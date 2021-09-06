Все факты о рекордном полете Дарио Коста в тоннеле

Пилот: Дарио Коста, 41 год, профессиональный летчик-каскадер из Италии
Проект: Пролет через тоннель
Местоположение: тоннели Чаталджа (окрестности Стамбула, Турция)
Дата и время: взлет в 06:43 утра по местному времени (Турция) в субботу, 4-го сентября 2021-го года
Расстояние полета от взлета до выхода из второго тоннеля: 2 260 м / 2,26 км
Продолжительность полета: 43,44 секунды
Скорость: средняя скорость 245,07 км/ч во втором тоннеле
Зазор:
- В среднем 4,0 м между концом крыла и стеной на каждой стороне.
- Траектория полета минимум 70 сантиметров, максимум 1,6 метров над асфальтом.
Время реакции пилота на изменения воздушного потока: менее 250 миллисекунд
Самолет: Zivko Edge 540 V2 со следующими усовершенствованиями:
- Разработали новое сиденье, основанное на концепции Формулы-1, но модифицировали его для уменьшения вертикальных перегрузок на позвоночник. Сиденье надежно удерживало его, ограничивая лишние движения, и это было особенно полезно для пролета сквозь тоннель, где Косте нужно было управлять микродвижениями руки (с точностью буквально до миллиметров) для точного рулевого управления.
- Уменьшили вес самолета и нанесли так называемую «акулью кожу», ручное покрытие с рифлеными выступами на важных участках поверхности самолета, чтобы уменьшить лобовое сопротивление и улучшить эффективность и подъемную силу.
- Добавили систему лазерных измерений для проведения тренировочных взлетов.
Мировой рекорд Гиннесса: самый длинный тоннель, сквозь который пролетел самолет (1 730 м).
Другие установленные рекорды в рамках этого проекта:
- Первый полет самолета сквозь тоннель
- Самый длинный полет с непрерывным препятствием (1 730 м)
- Первый полет самолета сквозь два тоннеля
- Первый взлет самолета из тоннеля
Подготовительный период: более года
Количество людей в основной команде проекта: 40 человек
Наставник: шестидесятипятилетний Петер Бешенеи, настоящая легенда авиации, венгерский пилот-гонщик высшего пилотажа.
Тренировочный центр: Red Bull Athlete Performance Center (APC), Зальцбург, Австрия
Какие виды тренировок прошел Дарио Коста для подготовки? Время физической и умственной реакции было ключом к успеху этого проекта. Тренировки Коста в Red Bull Athlete Performance Center (APC) были двусоставными: улучшение нейрокогнитивных навыков (например, время реакции) и обучение на симуляциях. Физическая подготовка, помимо достижения максимальной общей физической формы, включала в себя работу по оптимизации периферического зрения, а также укреплению мышц шеи, что улучшает зрение и время реакции. Психологическая тренировка готовила к любой возможной ситуации, чтобы Коста был стоически спокоен и легко переносил неожиданности и отвлекающие факторы во время полета. Он тысячи раз тренировался при помощи симуляции виртуальной реальности, изучая и тщательно сканируя все незначительные изменения в тоннелях и на их поверхностях. Ему также разрешили проехать на машине по реальным тоннелям со скоростью 270 км/ч, чтобы лучше испытать скорость в них.
Какие технологии использовались для обучения? Хотя лазерная система была установлена для первых испытательных полетов в аэропорту Зальцбурга, создать точную реальную имитацию полета в тоннеле не удалось. Тогда bionic surface technologies создала симуляцию, точно измерив размеры тоннеля и сделав 3D-сканирование самолета Косты, которое — после целой недели вычислений с использованием передовых суперкомпьютеров — точно показало, как Коста должен лететь и в каких временных рамках. Коста также использовал стробоскопы, чтобы симулировать потенциально отвлекающую вспышку огней тоннелей, проносящихся мимо.
Какие были самые критические моменты полета?
- Выполнение плавного отрыва, несмотря на невозможность поднять нос вверх внутри тоннеля, и поднятие в воздух к концу первого тоннеля.
- Боковой ветер в открытом пространстве между тоннелями.
- Вход во второй тоннель, где условия влияют на увеличение подъемной силы, что требует быстрой реакции пилота.
- Значительные «удары» воздушной волны внутри второго тоннеля.
- Изменение формы тоннеля на полпути сквозь второй тоннель, что привело к снижению подъемной силы.
- Изменение наклона на последнем участке второго тоннеля (подъем с последующим снижением).
- Выход из второго тоннеля, где изменение воздушного потока вызывает уменьшение подъемной силы.
Почему полет состоялся ранним утром? Ближе к рассвету солнце располагалось за спиной Коста, а не било в глаза во время вылета на открытое пространство между двумя тоннелями. Кроме того, разница температур внутри и снаружи тоннелей обычно минимальна в начале дня, что сводит к минимуму влияние волн атмосферного давления для более плавного и стабильного полета. Организаторы установили метеостанции внутри и снаружи тоннелей, чтобы обеспечить Дарио всей необходимой информацией для совершения попытки.