Основные положения соревнований

Большинство соревнований проводятся в формате баттлов на вылет . В некоторых из них участвуют только два танцора, соревнующихся друг с другом в баттлах один на один, также есть концепция, предусматривающая соревнования целых команд друг с другом. В каждой команде может состоять от двух танцоров до восьми, десяти, а иногда и больше.

В командных баттлах в рутине (заготовленной связке) может участвовать любое число человек — от двух до целой команды, танец выполняется во время раунда. Соперники не обязаны отвечать рутиной, каждая команда самостоятельно решает, что делает во время своего раунда, если в рамках соревнований не оговорены определенные правила.

O'trip House делает рутину © Little Shao/Red Bull Content Pool

Танцоры или команды танцуют по очереди посередине танцпола. Каждый танцор или команда танцуют определенное количество раундов

Танцоры по очереди выходят на середину сцены, танцуя на протяжении своего раунда. Затем выбранная судейская коллегия решает, кто, по их мнению, выиграл баттл, лично голосуя за победителя либо поднимая вверх карточку с именем победителя.

Победитель баттла переходит в следующий раунд, а проигравший выбывает из соревнования.

Это продолжается до тех пор, пока не останется два танцора или две команды. После этого проходит финальный баттл и выбирается абсолютный победитель соревнования.

Menno выигрывает Red Bull BC One 2017 © Little Shao/Red Bull Content Pool

Сколько человек могут принимать участие в соревновании?

The average number of dancers picked to battle in a competition is usually 16 individual dancers or eight to 16 crews, competing in one chosen style, or in a mixed styles battle. But there can be anything from four to 32 dancers, or crews, competing in the main battle. Среднее количество танцоров, отобранных для участия в соревнованиях, обычно составляет 16 соло танцоров или от 8 до 16 команд, соревнующихся в одном стиле или в баттле смешанных стилей. Но в главном баттле могут участвовать от 4 до 32 танцоров или команд.

Чтобы участвовать в основном баттле, танцоры должны сначала пройти отборочный этап, где судьи выберут участников, обладающих необходимой квалификацией. В отборочном квалификационном этапе могут принимать участие от 30 до 500 танцоров. Есть пять способов, благодаря которым можно попасть на соревнования.

Шоукейс раунд : танцоры по очереди выступают перед судьями. Судьи оценивают каждого участника, затем выбирают лучших танцоров, набравших наибольшее количество баллов. Именно они допускаются к участию в соревнованиях. Шоукейс баттл: в этом случае танцоры или команды соревнуются с друг другом в формате показательного баттла, как правило, состоящего всего из одного раунда, а если речь идет о командных баттлах, то также может быть введено ограничение по времени. В баттле нет одного победителя: судьи оценивают выступление участников в баттле и выбирают танцоров или команды, набравшие наибольшее количество баллов. Именно они и будут допущены к участию в основном соревновании. Отборочный сайфер: формат сайфера подразумевает, что танцоры собираются в круг, а затем по очереди выходят на его середину и танцуют. Обычно продолжительность музыкальной программы, которую ставит ди-джей, составляет от 30 минут до полутора часов. Танцорам обычно выдается стикер с номером, а затем они становятся в круги и просто танцуют столько, сколько хотят. Судьи переходят от круга к кругу, наблюдая и оценивая, а также записывая номера тех танцоров, кто произвел на них наибольшее впечатление. После того как время выступлений истекло, судьи собираются вместе и анализируют, номера каких участников были записаны и отмечены всеми судьями. Именно эти танцоры и будут допущены к участию в главном соревновании. Победитель предыдущего квалификационного баттла: в этом случае танцор допускается к участию в соревновании на основании победы в другом турнире. По приглашению: пятый и последний способ участвовать в соревнованиях — просто получить приглашение. Если танцор известен и имеет хорошую репутацию благодаря своим выступлениям и победам на различных соревнованиях на местном или международном уровнях, то непосредственно организатор мероприятия может пригласить его принять участие в баттлах.

Российский сайфер Red Bull BC One © Dmitriy Tibekin / Red Bull Content Pool

Кто такие судьи и чем они занимаются?

Как правило, судьи — это широко известные и уважаемые танцоры, которые входят в судейскую коллегию на основании своего многолетнего опыта, многочисленных побед на различных соревнованиях или благодаря своему глобальному вкладу в танцевальную сферу.

На соревнованиях всегда нечетное число судей, чтобы избежать ситуаций с равным распределением голосов. Как правило, судейский состав включает в себя троих или пятерых человек.

Каждый судья голосует только за одного участника в каждом баттле, и победителем становится танцор, набравший наибольшее количество голосов.

Судьи указывают на победителя © Gianfranco Tripodo/Red Bull Content Pool

Иногда по результатам голосования получается ничья, и этому предшествует один из двух вариантов развития событий.

Судьи могут проголосовать за ничью, если они считают, что уровень участвующих в баттле танцоров равен. Баттл может закончиться вничью, если все судьи проголосуют за этот результат. Может сложиться ситуация, в которой один судья проголосует за ничью, а голоса других судей разделяться поровну.

В таком случае соревнующиеся танцоры или команды должны будут провести еще один раунд, чтобы судьи проголосовали снова. Если по результатам этого дополнительного раунда тоже получается ничья, танцоры проводят еще один раунд и продолжают это делать до тех пор, пока судьи не примут решение, которое выявит победителя.

Но если все судьи, кроме одного, проголосовали за ничью, то победителем становится танцор, получивший решающий голос судьи, не проголосовавшего за ничью.

Какие критерии оценивают судьи при определении победителя?

Как правило, судьи основываются на общем списке критериев, состоящем из восьми пунктов, на которые они обращают внимание во время судейства. Эти критерии приведены в произвольном порядке:

Музыкальность

Насколько хорошо танцор чувствует музыку и с ее помощью самовыражается в танце.

Владение базой

Демонстрация отличного владения основами топ рока и футворка, спусков, переходов, фризов и пауэр мувов.

Индивидуальность

Оценивается, насколько хорошо танцоры выражают свою индивидуальность в танце.

Сложность элементов

Уровень динамичности движений, которые демонстрирует танцор.

Стиль

Оцениваются уникальность и индивидуальность стиля.

Исполнение

Техничное и чистое выполнение элементов без ошибок.

Композиция раунда

Выступление в раунде должно иметь начало, середину и конец, которые связаны между собой плавными и логичными переходами.

Оригинальность

Оригинальные вариации привычных движений, исполнение совершенно новых и необычных элементов, а также демонстрация техники, которую судьи не видели ранее.

Когда баттл представляет собой соревнование на вылет в формате один на один, судьи принимают во внимание все критерии, при этом каждый судья самостоятельно решает, какие пункты имеют более важное значение. Если баттл имеет иную концепцию или формат, судьи могут уделять одним критериям больше внимания, чем другим, соответственно, может измениться общий подход судьи к оценке выступления на соревнованиях.

Ниже представлены четыре различных формата соревнований и список критериев, на которые преимущественно обращают внимание судьи в том или ином виде соревнований:

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Квалификационные/шоукейс/предварительные раунды. Судьи могут выбрать ограниченное число танцоров. Они строго оценивают выступления, поэтому в данном случае критерий «исполнение» становится ключевым. Любые неточности и ошибки при выполнении движений становятся поводом для выставления низкой оценки и упрощают задачу для судьи, сужая круг выбора претендентов. Также имеют большое значение критерии «индивидуальность» и «сложность движения». Соревнования за звание короля/королевы сайфера. Судьи уделяют большое внимание таким критериям, как «стиль», «индивидуальность» и «музыкальность». На соревнованиях этого формата брейкеры образуют круг, затем по очереди начинают выступать в его середине. Как правило, танцорам выдается стикер с номером. Судьи наблюдают за участниками и записывают номера участников, которые произвели на них наибольшее впечатление. (Иногда судья остается инкогнито, и им может оказаться любой участник сайфера). По истечении времени судьи собираются и решают, кто произвел на них наибольшее впечатление — этому человеку и будет присвоен титул короля/королевы сайфера. Командные баттлы. Уникальность командного баттла заключается в том, что в разных раундах оцениваются разные критерии, и, опираясь на эту информацию, можно отправлять наиболее сильных членов команд для участия в определенных раундах. Это значит, что команда может выработать стратегию и отправлять наиболее сильных танцоров для участия в соответствующих раундах.

Final

Исключение: баттлы, в которых победителей выбирает публика

На некоторых проектах, например Red Bull Dance Your Style , выступления оцениваются зрителями, которые могут не понимать всех тонкостей, а просто быть любителями танцев, пришедшими насладиться яркими выступлениями. Публика, оценивая выступления танцоров, как правило, уделяет больше внимания таким критериям, как сложность элементов и индивидуальность. Зрители с большей вероятностью проголосуют за танцора, чье выступление смогло их вдохновить и включало выполнение техничных элементов на высоком уровне. Критерий музыкальности тоже имеет важное значение, но она должна быть на очень высоком уровне, чтобы зрители могли ее понять и оценить. Обычно публика не уделяет особого внимания критериям исполнение, владение базой или композиция раунда. Как правило, большое впечатление на зрителей производят техничные движения и индивидуальный стиль.

Толпа голосует на Dance Your Style © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool