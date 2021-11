Как би-бой Pelézinho помог достичь успеха би-бою Leony

Еще в 2012 году, в возрасте 16 лет, би-бой Leony попал в баттл, который случается только раз в жизни. Этот баттл был частью разового соревнования, а его кадры вошли в короткометражный документальный фильм Red Bull Under My Wing.

В 2005 году уважаемый олдскульный би-бой Pelézinho организовал Red Bull Under My Wing в своем родном городе Сан-Жозе-ду-Риу-Прету (Бразилия). Именно там за два десятилетия до этого события Pelézinho познакомился с миром брейкинга. Pelézinho уже был хорошо известен: в 2005 году он стал первым би-боем из Бразилии, принявшим участие в баттле Red Bull BC One . После этого он хотел помочь би-боям из своей страны пойти по его стопам.

На Red Bull Under My Wing Pelézinho пригласил 16 талантливых брейкеров нового поколения из Бразилии. Он предложил им погрузиться в историю культуры хип-хопа и брейкинга, а также побороться за места в первом ряду на следующем турнире Red Bull BC One.

Pelézinho взял под свое крыло 16 брейкеров из Бразилии © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Мероприятие Red Bull Under My Wing стало первым – но не последним – баттлом Leony. На нем он занял второе место. Однако благодаря тому, что на протяжении выходных он демонстрировал уникальное мастерство, а потом зажег на сайфере, его имя вошло в историю этого события.

«Для меня участие в Red Bull Under My Wing было большой возможностью, – делится Leony. «Я был очень молод и впервые выехал за пределы места, где я родился, – города Белен. Это событие сразу же сильно повлияло на меня. В то время все в Бразилии и за рубежом знали о Pelézinho, Neguin и ребятах из моей команды. Но после Under My Wing и моего первого баттла я вдруг понял, что если я соберусь с силами, то тоже смогу заявить о себе. Я столько всего понял. Моя жизнь изменилась».

У нас на родине в Бразилии Leony вдохновлялись даже известные би-бои со множеством фанатов B-Boy Pelézinho

Новости о документальном фильме распространялись быстро: Red Bull Under My Wing был переведен на английский, и вскоре о бразильском брейкинге заговорили по всему миру. «Многие смотрели этот фильм, – говорит Pelézinho. – Все познакомились с бразильским стилем брейкинга, обсуждали, на что мы были способны. И многие заговорили о Leony. Помню, как я гастролировал с командой Red Bull BC One All Stars и говорил о нем со всеми танцорами. Когда я упоминал его имя, все, кто его знали, сразу восклицали: "Блин, да, этот чувак действительно танцует как-то иначе". У нас на родине в Бразилии Leony вдохновлялись даже известные би-бои со множеством фанатов».

Благодаря Under My Wing у Leony появилась уверенность в себе. После этого он начал оттачивать свои навыки в студии, вложил душу в брейкинг и одержал множество побед в баттлах в Бразилии. В частности, годом позже, в 2013 году, он выиграл Red Bull BC One Cypher Brazil. Однако на сегодняшний день он больше всего гордится своей победой в 2016 году в Японии. «У меня есть много замечательных воспоминаний, связанных с брейкингом. Но день, когда я одержал победу на сайфере Last Chance в Японии, стал лучшим моментом в моей жизни, – говорит Leony. – Тогда мне открылись двери в мир».

Leony на сайфере Red Bull BC One Cypher Brazil 2016 © Felipe Gabriel/Red Bull Content Pool

«Когда я вернулся домой из Японии, обо мне все знали. Это было по-настоящему круто! Например, в моем городе ко мне подбегали люди и говорили: "Leony, ты же чемпион мира!". Люди со всего мира знали, кто я такой».

Leony одерживал победу на сайфере Last Chance два года подряд © Dean Treml / Red Bull Content Pool День, когда я одержал победу на сайфере Last Chance в Японии, стал лучшим моментом в моей жизни Leony

Благодаря триумфу в Японии спрос на Leony увеличился. Его начали приглашать на мероприятия в разных странах, а в 2017 году би-бой получил новый титул, одержав победу на сайфере Last Chance в Амстердаме. После этого в 2018 году Leony пригласили принять участие в мировом финале Red Bull BC One в Цюрихе, Швейцария.

Leony перед мировым финалом Red Bull BC One 2018 в Цюрихе © Little Shao / Red Bull Content Pool

Давай перенесемся в 2021 год. Сегодня Leony как никогда полон решимости: он хочет добиться максимального успеха в брейкинге не только для себя, но и чтобы обеспечить хорошую жизнь своему сыну. «Я сосредотачиваю все свои усилия на том, чтобы участвовать в крупнейших турнирах на родине и за ее пределами и одерживать в них победы, – рассказывает он. – Но я также хочу развивать свою карьеру в брейкинге, чтобы продолжать зарабатывать деньги для своего сына. Ему один год и три месяца. Я хочу, чтобы он жил хорошо. И до сих пор мне очень везло, ведь благодаря брейкингу я мог это делать».

В детстве, в родном городе Белен неподалеку от тропических лесов Амазонки, Leony занимался карате. Его первое знакомство с брейкингом состоялось, когда он увидел, как би-бои постарше танцуют на улице. Начать заниматься брейкингом в 11 лет его подтолкнула семья и старший двоюродный брат, который уже был брейкером. После Leony начал учиться у би-боя Kekou, члена команды Amazon, в которой был его двоюродный брат. Kekou стал наставником Leony. Из-за того, что Leony увлекся танцами в юном возрасте, он быстро добивался успехов.

Leony на сцене мирового финала Red Bull BC One 2018 года © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Leony выработал свой уникальный стиль, создавая новые движения и вариации брейкинга. Когда Leony спрашивают о любимых движениях сегодня, его глаза загораются: он начинает рассказывать о разных версиях хэйло и о том, как он работает на тем, чтобы создать больше пауэр мувов, которые можно было бы добавить в своей арсенал. Помимо этого, одна из наиболее важных черт танца Leony – это использование в брейкинге наследия своей культуры. «Когда я был помладше, в детстве, я танцевал каримбо – это традиционный танец коренных народов моего региона на севере Бразилии. Он является художественным выражением амазонской культуры, – рассказывает он. – Позже, уже став би-боем, я включил эти элементы в брейкинг».

Леони продолжает: «В 2021 году би-герлс и би-бои понимают, что во время своих выступлений им нужно демонстрировать свою личность. Раньше танцоры из Бразилии смотрели на США, Россию и Японию и стремились повторить стиль брейкеров оттуда. А теперь они знают, как создавать уникальный стиль на основе своих корней. Бразилия отличается культурным разнообразием. Молодое поколение знает, что их танец должен выражать их национальную бразильскую идентичность. Они уверенно говорят: "Привет! Я из Белена, наша культура другая. Смотри, как она выглядит».

B-Boy Leony

«Мой город в районе Амазонки отличается разнообразием, которого нет нигде в мире, – добавляет он. Это разнообразие культур моего родного города повлияло на мой стиль. Мой родной город мотивировал меня заниматься брейкингом. Я сталкивался со множеством проблем. Но я горжусь тем, что у нас есть свои таланты. Я представляю свой город. Это моя самая главная мотивация – после сына. Это вдохновляет меня продолжать формировать свое наследие и идти по этому пути».

Leony и новое поколение танцоров – не единственные, кто отдает дань уважения своим корням. Neguin из Параны (Бразилия) был одним из первых, кто использовал свое культурное наследие в брейкинге. В свой танец он включил элементы капоэйры. Конечно, ритмический рисунок самбы и точная работа ног, присущая бразильским футболистам, тоже сыграли свою роль.

Pelézinho – один из би-боев, всегда сохранявших верность культуре брейкинга. Стиль Pelézinho вдохновлен бодрой «джингой» – элементом бразильского танца и взгляда на мир, отличающегося акробатической сложностью и силой. С португальского «джинга» переводится как «покачивание». Это загадочное движение и отношение к миру присуще только бразильцам и просматривается во всем, что они делают.

Pelézinho и участники Red Bull Under My Wing в Бразилии © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

В детстве Pelézinho играл в уличный футбол. Он стал настолько хорош, что окружающие начали сравнивать его с легендами бразильского футбола. В 1995 году он впервые познакомился с брейкингом в городе Сан-Жозе-ду-Риу-Прету. Тогда Pelézinho было 13 лет. Вскоре он начал танцевать. Pelézinho признается, что тогда был знаком с некоторыми ребятами, которые занимались брейкингом исключительно из соображений самообороны.

Когда би-боя спрашивают, как изменилась его жизнь сегодня, Pelézinho признается, что предполагает, что из-за той атмосферы, в которой он рос, он мог легко попасть в плохую компанию. Многие из его друзей детства уже погибли или попали в тюрьму. Он считает, что брейкинг помог ему сосредоточить свои усилия на правильных вещах.

В прошлом году Pelézinho получил травму колена и прекратил участие в баттлах. Это не мешает ему помогать окружающим:

«Брейкинг изменил мою жизнь. Но когда я начал им заниматься в 1995 году, моей самой большой проблемой как би-боя было фокусирование своих усилий. Это было актуально для многих би-боев из Бразилии 20 лет назад. Если ты хотел полностью посвятить себя танцам, ты не мог это сделать. Ты должен был найти нормальную работу – может, даже две, – чтобы иметь достаточно денег на тренировки и путь к своей мечте. У нас не проводили хороших соревнований, к нам не приходили спонсоры. В маленьких городах информации не было: всему приходилось учиться самостоятельно. Мы отрабатывали виндмиллы и хэд спины на улицах. У нас не было ничего. Однако сегодня у би-боев и би-герлс есть много информации».

В качестве совета танцорам Pelézinho рекомендует следующее: «Если ты хочешь попасть на большую сцену – да и маленькую, это не так важно – тебе нужно посвятить выбранному делу всего себя. Сейчас у тебя есть все, тебе открыты все возможности. Раньше в Бразилии было сложно стать известным би-боем или би-герл. Осуществить эту мечту было невозможно. А теперь возможно все!».

«Для меня брейкинг – это весь мой мир, – заключает Pelézinho. – Это моя работа, моя индивидуальность. Брейкинг – это жизнь. Такая жизнь требует уважения, обучения у старших и умения проявить это уважение как на сцене, так и в любой другой ситуации».

Leony подытоживает: «Если мой сын решит, что он хочет заняться брейкингом, то я скажу ему: "Если ты сейчас начнешь заниматься брейкингом, я буду в тебя верить. Тренируйся, сосредотачивай свои усилия, но самое главное – верь в себя. Верь, что ты способен сделать все, что угодно, и знай, что только ты можешь это сделать"».

Не пропусти, в субботу, 6 ноября, в городе Гданьск, Польша, состоится 18-й мировой финал Red Bull BC One. 16 лучших би-боев и би-гёрлс мира сразятся за престижный пояс чемпионов Red Bull BC One !