Вот что мы узнали к середине сезона кубка мира по кросс-кантри

К счастью, график соревнований по кросс-кантри на маунтинбайке вернулся к норме. Правда, сам последний год сложно назвать нормальным. По сути, этот сезон состоит из двух частей. Перерыв в расписании кубка мира обусловлен тем самым масштабным соревнованием, которое проходит раз в четыре года. Как и прежде, в процессе соревнований появилось несколько новых имен. Эти спортсмены смогли доказать свою стойкость в борьбе с признанными лидерами. Вот что произошло на данный момент.

01 Том Пидкок — настоящая гоночная машина

Том Пидкок — универсальный велоспортсмен, зарекомендовавший себя как участник соревнований по велокроссу и шоссейный гонщик. У него за плечами — множество побед в гонках. В 2021 году к своему обширному «репертуару» он добавил профессиональные кросс-кантри гонки.

Какую бы дисциплину ни выбрал Том Пидкок, он будет соревноваться с лучшими © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Будучи относительным новичком, британец стартовал в первом раунде гонок в Альбштадте в 11-м ряду. Затем началась невероятная гонка, где ему удалось обойти соперников и занять поразительное пятое место. Позже, на заезде в Нове-Место с лучшей стартовой позицией, он упорно сражался с другим универсальным гонщиком, Матье Ван дер Пулем. В результате Том обошел голландскую звезду и одержал победу. На всякий случай: Том занял первое место во втором для себя этапе кубка мира по кросс-кантри.

Born to mountain bike – Tom Pidcock

Пидкок не принимал участие в третьем этапе в Леоганге. Однако он появился на гонке в Ле-Же, которая состоялась всего через несколько недель после того, как спортсмен сломал ключицу во время тренировки (его сбила машина). Ожидаем, что в будущем, если Пидкок продолжит свою карьеру в маунтинбайке, он завоюет еще много титулов и будет решительно сражаться с соперниками. Кто знает — может, он даже начнет участвовать в даунхилл-гонках.

02 Лоана Лекомт заняла лидерские позиции

В этом сезоне Лоана Лекомт перешла из класса U23 в профессиональную категорию. И какое великолепное впечатление она произвела! В той первой гонке в Альбштадте французская гонщица быстро ушла вперед и одержала убедительную победу. С тех пор она делала примерно то же самое на каждой гонке.

Women's XCO highlights from Albstadt

В нынешнем сезоне 2021 года Лекомт уже выиграла первые четыре кросс-кантри гонки. В Леоганге она дополнила свой список побед шорт-треком. Трасса на этой гонке помогла Лекомт добиться успеха, ведь спортсменка известна отличным навыком езды в гору. Сможет ли кто-нибудь бросить ей вызов во второй половине сезона? Посмотрим!

Для Лекомт празднование побед стало обыденностью © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Матиас Флюкигер выходит из тени Нино Шуртера

В прошлом швейцарский гонщик Матиас Флюкигер показывал отличные результаты, однако спортсмен всегда страдал из-за того, что находился в тени своего соотечественника Нино Шуртера. В конце концов, Шуртер — легенда велоспорта. Однако в 2021 году все изменилось.

В этом сезоне Шуртер догонял Флюкигера © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Флюкигер — гонщик, за которым интересно наблюдать: он хорошо показывает себя на подъемах, идет ва-банк на технически сложных спусках и полностью вкладывается в гонку.

Он начал первый этап в Альбштадте с третьего места. Затем, на втором этапе в Нове-Место, он повторил свое достижение. Позже, во время гонки в Леоганге, Флюкигер находился в плотном противостоянии с чешским гонщиком Ондржеем Цинком, пока не обеспечил себе решительный отрыв, который и удерживал до финиша. В Леоганге он одержал двойную победу в XCC и XCO. В Ле-Же битва Флюкигера с Цинком повторилась. Навыки швейцарского гонщика по управлению байком (особенно в грязи) позволили ему вырваться вперед и одержать вторую победу в сезоне. Также в Ле-Же спортсмен победил в шорт-треке.

На данный момент можно сказать, что этот сезон запомнится Флюкигеру © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

03 Эви Ричардс становится все лучше и лучше

На сегодняшний день можно утверждать, что британка Эви Ричардс провела великолепный сезон. На первом этапе в Альбштадте она упорно боролась за то, чтобы остаться в числе лидеров, а на гонке в Нове-Место спортсменка держала темп и в итоге заняла пятое место, показав лучший результат в своей карьере. Затем она значительно улучшила результат и уверенно финишировала третьей на скользкой и грязной трассе в Ле-Же. Сейчас спортсменка занимает сильную позицию. Возможно, во второй половине сезона ее ждет победа на чемпионате мира.

XCO highlights – Les Gets

Прорыв Ричардс в этом сезоне объясняется улучшением ее технических навыков, отточенных тренировками с бывшей чемпионкой мира по байкеркросс 4Х и даунхилл-гонщицей Кэти Кёрд. Ричардс непринужденно проходила трассы, которые становились все более технически сложными, даже когда условия были далеки от идеальных.

04 Многочисленные аварии в Нове-Место

XCO highlights – Nové Město

Гоночный уик-энд в Нове-Место отличился авариями и техническими проблемами: Полин Ферран-Прево сильно поскользнулась, вылетела за пределы трассы во время шорт-трек гонки XCC и получила травму в области лица. Затем у Кейт Кортни сломалась ручка тормоза. Потом, когда спортсменка вернулась на трассу основной гонки, она проткнула шину. Позже выяснилось, что Кейт также сломала запястье. Тем не менее спортсменка постаралась прийти к финишу. Посреди финального заезда в аварию попал Нино Шуртер. В результате легендарный спортсмен даже не поднялся на пьедестал.

Неудивительно, что Леконт лидирует в рейтинге гонщиц с большим отрывом. Ферран-Прево занимает второе место благодаря стабильным результатам в пятерке лучших в первой половине сезона и победе на шорт-треке в Альбштадте. Интересно отметить, что Хейли Баттен, которая начала участвовать в профессиональных заездах в 2021 году, взошла на пьедестал этапов в Альбштадте и Нове-Место. За этой спортсменкой стоит наблюдать.

Виктор Корецкий одержал свою первую победу на этапе кубка мира в Альбштадте. Пересечение финишной черты стало эмоциональным моментом и явно много значило для гонщика из Франции. Хотя этот сезон для Шуртера пока не стал лучшим, он по-прежнему сохраняет лидирующие позиции по баллам. Уверены: у этого легендарного велоспортсмена еще все впереди.

Вот что почувствовал Корецкий после первой победы на этапе чемпионата мира © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Кто станет обладателем титулов чемпиона и чемпионки мира 2021 года?

Что ж, осталось четыре гонки (две XCC и две XCO), так что теоретически с точки зрения баллов все еще может измениться. Первой гонкой после перерыва станет заезд в Ленцерхайде (Швейцария) 3–5 сентября, а последним этапом будет гонка в Сноушу (США) 15–19 сентября. Перед этими гонками пройдет чемпионат мира по маунтинбайку UCI, который состоится с 24 по 29 августа в Валь-ди-Соле (Италия).

Завоевать титул чемпионки мира Лекомт может помешать лишь серьезная неудача. Если рассуждать здраво, то единственной соперницей Лекомт является Ферран-Прево. Вероятно, нам предстоит увидеть, как действующая чемпионка мира выиграет все четыре оставшиеся гонки: это необходимо, чтобы бросить вызов Лекомт, с учетом существующего разрыва в баллах.

В этом сезоне чемпионата мира 2021 года еще можно побороться за победу © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

В мужском рейтинге на данный момент борьба разворачивается между Флюкигером и Цинком. Если Флюкигер сохранит свою форму во второй половине сезона, то титул чемпиона мира достанется ему. Однако не стоит забывать о Жордане Сарру и Корецки, а также Шуртере. Если кто-то из этих гонщиков сможет одержать победу на следующем этапе чемпионата мира в Ленцерхайде, то последний этап в Сноушу станет действительно интересным.