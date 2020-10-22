Ти-Джей Роджерс: «Красивое место придаёт трюку аромат»

Ти-Джей Роджерс один из наиболее значимых канадских скейтбордистов современности. В 2013 году уроженец городка Аякс в Онтарио занял пятое место на Tampa Am, а затем четвёртое там же, но уже в контесте на лучший трюк. Впрочем, мировой общественности Тимоти-Джеймс больше известен не выступлениями на соревнованиях, а катанием за легендарную команду Blind. Ещё в 2011 году канадец отметился мощным профайлом в их знаковом фильме This is not a Test. А уже спустя года вписал своё имя в историю мощным эдитом в фильме Damn от престижного калифорнийского бренда.

Наконец, пришло время повысить планку и в 2020 году Роджерс удивил мир новым видео, сравнимым по мощности с пушечным выстрелом. Но нужно объясниться. Современные тенденции в скейтбординге неизменно связаны с новыми трюками, которые райдеры стараются выдумать, чтобы удивиться публику. Ти-Джей – представитель старой школы, для которого в катании важны стиль и скорость. В новом видео Роджерс решил отдать дань классике и уйти от машинного катания, продиктованного новичками. Знаковая черта катания Тимоти-Джеймса – креативности. Именно на неё он делает упор.

«Моей целью было сохранить высокий темп, широкое разнообразие трюков, быструю езду и отдать предпочтение эстетически красивым местам», – рассказал Роджерс. – «В новом видео я придерживался иного подхода, пытаясь упростить моё катание. И это, на мой взгляд, лучше всего раскрывает стиль».

Эдит, в основном, снимался в летом 2019 года в разгар напряженной квалификации будущих Олимпийских игр. Путешествуя от одного соревнования к другому, канадский про-райдер использовал свой маршрут в полной мере, чтобы находить новые споты и кататься на скейтборде в своём стиле. Его личный фаворит – это трюк nollie-kickflip front-nose c трансфером на bank, в Барселоне.

Когда ты снимаешь трюк в красивом месте, которое дополняет стиль райдера, – это придаёт катанию иную перспективу. Это добавляет ему аромат Ти-Джей Роджерс

Всё видео Ти-Джей Роджерс пропитано классикой: от выбора трюков и спотов до использования классического рэпа старой школы вроде Put It On от Big L, а также использования доски в виде рыбы или олдскульных техник съёмки от режиссёра Девина Лопеса. Всё это создаёт впечатление, что ты смотрите видео-ролик конца 1990-х, с гигантскими ollie и безупречным катанием.