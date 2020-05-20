Итак, две лучшие команды сезона определены! Командам казанского КГЭУ и киевского НАУ предстояло интенсивно готовиться к главному матчу сезона. Впереди ребят традиционно ждал целый месяц подготовки с профессиональными тренерами, которых ребята выбрали после полуфинальных матчей. Команды бросали жребий за право выбрать тренера, и первыми выбирали НАУ — они отдали свое предпочтение известному тренеру команды Gambit,

. Таким образом, с КГЭУ стал работать

, бывший тренер и комментатор LCL, а ныне известный стример и аналитик.