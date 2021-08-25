Вот что мы узнали к середине сезона кубка мира по кросс-кантри
© Bartek Woliński/Red Bull Content Pool
MTB

Вот что мы узнали к середине сезона кубка мира по кросс-кантри

Теперь, когда мы преодолели середину сезона кубка мира Mercedes-Benz UCI XCO 2021 года, давайте подведем итоги и разберемся, что же происходит в мире кросс-кантри.
Автор Aoife Glass
Читать 6 минОбновлено
В этой статье

Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup

Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup

Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup

United States

Tom Pidcock

United KingdomUnited Kingdom

Pauline Ferrand-Prévot

ФранцияФранция

Evie Richards

United KingdomUnited Kingdom

Kate Courtney

СШАСША

Содержание

  1. 1
    Том Пидкок — настоящая гоночная машина
  2. 2
    Лоана Лекомт заняла лидерские позиции
  3. 3
    Эви Ричардс становится все лучше и лучше
  4. 4
    Многочисленные аварии в Нове-Место
К счастью, график соревнований по кросс-кантри на маунтинбайке вернулся к норме. Правда, сам последний год сложно назвать нормальным. По сути, этот сезон состоит из двух частей. Перерыв в расписании кубка мира обусловлен тем самым масштабным соревнованием, которое проходит раз в четыре года. Как и прежде, в процессе соревнований появилось несколько новых имен. Эти спортсмены смогли доказать свою стойкость в борьбе с признанными лидерами. Вот что произошло на данный момент.
01

Том Пидкок — настоящая гоночная машина

Том Пидкок — универсальный велоспортсмен, зарекомендовавший себя как участник соревнований по велокроссу и шоссейный гонщик. У него за плечами — множество побед в гонках. В 2021 году к своему обширному «репертуару» он добавил профессиональные кросс-кантри гонки.
Tom Pidcock racing at cross-country mountain biking World Cup in Nove Mesto na Morave, Czech Republic.
Какую бы дисциплину ни выбрал Том Пидкок, он будет соревноваться с лучшими
© Bartek Woliński/Red Bull Content Pool
Будучи относительным новичком, британец стартовал в первом раунде гонок в Альбштадте в 11-м ряду. Затем началась невероятная гонка, где ему удалось обойти соперников и занять поразительное пятое место. Позже, на заезде в Нове-Место с лучшей стартовой позицией, он упорно сражался с другим универсальным гонщиком, Матье Ван дер Пулем. В результате Том обошел голландскую звезду и одержал победу. На всякий случай: Том занял первое место во втором для себя этапе кубка мира по кросс-кантри.
MTB · 12 мин.
Born to mountain bike – Tom Pidcock
Пидкок не принимал участие в третьем этапе в Леоганге. Однако он появился на гонке в Ле-Же, которая состоялась всего через несколько недель после того, как спортсмен сломал ключицу во время тренировки (его сбила машина). Ожидаем, что в будущем, если Пидкок продолжит свою карьеру в маунтинбайке, он завоюет еще много титулов и будет решительно сражаться с соперниками. Кто знает — может, он даже начнет участвовать в даунхилл-гонках.
02

Лоана Лекомт заняла лидерские позиции

В этом сезоне Лоана Лекомт перешла из класса U23 в профессиональную категорию. И какое великолепное впечатление она произвела! В той первой гонке в Альбштадте французская гонщица быстро ушла вперед и одержала убедительную победу. С тех пор она делала примерно то же самое на каждой гонке.
MTB · 1 мин.
Women's XCO highlights from Albstadt
В нынешнем сезоне 2021 года Лекомт уже выиграла первые четыре кросс-кантри гонки. В Леоганге она дополнила свой список побед шорт-треком. Трасса на этой гонке помогла Лекомт добиться успеха, ведь спортсменка известна отличным навыком езды в гору. Сможет ли кто-нибудь бросить ей вызов во второй половине сезона? Посмотрим!
Loana Lecomte as seen at the end of the 2021 UCI XCO World Cup finals in Les Gets, France.
Для Лекомт празднование побед стало обыденностью
© Bartek Woliński/Red Bull Content Pool
Матиас Флюкигер выходит из тени Нино Шуртера
В прошлом швейцарский гонщик Матиас Флюкигер показывал отличные результаты, однако спортсмен всегда страдал из-за того, что находился в тени своего соотечественника Нино Шуртера. В конце концов, Шуртер — легенда велоспорта. Однако в 2021 году все изменилось.
Mathias Fluckiger races against Nino Schurter at the XCC World Cup race in Les Gets, France.
В этом сезоне Шуртер догонял Флюкигера
© Bartek Woliński/Red Bull Content Pool
Флюкигер — гонщик, за которым интересно наблюдать: он хорошо показывает себя на подъемах, идет ва-банк на технически сложных спусках и полностью вкладывается в гонку.
Он начал первый этап в Альбштадте с третьего места. Затем, на втором этапе в Нове-Место, он повторил свое достижение. Позже, во время гонки в Леоганге, Флюкигер находился в плотном противостоянии с чешским гонщиком Ондржеем Цинком, пока не обеспечил себе решительный отрыв, который и удерживал до финиша. В Леоганге он одержал двойную победу в XCC и XCO. В Ле-Же битва Флюкигера с Цинком повторилась. Навыки швейцарского гонщика по управлению байком (особенно в грязи) позволили ему вырваться вперед и одержать вторую победу в сезоне. Также в Ле-Же спортсмен победил в шорт-треке.
Mathias Flückiger as seen accepting the trophy for winning the 2021 UCI XCO World Cup round in Les Gets, France.
На данный момент можно сказать, что этот сезон запомнится Флюкигеру
© Bartek Woliński/Red Bull Content Pool
03

Эви Ричардс становится все лучше и лучше

На сегодняшний день можно утверждать, что британка Эви Ричардс провела великолепный сезон. На первом этапе в Альбштадте она упорно боролась за то, чтобы остаться в числе лидеров, а на гонке в Нове-Место спортсменка держала темп и в итоге заняла пятое место, показав лучший результат в своей карьере. Затем она значительно улучшила результат и уверенно финишировала третьей на скользкой и грязной трассе в Ле-Же. Сейчас спортсменка занимает сильную позицию. Возможно, во второй половине сезона ее ждет победа на чемпионате мира.
MTB · 15 мин.
XCO highlights – Les Gets
Прорыв Ричардс в этом сезоне объясняется улучшением ее технических навыков, отточенных тренировками с бывшей чемпионкой мира по байкеркросс 4Х и даунхилл-гонщицей Кэти Кёрд. Ричардс непринужденно проходила трассы, которые становились все более технически сложными, даже когда условия были далеки от идеальных.
04

Многочисленные аварии в Нове-Место

MTB · 12 мин.
XCO highlights – Nové Město
Гоночный уик-энд в Нове-Место отличился авариями и техническими проблемами: Полин Ферран-Прево сильно поскользнулась, вылетела за пределы трассы во время шорт-трек гонки XCC и получила травму в области лица. Затем у Кейт Кортни сломалась ручка тормоза. Потом, когда спортсменка вернулась на трассу основной гонки, она проткнула шину. Позже выяснилось, что Кейт также сломала запястье. Тем не менее спортсменка постаралась прийти к финишу. Посреди финального заезда в аварию попал Нино Шуртер. В результате легендарный спортсмен даже не поднялся на пьедестал.
Неудивительно, что Леконт лидирует в рейтинге гонщиц с большим отрывом. Ферран-Прево занимает второе место благодаря стабильным результатам в пятерке лучших в первой половине сезона и победе на шорт-треке в Альбштадте. Интересно отметить, что Хейли Баттен, которая начала участвовать в профессиональных заездах в 2021 году, взошла на пьедестал этапов в Альбштадте и Нове-Место. За этой спортсменкой стоит наблюдать.
Виктор Корецкий одержал свою первую победу на этапе кубка мира в Альбштадте. Пересечение финишной черты стало эмоциональным моментом и явно много значило для гонщика из Франции. Хотя этот сезон для Шуртера пока не стал лучшим, он по-прежнему сохраняет лидирующие позиции по баллам. Уверены: у этого легендарного велоспортсмена еще все впереди.
Victor Koretzky racing at the UCI World Cup in Albstadt, Germany.
Вот что почувствовал Корецкий после первой победы на этапе чемпионата мира
© Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Кто станет обладателем титулов чемпиона и чемпионки мира 2021 года?

Что ж, осталось четыре гонки (две XCC и две XCO), так что теоретически с точки зрения баллов все еще может измениться. Первой гонкой после перерыва станет заезд в Ленцерхайде (Швейцария) 3–5 сентября, а последним этапом будет гонка в Сноушу (США) 15–19 сентября. Перед этими гонками пройдет чемпионат мира по маунтинбайку UCI, который состоится с 24 по 29 августа в Валь-ди-Соле (Италия).
Завоевать титул чемпионки мира Лекомт может помешать лишь серьезная неудача. Если рассуждать здраво, то единственной соперницей Лекомт является Ферран-Прево. Вероятно, нам предстоит увидеть, как действующая чемпионка мира выиграет все четыре оставшиеся гонки: это необходимо, чтобы бросить вызов Лекомт, с учетом существующего разрыва в баллах.
Rebecca Mcconnell and Pauline Ferrand Prevot in Les Gets, France.
В этом сезоне чемпионата мира 2021 года еще можно побороться за победу
© Bartek Woliński/Red Bull Content Pool
В мужском рейтинге на данный момент борьба разворачивается между Флюкигером и Цинком. Если Флюкигер сохранит свою форму во второй половине сезона, то титул чемпиона мира достанется ему. Однако не стоит забывать о Жордане Сарру и Корецки, а также Шуртере. Если кто-то из этих гонщиков сможет одержать победу на следующем этапе чемпионата мира в Ленцерхайде, то последний этап в Сноушу станет действительно интересным.
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В этой статье

Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup

Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup

Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup

United States

Tom Pidcock

United KingdomUnited Kingdom

Pauline Ferrand-Prévot

ФранцияФранция

Evie Richards

United KingdomUnited Kingdom

Kate Courtney

СШАСША
MTB