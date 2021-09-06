Все факты о рекордном полете Дарио Коста в тоннеле

Разработали новое сиденье, основанное на концепции Формулы-1, но модифицировали его для уменьшения вертикальных перегрузок на позвоночник. Сиденье надежно удерживало его, ограничивая лишние движения, и это было особенно полезно для пролета сквозь тоннель, где Косте нужно было управлять микродвижениями руки (с точностью буквально до миллиметров) для точного рулевого управления.

Разработали новое сиденье, основанное на концепции Формулы-1, но модифицировали его для уменьшения вертикальных перегрузок на позвоночник. Сиденье надежно удерживало его, ограничивая лишние движения, и это было особенно полезно для пролета сквозь тоннель, где Косте нужно было управлять микродвижениями руки (с точностью буквально до миллиметров) для точного рулевого управления.

Разработали новое сиденье, основанное на концепции Формулы-1, но модифицировали его для уменьшения вертикальных перегрузок на позвоночник. Сиденье надежно удерживало его, ограничивая лишние движения, и это было особенно полезно для пролета сквозь тоннель, где Косте нужно было управлять микродвижениями руки (с точностью буквально до миллиметров) для точного рулевого управления.