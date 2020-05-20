Финал Red Bull Университеты League of Legends 2020
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В этой новости мы расскажем все, что нужно знать о грядущем финале главного студенческого соревнования по League of Legends в СНГ!
Новый сезон программы Битвы Университетов с невероятной скоростью движется к своему эпичному завершению! Спустя 2 месяца после начала турнира из 300 команд остались лишь две, и именно они будут сражаться за чемпионский трофей и возможность отстаивать честь СНГ на международном студенческом турнире. Если вы пропустили предыдущие этапы турнира, то еще не поздно ворваться в зрительские ряды! В этой новости мы расскажем все, что нужно знать о грядущем финале главного студенческого соревнования по League of Legends в СНГ.
Групповая стадия
В Битве Университетов принять участие может любой студент, поэтому турнир традиционно начинается со стадии открытых квалификаций. Всего было зарегистрировано более 300 коллективов из разных учебных заведений — как новичков, так и тех, кто уже не первый год пробует свои силы в Кубке Университетов и других турнирах по LoL. Эти команды сразились между собой по классической спортивной системе и выяснили восьмерку лучших. Топ-8 были разделены на две группы и отправились участвовать в групповой стадии. После трех недель напряженных сражений, наилучшие результаты продемонстрировали КГЭУ, СГТУ, НАУ и МАИ — и постоянные зрители Университетов LoL встретили в их составах немало знакомых имен.
Полуфинал
2 и 3 мая состоялись полуфинальные игры, проведенные в формате серий до трех побед (bo5). И если первый матч пролетел под полным управлением КГЭУ (казанские “энергетики” чувствовали игру заметно лучше своих оппонентов), то 3 мая нас ждала полная серия из пяти игр в лучших традициях киберспортивной League of Legends.
В битве столкнулись НАУ и МАИ. 3 мая киевские и московские “авиаторы” продемонстрировали яростное сражение, и по итогам невероятно напряженной пятой карты НАУ отвоевали-таки место в финале. Все записи игр групповой стадии и полуфиналов доступны на сайте ru.lolesports.com.
Полный вперед
Итак, две лучшие команды сезона определены! Командам казанского КГЭУ и киевского НАУ предстояло интенсивно готовиться к главному матчу сезона. Впереди ребят традиционно ждал целый месяц подготовки с профессиональными тренерами, которых ребята выбрали после полуфинальных матчей. Команды бросали жребий за право выбрать тренера, и первыми выбирали НАУ — они отдали свое предпочтение известному тренеру команды Gambit, Игорю “ATRemains” Радкевичу. Таким образом, с КГЭУ стал работать Фаик “Shorty” Алиев, бывший тренер и комментатор LCL, а ныне известный стример и аналитик.
Оба тренера обладают огромным багажом знаний в области профессиональной League of Legends и не раз приводили свои команды к успеху. Теперь им предстоит помочь и нашим студентам: весь этот месяц игроки усиленно готовятся к финалу, который состоится уже 31 мая!
"В команде НАУ собрались как молодые ребята, так и те, кто уже имеет опыт соревновательной сцены — например, в групповой стадии LCL Open Cup. Все ребята очень хотят развиваться и быстро впитывают информацию, что меня, как тренера, очень радует. Отдельно хочется отметить топера команды, LagswOw, потому что он показывает очень высокий индивидуальный уровень игры.
На данный момент моя главная цель — усилить комфортный игровой стиль ребят, чтобы они совершали меньше ошибок и не терялись на карте. Распределить задачи между всеми игроками, чтобы каждый точно понимал свою зону ответственности.
Дух соперничества присутствует, и к своим оппонентам мы относимся с большим уважением, но мы не считаем, что КГЭУ являются фаворитом в этой встрече. Нас ждет очень близкий финал", — ATRemains, тренер команды НАУ
В любом случае, НАУ придется нелегко в этой встрече. Их соперник тоже очень силен и опытен — именно КГЭУ стали чемпионом в прошлом сезоне и представляли СНГ на международном студенческом турнире ICC 2019 в Гонконге. На данный момент ребята очень плотно работают со своим тренером Shorty, отыгрывая множество скримов и тренировочных матчей.
"Мы стали мощной командой благодаря выигрышу в Битве Университетов в прошлом году. Победили чудесным образом в играх, которые могли легко проиграть. Затем нас поднатаскал тренер Дима Протасов. Сейчас главная цель — выиграть эту Битву Университетов. А лично моя — пойти играть в профессиональной команде, если позовут", — Aikei, лесник команды КГЭУ в интервью независимому студенческому медиасообществу COLORIT.
Повторят ли КГЭУ свой прошлогодний успех, или НАУ заберут чемпионский кубок в свой университет? Узнаем совсем скоро!
Итак, записывайте: воскресенье, 31 мая в 16:00 по Мск главный матч весеннего сезона Битвы Университетов! Приходите на трансляцию на Live.Портале. Следите за новостями в нашей группе Вконтакте Red Bull Gaming и поддерживайте своих любимчиков!