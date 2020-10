Ти-Джей Роджерс: «Красивое место придаёт трюку аромат»

Ти-Джей Роджерс один из наиболее значимых канадских скейтбордистов современности. В 2013 году уроженец городка Аякс в Онтарио занял пятое место на Tampa Am, а затем четвёртое там же, но уже в контесте на лучший трюк. Впрочем, мировой общественности Тимоти-Джеймс больше известен не выступлениями на соревнованиях, а катанием за легендарную команду Blind. Ещё в 2011 году канадец отметился мощным профайлом в их знаковом фильме This is not a Test. А уже спустя года вписал своё имя в историю мощным эдитом в фильме Damn от престижного калифорнийского бренда.