Вот как выглядят результаты сезона чемпионата мира по даунхиллу 2021 года

Может, нам и осталось всего две гонки в этом сезоне, но чемпионат мира по даунхиллу 2021 года Mercedes-Benz UCI Downhill World Cup уже принес зрителям множество острых ощущений, подарил невероятные эмоции и продемонстрировал потрясающие навыки гонщиков. Все это — на фоне прекрасных горных пейзажей. Соревнования и в мужской, и в женской категориях проходят как никогда напряженно. Давай попробуем разобраться в происходящем и узнать, что произошло за последний сезон на данный момент.

01 В Ле-Же Тани Сигрейв избавилась от сомнений в уровне своей подготовки

Тани Сигрейв начала сезон 2021 года без травм. Однако предыдущие несколько лет травмы — в том числе неприятный множественный перелом левой ноги в феврале 2020 года — влияли на ее уверенность в себе. Спортсменка не понимала, как ее возможности соотносятся с силами соперниц. Сигрейв также открыто рассказывала о переживаниях, связанных с возвращением в ряды женщин, которые за последние пару сезонов поднялись на несколько ступеней выше. Она хотела достичь стабильной физической формы.

Посмотри, как Сигрейв отзывается о своем участии в гонке в Ле-Же:

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Сигрейв хорошо прошла трассу в Леоганге и заняла пятое место. Все шло неплохо! В Ле-Же она столкнулась с проблемами в ходе квалификационного этапа. Ей пришлось начинать гонку с последних рядов, однако она вырвалась вперед, и никто не смог обогнать ее. Мириам Николь показала результат, близкий ко времени Сигрейв. Однако ей пришлось довольствоваться вторым местом. Сигрейв — спортсменка, которой необходима уверенность в себе. Надеемся, что победа в Ле-Же позволит ей выиграть еще больше этапов кубка мира в оставшуюся часть сезона.

Очередное празднование победы © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

02 Пришло время отдать должное Камил Баланш: она этого заслуживает!

Камил Баланш нравятся спортивные соревнования: она представляла Швейцарию в хоккее с шайбой, является фехтовальщицей, участвовала в мировой серии гонок эндуро на маунтинбайках, и, конечно же, Камил — действующая чемпионка мира по даунхиллу. Этот титул спортсменка завоевала в октябре 2020 года в Леоганге (Австрия).

Баланш доказала, что ее победа в мировом первенстве не была случайностью, связанной с условиями или трассой: в этом сезоне спортсменка вернулась в Леоганг, чтобы принять участие в гонке в рамках кубка мира, и одержала победу. После соревнований в Леоганге последовало третье место на гонке в Ле-Же. Думаем, что эта замечательная спортсменка будет лишь улучшать свои результаты и претендовать на титул чемпионки мира 2021 года, ведь впереди четыре заключительные гонки этого сезона.

Баланш заслужила майку чемпионки мира своими выступлениями на соревнованиях © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

03 Трейси Ханна и Элиот Джексон — новые телезвезды!

В этом году к прямой трансляции кубка мира на Red Bull TV в качестве комментаторов присоединились два бывших даунхилл-гонщика. Теперь они работают вместе с Робом Уорнером. Можно с уверенностью сказать, что Трейси и Эллиот стали настоящим открытием! Трейси Ханна особенно органично вписалась в новую среду: она исполняет свои обязанности, предлагая содержательные наблюдения и анализ, основанные на ее длительной карьере и обширном опыте. Круто узнавать о женских даунхилл-гонках от кого-то, кто знает этот вид спорта на практике и понимает, что нужно для того, чтобы пройти многие трассы.

Ханна сделала так, что переход от гонок к комментированию выглядит легко © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Опыт Элиота Джексона в разборе трасс на составные элементы и объяснении их особенностей, техник, гоночных треков и мельчайших различий в подходах, которые могут обеспечить победу или привести к провалу, впечатлил нас. А его обаяние проявилось поразительным образом!

Также на этапах кубка мира присутствовала разъездной корреспондент Лорен Смит. Она брала интервью у спортсменов до и после гонки, представляла нам всю самую интересную закулисную информацию, рассказывала, как спортсмены себя чувствуют и как для них прошли гонки. Мы собрали всю информацию, которая только может быть интересна болельщику!

Смит и Джексон задают сложные вопросы и получают ответы © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

04 Валентина Хёлль готова к первой победе в классе Elite

В этом году в Леоганге состоялся долгожданный дебют неординарной юной спортсменки из Австрии Валентины Хёлль в классе Elite. Как и ожидалось, она выступила на одном уровне со своими более опытными соперниками-профессионалами.

В завершающей стадии сезона для Хёлль ключевым моментом станет терпение © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

На первом этапе кубка мира в Леоганге Хёлль обеспечила себе значительный отрыв во всех сплитах. Она одержала бы решительную победу, если бы не переднее колесо, соскользнувшее ближе к концу дистанции. Какое огорчение! В Ле-Же гонщица также не смогла подняться на пьедестал из-за аварии. Несмотря на это, Валентина заняла седьмое место. Очевидно, что Хёлль — серьезная спортсменка, с которой нельзя не считаться. Запомни наши слова: ее первая победа в классе Elite не за горами.

05 Трой Броснан по-прежнему может показать крутой результат!

Популярный австралийский гонщик одержал долгожданную победу на открытии сезона кубка мира в Леоганге. Последний раз он выигрывал в 2017 году в Валлнорде. Давно пора!

Смотри лучшие моменты с гонки в Леоганге:

Leogang DH highlights

Иногда Троя Броснана называют «Мистер Постоянство». Он регулярно поднимается на пьедестал и множество раз попадал в тройку и пятерку лучших участников гонок. Казалось, что те несколько дополнительных долей секунды, которые нужны для победы, ускользают от него. Так было до гонки в Леоганге. На грязной и скользкой трассе в Леоганге постоянство Троя наконец возымело необходимый эффект: он на 1,2 секунды обошел тогдашнего лидера Тибо Дапрела.

Броснан обсуждает свою победу в гонке в интервью с Элиотом Джексоном © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

06 Россыпь мелких аварий в Ле-Же

Что произойдет, если смешать высокоскоростную трассу и период засухи, за которым следует проливной дождь, а потом — новая засуха? Получится скользкая трасса с множеством аварий. Особенно если трасса включает участки поворота с поднятием внутренней обочины и травяным покрытием.

На гонку повлиял моросящий дождь, который никак не хотел прекращаться © Bartek Woliński/@wolisphoto

Множество зрителей наблюдали за финалом даунхилл-гонки в Ле-Же, затаив дыхание: гонщики вылетали с трассы влево, вправо и по центру. Они теряли время, но, к счастью, получали незначительные травмы. Возможно, наиболее зрелищным стало падение действующего чемпиона мира Риса Уилсона. На быстром участке трассы спортсмен частично слетел с байка и оказался прямо перед болельщиками, стоявшими сбоку от трассы.

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07 Две гонки за одну неделю. И это — финал сезона!

Заключительная гонка даунхилл-сезона пройдет в два этапа в Сноушу (США). Этапы состоятся один за другим. Гоночная неделя с 14 по 19 сентября обещает быть напряженной!

Этот формат был опробован в неразберихе гоночного графика 2020 года и оказался популярным среди гонщиков и зрителей. Тяжелая неделя для спортсменов начнется с тренировочного заезда в понедельник, 13 сентября, а в среду пройдет первый финал. В четверг гонщики вернутся к тренировкам, а второй финал пройдет в субботу, 18 сентября. После настолько тяжелой недели спортсмены точно будут готовы к началу межсезонья.

Надеемся, что финал сезона в Сноушу будет насыщенным» © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Дополнительный раунд в Сноушу и отмена гонки в Форт-Уильям в начале этого года означают, что программа сезона снова состоит из шести заездов.

В женской турнирной таблице разница в баллах минимальная. Хотя на данный момент Камил Баланш занимает первое место, Сигрейв, Хёлль и Николь почти не отстают от нее.

Второе место Тибо Дапрела в гонке в Леоганге и победа в Ле-Же обеспечили ему уверенный отрыв в мужской турнирной таблице. Следом за Тибо идет Трой Броснан.

Также невероятно наблюдать в первой пятерке Грега Миннаара. Неплохой результат для спортсмена, который выступает в этапах кубка мира в течение последних двадцати лет! Он по-прежнему может стать опасным соперником в гонке.

Дапрела отлично выступил в первых двух гонках © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Кто станет обладателем титулов чемпиона и чемпионки мира 2021 года?

Впереди еще четыре гонки: в Мариборе, Ленцерхайде и двойной финал сезона в Сноушу. Так что претенденты на победу в общем зачете еще могут побороться за большое количество очков.

Кто будет ждать празднования окончания сезона с толпой? © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Пока явного лидера в мужской и женской категориях нет. Однако ситуация может измениться после двух следующих гонок в Мариборе и Ленцерхайде. Это особенно актуально для гонщиц. Кто является самым стабильным призером: Баланш, Сигрейв, Хёлль или Николь? Так или иначе сейчас любая спортсменка может гарантировать себе победу в сезоне уже в двух ближайших гонках.

В мужской турнирной таблице все не так очевидно. Может появиться новый герой, который еще не входит в пятерку лучших. Одно можно сказать наверняка: таким героем не станет Батист Пьерон, который сейчас занимает третье место в турнирной таблице. На гонке во Франции, которая состоялась вскоре после заезда в Ле-Же, французский гонщик попал в аварию и сломал четыре позвонка.

Хочешь узнать, что нас ждет в оставшейся части сезона? Это можно сделать здесь. Ты сможешь посмотреть все предстоящие гонки в прямом эфире на Red Bull TV. Здесь же доступны повторы прошлых гонок. Обязательно скачай бесплатное приложение Red Bull TV, чтобы не пропустить гонки на маунтинбайках. Приложение доступно для любых устройств. Скачать приложение можно здесь.