8 самых сложных MTB-трасс Европы

Когда речь идет о сложности MTB-трасс, трудно придумать что-то тяжелее, нежели европейские маршруты. Ты можешь ехать по горным перевалам в Словении, подниматься на заснеженные вершины в Норвегии или балансировать на узкой трассе в Австрии, но останешься переполнен впечатлениями. И вот почему.

1. Мефьеллет, Норвегия

Гора Мефьеллет расположена в шести км от долины Валлдал и предлагает райдерам испытать один из самых интересных опытов в их жизни. Здесь ты поднимаешь вверх на ледник, оставляя снизу фьорды. Высота подъема – 1100 м. Но это не имеет значения, когда ты окажешься на вершине, окружён невероятным видом заснеженных гор. Когда придёшь в себя, спускайся по трассе через леса, где пейзажи вновь будут другими. Хотя снега и лежат в этой местности почти целый год, не рекомендуем ехать сюда зимой, ведь будет слишком холодно, ветрено и очень много снега.

2. Граубюнден, Швейцария

Регион Граубюнден расположен на востоке Швейцарии и является своеобразным магнитом для MTB-райдеров со всего мира. Эта территория насыщена сложными и красивыми маршрутами. Кроме того, в кантоне Граубюнден проводят ежегодную пятидневную гонку Swiss Epic. Её протяженность составляет 350 км, а общая высота подъема – более 12 км. И хотя маршрут меняют каждый год, велосипедисты всегда могут покататься по старым маршрутам, чтобы подготовиться к старту или просто насладиться пейзажами.

3. Альп д'Юэз, Франция

3. Альп д'Юэз, Франция © Dominic Yard

Альп д'Юэз — самый большой горнолыжный курорт во Французских Альпах и довольно известная локация в мире MTB. Популярность ей принесли широкие тропы и ледники, находящиеся рядом. Если сказать проще, то во время езды в Альп д'Юэз ты получишь всё, что требуется от MTB-маршрута. Основное внимание здесь уделяется сложным в физическом плане естественным тропам, которые будут испытанием для любого гонщика. Но самый важный момент – знаменитый 2500-метровый спуск Мегаваланша, который начинается на пике Блан и заканчивается глубоков в долине.

4. Ущелье Галиценкламм, Австрия

Австрийский регион Галиценкламм известен во всём мире разнообразными маршрутами для скалолазания и спотами для водного спорта. Но здесь можно найти и один из самых сложных в стране MTB-маршрутов. Например, Радвандерунг – идеальное место для тех, кто любит экстрим: узкая трасса требует максимальной концентрации, чтобы продолжать движение и не упасть. Будь готов ехать очень быстро и максимально осторожно.

5. Тоннельная дорога 52, Северная Италия

Эта трасса была построена во время Первой мировой войны и проходит по массиву Пасубио вдоль 52 тоннелей. Маршрута начинается на высоте 1216 м, а его общая протяженность составляет 6,6 км. В самой узкой его части ширина дороги составляет всего 2,2 м. Горная трасса полностью состоит из каньонов, различных скал и опасных обрывов, а самым сложным тоннелем является №20. Здесь стоит опасаться других туристов, ведь разминуться с ними будет не так просто.

6. Лез-Арк, Франция

Велосипедный парк Леp-Арк не считается топовым в Альпах, но это и неважно. Здесь ты можешь насладиться катанием в запутанной системе односторонних горных троп, запутанных в лесу. Поэтому, собственно, самой сложной задачей в этой локации является не езда, а поиск своей трассы и маршрута. Если ты недостаточно хорошо знаешь местность или не ездишь с местными, то можешь часами бродить и искать путь обратно.

7. Транс-Словения 01, Словения

Трасса Транс-Словения 01 (не путай с Транс-Словения 02 – ред.) – определённо является одна из самых мощных MTB-трасс в Европе. Она начинается у перевала Вршич, проходит по Юлийским Альпам, затем по течению реки Соча и заканчивается у отдаленных поселков региона Брда. Чтобы преодолеть весь маршрут, тебе придётся потратить не менее семи дней. За время путешествия высота подъёма составит 10,1 км, а общая протяженность маршрута – 384 км. Конечно, трассу можно преодолеть быстрее или медленнее, а для тех, кто хочет насладиться красотой гор, есть множество остановок возле трассы.

8. Лёйгавегюр, Исландия