Россиянину Роману Репилову всего 24 года, но уроженец подмосковного Дмитрова уже успел достичь немалых вершин, став одним из самых титулованных саночников планеты. В послужном списке нашего спортсмена две золотых медали чемпионата мира 2020 года, три призовых места мундиаля 2017 года, а также пять наград разного достоинства континентального первенства. Кроме того, Роман является обладателем Кубка мира сезонов 2016/17 и 2019/20, а также трёхкратный победитель спринтерского зачёта Кубка мира.

В конце прошлого года Роман Репилов получил досадную травму спины, но нашёл в себе силы вернуться в строй и теперь ставит перед собой самые высокие задачи. Мы поговорили с российским спортсменом и получили от него наиболее важные рекомендации чемпионской подготовки.

Почему важны сильные мышцы спины?

Учись тренироваться и добиваться целей с Романом Репиловым © Denis Klero/Red Bull Content Pool

В санном спорте у спортсмена нет никакой защиты, кроме шлема. Экипировка у нас – только комбинезон. Поэтому важны сильные мышцы кора, которые и защищают атлета. Так что вся подготовка идет на спину, руки и верхнюю часть тела. Именно спина – это зона хронических травм всех саночников, потому что мы стартуем спиной. Так что, спина у меня болит не из-за травм, которые я получил на трассе, а из-за подготовки.

Чтобы избежать травм, нужно, прежде всего хорошо разминаться. Разумеется, должное внимание нужно уделять ЛФК (лечебной физической культуре – ред.), а также закачивать мышцы. А чтобы избежать травм на трассе, нужно подгонять сани под себя, хорошо их чувствовать, ехать максимально ровно и не ошибаться.

Как восстановить спину после травмы?

Двукратный чемпион мира 2020 года Роман Реполов © Denis Klero/Red Bull Content Pool

После полученной травмы спины, я делал целую серию восстановительных упражнений. Это были различного рода наклоны. Например, протяжки, гиперэкстензия с резиной. Закачивал мышцы спины и поясницы в течение трёх дней. Кроме того, пришлось делать специальные упражнения ЛФК, так как у меня было защемление мышц.

Как провести межсезонье с пользой?

Российский саночник Роман Репилов © Denis Klero/Red Bull Content Pool

В межсезонье мы проводим множество абсолютно разноплановой физической работы. Это работа со штангой, метание ядра, прыжки через барьеры, спринтерская работа. Плюс ко всему, всяческие упражнения на стационарных тренажерах: тяги, подъем спины. Мы, в основном, работаем над взрывной силой верхней части туловища. Это спина, плечи, руки и шея. Шея у саночника должна быть сильной, потому что на неё приходится большое давление.

Зачем нужны сильные ноги?

Роман Репилов © Denis Klero

Общее развитие тела также является важным. Если его верхняя часть сильная, а ноги слабые – это непропорционально. Да и ногами саночники тоже управляют. Да и во время старта они включаются достаточно сильно. Чтобы ноги быль сильными, важно выполнять приседания, выпады, прыжки, спринты и челночный бег. Иными словами, список упражнений довольно большой. В основном все направлено на взрывную силу.

Моя главная цель – сражаться за победу на Олимпийских Играх Роман Репилов Luge

Упражнения на кардио или игровые?

По большому счёту, из всего спектра кардио упражнений, я занимаюсь только бегом и изредка езжу на велосипеде. Кроме того, в моём тренировочном распорядке присутствуют игровые тренировки. Вот, в принципе, и всё. Конечно, надо бегать чаще, но времени катастрофически не хватает. Мы занимаемся взрывной работой по большей части. Бегу и катанию на велосипеде я уделяю примерно 10% от всего тренировочного времени. Но, больше всего, конечно, я люблю игровые тренировки.

Как найти мотивацию?

В чём ищет мотивацию Роман Репилов? © Denis Klero/Red Bull Content Pool

Каждый для себя сам ищет идеальный способ найти мотивацию. Кто-то хочет оставить след в истории, как человек, который выиграл больше всех медалей. Кого-то мотивирует финансовая часть спорта. Кого-то – медийная популярность. Кому-то нравится путешествовать по разным странам. Моя мотивация в совокупности – это и развитие спорта, и медали, и финансовая сторона, само собой, потому что нужно думать о будущем. Поэтому мотивация у меня достаточно всесторонняя. Периодически я её ищу в чём-то новом.

Нужно верить в себя – это самое основное. Должен быть сильный внутренний стержень с самого детства Роман Репилов Luge

Как выбраться из эмоциональной ямы после поражения?

На самом то деле, рецепт простой. Во-первых, нужно верить в себя – это самое основное. Должен быть сильный внутренний стержень с самого детства. Родительское воспитание, конечно, влияет на это дело. Во-вторых, нужно ко всему относиться проще. Всё-таки, спорт – это спорт. Здесь разное случается и после поражения жизнь не останавливается. Всё равно нужно найти в себе силы идти дальше вперед. Не надо зацикливаться ни на чём.

Главная цель Романа Репилова

Роман Репилов готовится покорить новую вершину © Denis Klero/Red Bull Content Pool