Упрямый и скромный: стремительный взлёт звезды MotoGP ™ Брэда Биндера

Брэд Биндер соревнуется в гонках на мотоциклах с 10 лет. Свой путь в мотогонках южноафриканский пилот начал в юниорских соревнованиях Red Bull MotoGP ™ Rookies Cup. А затем в составе команды Red Bull KTM Ajo стал чемпионом Moto3, а позже бронзовым и серебряным призёром Moto2. В 2020 году гонщик дебютировал в премьер-классе MotoGP, став победителем Гран-при в своей третьей гонки.

Но как простому парню из шахтерского городка Крюгерсдорп в ЮАР удалось оказаться на вершине пьедестала почета? Смотри прямо сейчас на Red Bull TV биографический документальный фильм «Брэд Биндер: становится №33», а затем читай историю рождения новой звезды MotoGP ™.

Семейное дело

Трек на заднем дворе был первым полем битвы для юного Брэда Биндера © Image courtesy of Binder family

Родители Брэда, Тревор и Шэрон, рассказывают о том, что Брэд, и его младший брат Дэррин рано приобщились к автоспорту. Как и у большинства южноафриканских детей, на заднем дворе их дома была площадка в виде трека. И вскоре парни пересели с картинга на двухколёсный мотоцикл. Как рассказывает Дэррин, сначала это было не более чем «семейным увлечением», но вскоре оно приобрело соревновательное составляющее. Тревор вспоминает: «Когда мы перестали заниматься картингом, я сказал жене “Давай купим байки, и тогда мы сможем участвовать в гонках по уик-эндам каждый месяц”… и мы возвращались на трассу каждые выходные».

Жертва во имя будущего

Брэд начал соревноваться в в 2005 году, выиграв в классах 50, 125 и 150сс © Red Bull

Брэд начал участвовать в гонках в 2005 году и быстро стал побеждать в соревнованиях класса 50сс, 125сс и 150сс. Чтобы дать парню возможность прогрессировать и спасти его карьеру, семья сделала всё возможное, чтобы отправлять Брэда за границу. Он стартовал в британской серии Aprilia Superteens, после чего принял участие в Red Bull MotoGP Rookies Cup в 2009 году.

В 2009 году «Skinny Kid» из ЮАР принял участие в Red Bull Rookies Cup © Red Bull

Биндер не был самым быстрым, но был «усердным ребенок», быстро учился и даже завершил гонку со сломанным пальцем на пути к первому подиуму в Италии. Позже Брэд сказал: «Red Bull MotoGP Rookies Cup стал для меня ключевым моментом. Именно с этого началась моя карьера. За эти три года я многому научился, соревнуясь с одними из самых быстрых юниоров в мире».

Заточен для побед

Биндер отплатил KTM за оказанное доверие чемпионским титулом Moto3 в 2016 © Red Bull

В 2012 году Брэд продолжил карьеру в Moto3, но успех в этом классе дался ему нелегко. Трудности длились до 2015 года, когда Аки Аджо осознал потенциал гонщика из ЮАР и дал ему возможность присоединиться к команде Red Bull KTM Ajo. И в этот момент Брэд начал блистать.

Брэд выиграл 7 гонок и завоевал титул чемпиона мира Moto3 в 2016 году © Red Bull

В Гран-при Испании 2016 года он стартовал позади пелотона и совершил блестящий прорыв, благодаря которому одержав свою первую победу в Moto3. Затем Биндер выиграл еще шесть гонок и впервые стал чемпионом мира. Руководитель команды позже вспомнил: «В субботу вечером он сказал мне: “Не волнуйтесь, босс, я сделаю это”. Я спросил: “Что ты имеешь в виду?”. А он ответил: “Завтра я выиграю гонку”.

Вернулся ещё сильнее

В 2017 году Брэд перешел в класс Moto2 и вскоре стал претендентом на титул © Red Bull

В преддверии своего большого перехода в Moto2 в 2017 году Биндер сломал руку в трех местах во время тестовых заездом. Это ограничило время, которое он мог потратить на знакомство с новым байком. Затем в Аргентине он повредил руку, и южноафриканцу пришлось пропустить три гонки. Тем не менее Брэд наверстал упущенное и завершил свой первый сезон с тремя подиумами.

Его проблемы вскоре были решены, и когда в 2019 году команда подготовила для пилота быстрый мотоцикл, он одержал пять побед во второй половине сезона и финишировал всего на три очка позади чемпиона Алекса Маркеса. Брэд отметил: «Вторая половина сезона была невероятной. Она сделала меня ещё более сильным гонщиком».

Гонки с героями

Давление резко возросло, когда Брэд стал гонщиком MotoGP в 2020 году © Red Bull

Мечта Брэда сбылась, когда ему позвонил Пит Байер с предложением повысить Биндера до боевого пилота MotoGP ™ команды Red Bull KTM Tech3. Но уже спустя несколько месяцем руководством заводской команды Red Bull KTM Factory Racing было принято решение дать Брэду шанс, став напарником Пола Эспаргаро.

Несмотря на то, что Биндер попал в аварию на предсезонных тестах, было ясно, что в нём есть что-то особенное. Байер сказал: «В первой же тренировке он был достаточно быстрым. Он показал на KTM те вещи, которых мы раньше не видели. Это было очень впечатляюще. Что было заметно, так это то, что теперь весь гараж был полон позитива».

Сладкое чувство победы

В 2020 году Брэд стал первым гонщиком из ЮАР и KTM, победившим в MotoGP © Red Bull

Брно, Чехия. Гонка №3 сокращённого и отложенного сезона. Биндер квалифицировался на седьмом месте, а затем выдал безупречную гонку и лидировал в заключительных девяти кругах. Он набрался смелости, чтобы одержать дебютную как для себя, так и для команды победу в MotoGP. Байер с энтузиазмом сказал: «Это было абсолютно потрясающе. Я до сих пор не могу перестать улыбаться, потому что это был один из лучших дней в моей жизни».

Брэд Биндер © Gold & Goose / Red Bull Content Pool