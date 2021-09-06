Утро в Турции у известного профессионального летчика-каскадера из Италии Дарио Коста начинается не с турецкого кофе на песке и рахат-лукума, а с успешно установленного мирового рекорда Гиннесса. За штурвалом своего усовершенствованного гоночного самолета Zivko Edge 540 пилот пролетел через два узких закрытых автомобильных тоннеля, оторвавшись от асфальта всего на метр и набрав скорость 245 км/ч. Более года на подготовку, 44 секунды на исполнение и результат в виде пяти рекордов.

Выход из тоннеля только один — вот что самое сложное в этом полете Dario Costa

В окружении бетонных стен и в условиях тусклого освещения пилот поднялся в воздух внутри первого тоннеля в 6:43 утра. Из-за ограниченного расстояния между потолком и самолетом ему необходимо держать судно в воздухе всего в метре от асфальта, учитывая изменения высоты и формы тоннеля и не допуская контакт крыльев с коварными стенами, ведь дистанция между ними оказалась беспощадно мала: около четырех метров.

Длительность полета от подъема в воздух до вылета из второго тоннеля составила 43,44 секунды; проделанный за это время путь равен 2 260 м, а средняя скорость – 245 км/ч. Изменчивые воздушные потоки в сочетании с высокочувствительным механизмом управления воздушным судном требовали от пилота высокой скорости реакции – примерно 250 миллисекунд, а также отточенных движений руками, выверенных до миллиметра. Один из наиболее волнительных моментов произошел, когда пилот преодолевал просвет между тоннелями в 360 метров и, борясь с боковым ветром, готовился совершить рискованный вход в низкий, узкий проем второго тоннеля.

Пилот Дарио Коста с сертификатом установленного рекорда Гиннесса © Nuri Yilmazer for Red Bull Content Pool

«Все происходило очень быстро, но, когда я вылетел из первого тоннеля, самолет стало сносить вправо из-за бокового ветра, и в этот момент время для меня словно замедлилось. Я среагировал на эту ситуацию и сосредоточился на том, чтобы вернуть самолет на верный курс и влететь во второй тоннель. А потом мое восприятие снова вернулось к нормальной скорости».

После того, как самолет пулей выскочил из другого конца тоннеля, перед приземлением Коста закружил судно в победной петле. Восторженный пилот добавил: «Я еще никогда в жизни не летал через тоннель – такого никто не делал, – так что я не представлял, пройдет ли все, как мы планировали, или мне придется импровизировать. Конечно, в итоге я ощутил большое облегчение, но главное, что я почувствовал, – это очень большое счастье. Для меня это еще одна мечта, которая сбылась».

Сорокаоднолетний итальянец Дарио Коста имеет на своем счету двадцатилетний стаж пилотирования. Он освоил более 60 моделей самолетов и провел в воздухе свыше 5 000 часов – большую часть этого времени он посвятил выполнению фигур высшего пилотажа. Он выиграл главный приз на Italian Aerobatic Championship и стал первым итальянским пилотом, принявшим участие в гонке Red Bull Air Race класса Challenger и выигравшим ее. Однако самой сложной гонкой в его карьере стал этот сенсационный пролет через двойной тоннель Чаталджа недалеко от Стамбула. Ему понадобились усилия команды из 40 человек и специально разработанная программа тренировок.

Коста получил официальный сертификат, подтверждающий установленный мировой рекорд Гиннесса: самый длинный тоннель, сквозь который пролетел самолет (1 730 м). Также были зафиксированы четыре другие значимые достижения: первый полет на самолете через тоннель, самый длинный полет с твердым препятствием, первый полет на самолете через два тоннеля, первый взлет самолета в тоннеле.

Дарио Коста – пилот, пролетевший через тоннель © Samo Vidic for Red Bull Content Pool

Наставником Косты был 65-ти летний венгерский пилот Петер Бешеней . Он является легендой авиации, известен своим участием в Red Bull Air Race и пролетом вниз головой под Цепным мостом в Будапеште.

Бешеней отметил: «Полет в тоннеле – это нестандартная ситуация. Тут главное – правильный психологический настрой. Потому что лететь по прямой в метре над землей, следуя линии по центру, вовсе не трудно, если ты над взлетно-посадочной полосой. А вот в тоннеле, особенно в темном тоннеле, а потом еще когда ты вылетаешь из него на свет и снова влетаешь в еще один темный тоннель – это совсем другое дело. Плюс есть еще воздушные волны, которые могут повлиять на полет, и вполне могут попасться воздушные ямы. Это трудно психологически, потому что ты понимаешь – если ты вдруг ошибешься, то стена в тоннеле твердая».