Взятие Ultra Gobi
© James Carnegie
Ультрамарафон

Ultra Gobi — сложнейший ультрамарофон в мире?

Вот что случилось, когда фотограф отправился в китайскую пустыню Гоби вслед за бегуном, собирающимся пробежать ультрамарафон, который на 150 км длиннее марокканского Marathon des Sables.
Автор James Poole and James Carnegie
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Сюаньцзан, буддистский монах из Китая, в VII веке совершил паломничество по маршруту, который стал известным как «‎Шелковый путь», и описал пустыню Гоби так: «‎Здесь нет ничего, кроме песков и высохших русел рек. По ночам звезды горят, словно костры, зажженные демонами... Здесь нет воды даже на тоненькую травинку, и не увидишь ни птиц в небе, ни зверей на земле».
Путешествия Сюаньцзана в стремлении отыскать сакральные буддистские тексты стали одним из самых известных китайских произведений «‎Путешествие на Запад», которое за пределами страны в своем сокращенном виде известно как «‎Обезьяна». Кажется, что с тех пор место совсем не изменилось. И теперь монашеский маршрут привлек пилигрима иного толка — ультрамарафонца.
Участники на ночном старте ультрамарафона по пустыне Гоби Ultra Gobi.
Старт участников, которых до финишной черты отделяют 400 км.
© James Carnegie
Ультрамарафон Ultra Gobi, впервые проведенный в 2015 году, следует по маршруту Сюаньцзана вдоль северного края Тибетского нагорья на западе Китая. Ранее известный как Ганьсуйский коридор, этот путь был единственным, который через пески Гоби вел на север, а через Тибетские горы — на юг.
Пелена в глазах за стеклами солнечных очков по мере нашего перехода из каньона на 4000-метровое нагорье всегда будет напоминать, как далеко ему удалось зайти.
Джеймс Карнеги
«‎Жар проходит сквозь тебя словно пламя, а ветер режет плоть подобно ножу», — писал о своем пути Сюаньцзан. Название гонки на китайском переводится как «Маршрут Сюаньцзана: 800 ли текучих песков», и 800 ли (или китайских миль) соответствуют 400 км, делая Ultra Gobi ультрамарафоном, который на 150 км превосходит самый знаменитый в мире забег по пустыне — марокканский Marathon des Sables. Его участники преодолевают мучительный горный подъем на 4000 м до контрольной точки на середине пути.
Путешествие монаха заняло 17 лет, а для завершения маршрута 50 приглашенным участникам Ultra Gobi нужно около 149 часов.
Британец Джеймс Пул был среди тех, кто решил преодолеть этот маршрут. Его сопровождающим стал фотограф Джеймс Карнеги, который должен был фиксировать ход прохождения ультрамарафона. Далее ты узнаешь, к чему все привело, а также то, как эти двое выдержали условия пустыни.
Бегун Джеймс Пул как раз перед стартом грандиозного ультрамарафона Gobi Ultra.
Джеймс Пул до старта грандиозного ультрамарафона
© James Carnegie
Джеймс Пул: «‎Отсутствие чего бы то ни было среди своих песчаных дюн пустыня Гоби с лихвой компенсирует неизменно неровными камнями, которые грозят искалечить ноги и прогрызть себе дорогу через подошву кроссовок. Чистые носки и умело приклеенный пластырь могут стать решающим фактором, отделяющим тебя от прорыва или поездки в автобусе до финиша».
Крупный план кроссовок и стоп бегуна после прохождения Gobi Ultra в пустыне Гоби в Китае.
Чистые носки и пластырь — решающий фактор
© James Carnegie
Джеймс Карнеги: «‎Перед рассветом второго дня, спустя более чем 100 км и три часа бега с Джеймсом по высохшим руслам рек и каньонам, я понял, насколько бесполезными становятся пальцы в таком жутком холоде. Было сложно поймать настроение тотальной изолированности. Джеймса бросало то в бессвязность в ночном холоде и тьме, то в дикие галлюцинации на рассвете: он утверждал, что уже многие часы со мной рядом бежит собака или что холмы усеяны домами и их жители глазеют на нас свысока. Его ум был в полном раздрае».
Участник Ultra Gobi бежит через песчаную дюну в пустыне Гоби на севере Китая.
На высоте 2000 м ночи Ultra Gobi становятся безумно холодными
© James Carnegie
Пул: «Успех зависел от твоей способности следовать тонкой линии на маленьком дисплее. Севшие батарейки или сломанный навигатор стали бы катастрофой».
Участник держит свой GPS-навигатор во время Ultra Gobi.
В этой гонке нет отметок...
© James Carnegie
Карнеги: «На вторую ночь минусовой температуры Джеймс был близок к гипотермии и был вынужден остановиться. Медицинский персонал следит за состоянием бегунов, так что его обложили грелками, но вскоре стало ясно, что китайское определение гипотермии отличается от британского. Гипотермия определяется как основная температура тела ниже 35 °C с такими симптомами, как неконтролируемая дрожь и помутнение ума. Все это присутствовало».
Ультрамарафонец Джеймс Пул в высохшей долине на середине Ultra Gobi в пустыне Гоби на севере Китая.
Джеймс Пул на середине Ultra Gobi
© James Carnegie
Пул: «‎Самая низкая точка маршрута последовала практически сразу после 4000-метрового пика на середине пути. Проспав чуть больше двух часов за два дня, в кустах мне мерещились гномы, черти и гоблины. Скалы казались поездами с бесконечной вереницей вагонов. Тени в сумерках напоминали собачьи пасти, готовые цапнуть меня за лодыжки. Когда до одной из спасительных баз оставалось меньше 3 км, я выбежал к замерзшему озеру с лодками, понтонными мостами и катерами. Прислушиваясь, чтобы лед, не дай бог, не хрустнул под ногами, я осторожно преодолел препятствия. Спустя более чем один час я добрался до пункта — с гипотермией и совершенно без сил. Спустя семь часов я выполз из палатки. К моему огромному удивлению, озера там не оказалось. Это была лишь игра воображения».
Ультрамарафонец Джеймс Пул с фонариком на голове, в одежде для экстремальных условий во время забега Ultra Gobi в Китае.
Пробежав лишь четверть маршрута, Пул начал галлюцинировать
© James Carnegie
Карнеги: «‎Я научился выслеживать Джеймса по его следам на песке. Такое следопытство было само по себе испытанием. С учетом огромных расстояний и изолированности я встречал его раз в день в лучшем случае. Наш гид-вездеход хорошо знал эту часть пустыни Гоби и мог запоминать маршруты через русла рек и между долинами, пересекавшими путь. Другой вопрос — был ли там кто-нибудь. Наш спутниковый трекер часто фиксировал, что бегуны делали необъяснимые маневры через дюны и сходили с маршрута».
Крупный план следов на песке во время ультрамарафона Ultra Gobi в пустыне Гоби, Китай.
Карнеги использовал следы на песке для выслеживания Пула
© James Carnegie
Пул: «Из-за ночного холода многие страдали от гипотермии, так что бегуны выходили из контрольных пунктов, обмотанные спальными мешками. Весьма иронично, что ветер — известный как «‎фен» — играет важную роль в китайской медицине и считается оказывающим пагубное влияние на здоровье, вызывая болезни, но никак не гипотермию. Пока западные участники боролись с холодом, натягивая на себя всю свою одежду, китайские бегуны следовали по маршруту только в шортах и футболке. Естественно, под присмотром врачей».
Ультрамарафонец Джеймс Пул восстанавливается на одной из последних станций отдыха во время Ultra Gobi.
Пул восстанавливается на одной из последних станций
© James Carnegie
Карнеги: «‎Я никогда не видел, чтобы кто-то стоял так близко к краю, но при этом не останавливался. Из собственного опыта участия в ультрамарафонах я знаю, что спустя 20 с лишним часов у меня не остается терпения на съемки, разговоры или что-то еще, кроме отдыха и вытряхивания песка. При этом Джеймс всегда откликался, когда я просил его попозировать для портрета. Подозреваю, что, когда я неожиданно возникал в причудливых и странных местах на маршруте, чтобы сфотографировать его, он с облегчением отдыхал от пустынной тишины и изолированности».
Ультрамарафонец Джеймс Пул во время забега Ultra Gobi в пустыне Гоби, Китай
Пул движется вперед, несмотря ни на что, в пустыне Гоби
© James Carnegie
Пул: «‎Перед стартом каждому участнику Ultra Gobi вручался необычный подарок — половина статуэтки тигра. Другую половину мы получали после успешного завершения гонки. Военные древнего Китая использовали эти статуэтки как атрибуты власти. Командующий пограничным регионом, таким как Гоби, мог оставить половину статуэтки в крепости, а затем предъявить другую половину как доказательство подлинности отсылаемых приказов. Оставляя одну половину статуэтки, ты тем самым даешь обещание вернуться».
Крупный план статуэтки тигра, которую Джеймс Пул получил за участие в Ultra Gobi.
Статуэтка Пула
© James Carnegie
Карнеги: «Чтобы адекватно оценить психическое состояние Джеймса во время забега, я обратился к доктору-исследователю Крису Хоу из Кингстонского университета, который занимается изучением физиологических, пищевых и психологических реакций на ультрамарафоны. По его совету я пробовал тестировать Джеймса в контрольных пунктах, используя ряд относительно простых задач на когнитивность. Спустя 200 км у него не было умственных сил, а у меня — наглости, чтобы его терзать этим».
Ночная фотография, показывающая финишную черту ультрамарафона Ultra Gobi в пустыне Гоби, Китай
Финиш Ultra Gobi
© James Carnegie
Карнеги: «Проведя в пустыне 93 часа и 25 минут, Джеймс пересек финишную черту в Дуньхуане. Ультрамарафон завершился в «многовековой» крепости-музее, построенной недавно, чтобы туристы могли ощутить «‎атмосферу Шелкового пути». Персонал там одет в воинское облачение. Это полный космос, и я не представляю, каково было там очутиться после четырех дней в пустыне».
Ультрамарафонец Джеймс Пул на финишной черте Ultra Gobi.
Пул у финишной черты спустя 400 км после старта
© James Carnegie
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