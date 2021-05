The average number of dancers picked to battle in a competition is usually 16 individual dancers or eight to 16 crews, competing in one chosen style, or in a mixed styles battle. But there can be anything from four to 32 dancers, or crews, competing in the main battle. Среднее количество танцоров, отобранных для участия в соревнованиях, обычно составляет 16 соло танцоров или от 8 до 16 команд, соревнующихся в одном стиле или в баттле смешанных стилей. Но в главном баттле могут участвовать от 4 до 32 танцоров или команд.