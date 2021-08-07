Ultra Gobi — сложнейший ультрамарофон в мире?

Сюаньцзан, буддистский монах из Китая, в VII веке совершил паломничество по маршруту, который стал известным как «‎Шелковый путь», и описал пустыню Гоби так: «‎Здесь нет ничего, кроме песков и высохших русел рек. По ночам звезды горят, словно костры, зажженные демонами... Здесь нет воды даже на тоненькую травинку, и не увидишь ни птиц в небе, ни зверей на земле».

Путешествия Сюаньцзана в стремлении отыскать сакральные буддистские тексты стали одним из самых известных китайских произведений «‎Путешествие на Запад», которое за пределами страны в своем сокращенном виде известно как «‎Обезьяна». Кажется, что с тех пор место совсем не изменилось. И теперь монашеский маршрут привлек пилигрима иного толка — ультрамарафонца.

Старт участников, которых до финишной черты отделяют 400 км. © James Carnegie

Ультрамарафон Ultra Gobi, впервые проведенный в 2015 году, следует по маршруту Сюаньцзана вдоль северного края Тибетского нагорья на западе Китая. Ранее известный как Ганьсуйский коридор, этот путь был единственным, который через пески Гоби вел на север, а через Тибетские горы — на юг.

Пелена в глазах за стеклами солнечных очков по мере нашего перехода из каньона на 4000-метровое нагорье всегда будет напоминать, как далеко ему удалось зайти. Джеймс Карнеги

«‎Жар проходит сквозь тебя словно пламя, а ветер режет плоть подобно ножу», — писал о своем пути Сюаньцзан. Название гонки на китайском переводится как «Маршрут Сюаньцзана: 800 ли текучих песков», и 800 ли (или китайских миль) соответствуют 400 км, делая Ultra Gobi ультрамарафоном, который на 150 км превосходит самый знаменитый в мире забег по пустыне — марокканский Marathon des Sables. Его участники преодолевают мучительный горный подъем на 4000 м до контрольной точки на середине пути.

Путешествие монаха заняло 17 лет, а для завершения маршрута 50 приглашенным участникам Ultra Gobi нужно около 149 часов.

Британец Джеймс Пул был среди тех, кто решил преодолеть этот маршрут. Его сопровождающим стал фотограф Джеймс Карнеги, который должен был фиксировать ход прохождения ультрамарафона. Далее ты узнаешь, к чему все привело, а также то, как эти двое выдержали условия пустыни.

Джеймс Пул до старта грандиозного ультрамарафона © James Carnegie

Джеймс Пул : «‎Отсутствие чего бы то ни было среди своих песчаных дюн пустыня Гоби с лихвой компенсирует неизменно неровными камнями, которые грозят искалечить ноги и прогрызть себе дорогу через подошву кроссовок. Чистые носки и умело приклеенный пластырь могут стать решающим фактором, отделяющим тебя от прорыва или поездки в автобусе до финиша».

Чистые носки и пластырь — решающий фактор © James Carnegie

Джеймс Карнеги : «‎Перед рассветом второго дня, спустя более чем 100 км и три часа бега с Джеймсом по высохшим руслам рек и каньонам, я понял, насколько бесполезными становятся пальцы в таком жутком холоде. Было сложно поймать настроение тотальной изолированности. Джеймса бросало то в бессвязность в ночном холоде и тьме, то в дикие галлюцинации на рассвете: он утверждал, что уже многие часы со мной рядом бежит собака или что холмы усеяны домами и их жители глазеют на нас свысока. Его ум был в полном раздрае».

На высоте 2000 м ночи Ultra Gobi становятся безумно холодными © James Carnegie

Пул : «Успех зависел от твоей способности следовать тонкой линии на маленьком дисплее. Севшие батарейки или сломанный навигатор стали бы катастрофой».

В этой гонке нет отметок... © James Carnegie

Карнеги : «На вторую ночь минусовой температуры Джеймс был близок к гипотермии и был вынужден остановиться. Медицинский персонал следит за состоянием бегунов, так что его обложили грелками, но вскоре стало ясно, что китайское определение гипотермии отличается от британского. Гипотермия определяется как основная температура тела ниже 35 °C с такими симптомами, как неконтролируемая дрожь и помутнение ума. Все это присутствовало».

Джеймс Пул на середине Ultra Gobi © James Carnegie

Пул : «‎Самая низкая точка маршрута последовала практически сразу после 4000-метрового пика на середине пути. Проспав чуть больше двух часов за два дня, в кустах мне мерещились гномы, черти и гоблины. Скалы казались поездами с бесконечной вереницей вагонов. Тени в сумерках напоминали собачьи пасти, готовые цапнуть меня за лодыжки. Когда до одной из спасительных баз оставалось меньше 3 км, я выбежал к замерзшему озеру с лодками, понтонными мостами и катерами. Прислушиваясь, чтобы лед, не дай бог, не хрустнул под ногами, я осторожно преодолел препятствия. Спустя более чем один час я добрался до пункта — с гипотермией и совершенно без сил. Спустя семь часов я выполз из палатки. К моему огромному удивлению, озера там не оказалось. Это была лишь игра воображения».

Пробежав лишь четверть маршрута, Пул начал галлюцинировать © James Carnegie

Карнеги : «‎Я научился выслеживать Джеймса по его следам на песке. Такое следопытство было само по себе испытанием. С учетом огромных расстояний и изолированности я встречал его раз в день в лучшем случае. Наш гид-вездеход хорошо знал эту часть пустыни Гоби и мог запоминать маршруты через русла рек и между долинами, пересекавшими путь. Другой вопрос — был ли там кто-нибудь. Наш спутниковый трекер часто фиксировал, что бегуны делали необъяснимые маневры через дюны и сходили с маршрута».

Карнеги использовал следы на песке для выслеживания Пула © James Carnegie

Пул : «Из-за ночного холода многие страдали от гипотермии, так что бегуны выходили из контрольных пунктов, обмотанные спальными мешками. Весьма иронично, что ветер — известный как «‎фен» — играет важную роль в китайской медицине и считается оказывающим пагубное влияние на здоровье, вызывая болезни, но никак не гипотермию. Пока западные участники боролись с холодом, натягивая на себя всю свою одежду, китайские бегуны следовали по маршруту только в шортах и футболке. Естественно, под присмотром врачей».

Пул восстанавливается на одной из последних станций © James Carnegie

Карнеги : «‎Я никогда не видел, чтобы кто-то стоял так близко к краю, но при этом не останавливался. Из собственного опыта участия в ультрамарафонах я знаю, что спустя 20 с лишним часов у меня не остается терпения на съемки, разговоры или что-то еще, кроме отдыха и вытряхивания песка. При этом Джеймс всегда откликался, когда я просил его попозировать для портрета. Подозреваю, что, когда я неожиданно возникал в причудливых и странных местах на маршруте, чтобы сфотографировать его, он с облегчением отдыхал от пустынной тишины и изолированности».

Пул движется вперед, несмотря ни на что, в пустыне Гоби © James Carnegie

Пул : «‎Перед стартом каждому участнику Ultra Gobi вручался необычный подарок — половина статуэтки тигра. Другую половину мы получали после успешного завершения гонки. Военные древнего Китая использовали эти статуэтки как атрибуты власти. Командующий пограничным регионом, таким как Гоби, мог оставить половину статуэтки в крепости, а затем предъявить другую половину как доказательство подлинности отсылаемых приказов. Оставляя одну половину статуэтки, ты тем самым даешь обещание вернуться».

Статуэтка Пула © James Carnegie

Карнеги : «Чтобы адекватно оценить психическое состояние Джеймса во время забега, я обратился к доктору-исследователю Крису Хоу из Кингстонского университета, который занимается изучением физиологических, пищевых и психологических реакций на ультрамарафоны. По его совету я пробовал тестировать Джеймса в контрольных пунктах, используя ряд относительно простых задач на когнитивность. Спустя 200 км у него не было умственных сил, а у меня — наглости, чтобы его терзать этим».

Финиш Ultra Gobi © James Carnegie

Карнеги : «Проведя в пустыне 93 часа и 25 минут, Джеймс пересек финишную черту в Дуньхуане. Ультрамарафон завершился в «многовековой» крепости-музее, построенной недавно, чтобы туристы могли ощутить «‎атмосферу Шелкового пути». Персонал там одет в воинское облачение. Это полный космос, и я не представляю, каково было там очутиться после четырех дней в пустыне».

Пул у финишной черты спустя 400 км после старта © James Carnegie