотра бесплатно на Red Bull TV. А пока, разожги аппетит, просмотрев трейлер в верхней части экрана.
Среди спортсменов, засветившихся в фильме фигурируют: Эмиль Йоханссон, Крис Акригг, Рэйчел Атертон, Диего Каверзаси, Маттиас Дандуа, Нико Винк, Бруно Хоффманн, Винсент Тупен, Давид и Шимон Годзики, а также Нико Шольце. Среди представленных локаций ты увидишь байк-парк Ла Пома в Испании, Шатель во Франции, Страда в Норвегии, а также Берлин и Париж.
The Old World – фильм братьев Тиллманн, созданный совместно с Red Bull Media House.