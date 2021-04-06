Человек, создавший новый маунтинбайк Canyon

Сколько маунтинбайкеров могут сказать, что они спроектировали байк для одного из ведущих мировых производителей велосипедов? Что ж, начиная с 1 декабря 2020 года так сможет сказать Лео Малмерид. Лео — шведский инженер-конструктор велосипедов, который захотел заниматься разработкой байков в 16 лет. Теперь, более 10 лет спустя, он, наконец, может смело заявить, что достиг своей главной цели жизни — сконструировать собственный велосипед.

Лео поставит свое имя не просто на какой-то старый велосипед. Он переработал дизайн популярной модели Canyon Spectral — одного из самых продаваемых велосипедов постоянно растущего немецкого велосипедного бренда. Лео был главным инженером этого велосипеда и вместе со сплоченной командой продакт-менеджеров, дизайнеров, гонщиков-испытателей и механиков он только что выпустил свой новый универсальный велосипед. Spectral, версия 2.0

Лео на Spectral собственной разработки © Markus Greber

ВЕЛОСИПЕД, НА КОТОРОМ КАТАЛСЯ КАЖДЫЙ

«Это велосипед, на котором ездят все сотрудники офиса. Он идеально подходит для любых трасс и действительно соответствует своему девизу: "Если в твоем гараже всего один велосипед, то это должен быть он"», — гордо рассказывает Лео за пару дней до запуска модели в продажу.

Старую модель велосипеда можно описать как забавный и маневренный трейловый байк. Но прошло три года — самое время для обновления. Эта задача выпала Лео два года назад. «Два года — это целая вечность в мире велосипедов. Все так быстро развивается: возникают новые технологии, геометрия и так далее. К моменту появления велосипеда на рынке тенденции и нормы трейловых велосипедов в корне изменяются, так что радикальный дизайн перестает быть таковым и начинает выглядеть довольно разумно», — смеется Лео. Однако он добавляет, что очень доволен рамой велосипеда: даже по сегодняшним меркам этот байк считается прогрессивным.

В офисе © Boris Beyer

Так что же изменилось? Да почти все! «Если ты посмотришь на снимок велосипеда сбоку, то он не будет сильно отличаться, а вот когда ты поедешь на нем по трассе, ты все поймешь». Новая прогрессивная геометрия, улучшенная кинематика подвески, более легкая и жесткая рама, а также колеса 29 дюймов вместо 27,5. Все это — новый Canyon Spectral.

По словам Лео, ему пришлось балансировать между двумя крайностями: с одной стороны, он хотел отдать должное старой школе, представители которой хотят ездить по более мягким трассам, а с другой — угодить новой школе, толпы сторонников которой хотят совершать на байке большие прыжки и легко спускаться с гор. «Я хотел с уважением отнестись к возможностям велосипеда со 150-миллиметровой подвеской и воспользоваться ими, сделать байк прочным и функциональным, сохранив при этом непосредственность и маневренность старой модели», — рассказывает Лео.

Прочный и надежный, но при этом веселый и маневренный © Markus Greber

УХАЖИВАТЬ ЗА ВЕЛОСИПЕДОМ ДОЛЖНО БЫТЬ ЛЕГКО

Одной из наиболее важных концепций, которые Лео должен был учесть в новой модели, было «безопасное обслуживание». Проведя несколько сезонов за ремонтом байков братьев Валлнер и шведской национальной сборной на трассе чемпионата мира, Лео понимает, насколько сложно работать с некоторыми велосипедами. Именно поэтому он постарался сделать этот велосипед как можно более легким в обслуживании.

«В велосипедах не должно быть большого количества странных и особенных решений, которые осложняют людям работу со своими байками». Лео Малмерид

«В велосипедах не должно быть большого количества странных и особенных решений, которые осложняют людям работу со своими байками. Все должно быть логично, а не доставлять головную боль. Этот велосипед был разработан с учетом того, кто на нем ездит: никаких странных дизайн-идей, просто надежный, хороший и легкий в обслуживании байк».

The new Spectral in all its glory. © Markus Greber

ОБЪЕДИНЯЯ ВОЕДИНО

Подобное переосмысление дизайна не происходит в одночасье. Это безумное путешествие началось два года назад и потребовало долгого времени, участия многих людей и проведения бесчисленных испытаний. Так что Лео подчеркивает: называть этот велосипед «его» байком было бы небольшим преувеличением, поскольку за его созданием стоит целая команда людей.

«Будучи главным инженером, ты являешься частью всего процесса и задействован на каждом этапе пути. Однако я работаю с очень большим числом разных людей, чтобы объединить все воедино.

Лео хотел стать инженером-конструктором велосипедов с 16 лет © Boris Beyer

Весь процесс начинается с того, что я смотрю на инженерную сторону велосипеда, разрабатываю геометрию, кинематику подвески и эксплуатационные параметры. Затем наступает время для этапов 3D-моделирования и проектирования велосипеда. На этой стадии я тесно работаю с промышленным дизайнером. Мы много работаем вместе, чтобы найти правильный баланс, решение, которое имеет отличную производительность и при этом хорошо выглядит».

Лео продолжает: «После мы переходим к созданию деталей из углеродного волокна и начинаем проектировать лэй-ап. Я работаю в тесном контакте с командой инженеров-технологов. Когда у нас появляются образцы, мы приглашаем спортсменов и гонщиков-испытателей для тестирования. На данном этапе огромную роль играет механика НИОКР. Затем вместе с графическими дизайнерами и инженерами по качеству мы настраиваем все таким образом, чтобы у нас получился надежный велосипед с хорошими эксплуатационными характеристиками, который дарит правильное ощущение и обладает верным позиционированием. Так что это определенно многоступенчатый процесс, в котором участвует много людей».

СУДЬБОНОСНАЯ АВАРИЯ

Может показаться, что Лео реализовал множество подобных проектов, но на самом деле он впервые стал главным инженером столь масштабного проекта по дизайну рамы, как этот. Сбылась мечта шведа, которая была целью его жизни с 16 лет.

...Такой момент между жизнью и смертью меняет все Лео Малмерид

Лео и его творение © Boris Beyer

Лео осознал, чем он хочет заниматься в жизни, после судьбоносной аварии на велосипеде. Может показаться, что Лео был слишком молод, чтобы осознавать, какой путь выбрать, но вот что говорит он сам: «...такой момент между жизнью и смертью меняет все». Это была ужасная авария, в результате которой он получил очень серьезную травму — перелом бедренной кости и повреждение бедренной артерии. «До аварии меня не особо интересовала школа. Я просто хотел кататься на велосипеде и веселиться. Но после нее я действительно основательно задумался о том, чем я хочу заниматься в жизни».

Лео решил стать инженером-конструктором велосипедов. Он пересмотрел всю свою школьную программу, чтобы убедиться, что он посещает все занятия, необходимые для поступления на нужную программу обучения конструкторскому делу в университете. В университете он изучал дополнительные модули, которые помогли бы ему получить работу своей мечты.

«На днях я разговаривал со своими одногруппниками. Мы посмеялись, поскольку некоторые из них едва ли используют какие-либо знания, полученные на занятиях в университете, в своей работе сегодня, в то время как я применяю более 90 % в своем деле», — улыбается Лео.

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ РАБОТУ МЕЧТЫ, НУЖНО ЕЗДИТЬ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Прямой путь к работе своей мечты — не такое уж частое явление. На самом деле, это случается редко. Так что не переживай: в 16 лет не обязательно знать, чем ты хочешь заниматься в жизни. Лео считает, что самое важное для работы в веломире — просто продолжать кататься на велосипеде.

Лео всегда знал, что хочет работать с велосипедами © Markus Greber

«В велосипедной отрасли очень важен нетворкинг, нужно знакомиться с людьми. Честно говоря, лучший способ добиться этого — просто продолжать кататься на велосипеде с друзьями, пока вы молоды. Именно эти люди станут твоим главным кругом знакомств в более старшем возрасте. Никогда не знаешь, кто из них станет профессиональным велосипедистом».

Они [твои друзья] станут твоим главным кругом знакомств в более старшем возрасте. Никогда не знаешь, кто из них станет профессиональным велосипедистом Лео Малмерид

Лео получил работу в Canyon благодаря своему другу, слоупстайл-райдеру Антону Теландеру. Лео сопровождал Антона на выставке-ярмарке Eurobike в 2016 году, где его представили сотрудникам Canyon, которые разрешили Лео выполнить с ними его магистерский проект. После успешного весеннего семестра в Canyon Лео предложили работу на полную ставку. Что было дальше, ты и так знаешь.

Лео начал карьеру в Canyon с магистерской диссертации © Boris Bayer

«Переехать в Германию для работы над магистерским проектом было несложно, — отвечает Лео, когда его спрашивают, стал ли переезд серьезным решением для него. — До этого я много раз менял место жительства в Швеции, так что переезд в Германию не показался мне особой проблемой. Это была прекрасная возможность продемонстрировать остальным, на что я способен. Поэтому, когда у меня появился шанс, все, о чем я мог подумать, было: "Пора!"».

ЦЕЛЬ ЖИЗНИ ДОСТИГНУТА. А ЧТО ТЕПЕРЬ?

И действительно: 4 года спустя его мечта стала реальностью. Лео проектирует велосипеды и детали для крупного бренда велосипедов. А теперь, когда на рынке появился первый велосипед Лео, возникает большой вопрос: что дальше?

«На самом деле, я не знаю. Ощущения странные: я так упорно работал над этой целью, но теперь она стала реальностью и превратилась в обыденность. Ну, просто работу. Думаю, мне нужно сделать шаг назад и все осмыслить. Что касается моей следующей цели, я не уверен: думаю, мне нужно немного поразмышлять над этим, ха-ха».

Я планирую получать удовольствие от проектирования велосипедов © Boris Bayer