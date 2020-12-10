Что такое не везёт…. «Атлетико» выстрадал победу над «Зальцбургом»

«Red Bull Зальцбург» настрадался в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Команда Джесси Марша играла в красивый футбол в каждом матче, но всякий раз не могла добиться главного – результата. В пятом туре австрийцы наконец-то одержали свою первую победу, уверенно переиграв московский «Локомотив» в гостях. И вернулись в борьбу даже не за Лигу Европы, а за выход в групповой этап Лиги чемпионов. «Атлетико» не сумел неделю назад переиграть второй состав «Баварии» и оставил всю интригу на заключительный тур.

Для «Зальцбурга» всё было максимально просто. Побеждаешь «Атлетико» и проходишь дальше. Для мадридцев ещё проще – нужно просто не проиграть. Подопечные Диего Симеоне лидируют в чемпионате Испании и имеют солидное преимущество по очкам над «Реалом» и «Барселоной». Такой мощный клуб не мог позволить себе не выйти в групповой этап главного клубного турнира Европы. Но у «Зальцбурга» точно был свой взгляд на ситуацию.

В основу «Атлетико» вернулся отбывший карантин по коронавирусу Луис Суарес. Из потерь можно отметить отсутствие Диего Косты и Хосе-Марии Хименеса. У «Зальцбурга» на эту игру вышел лучший состав за исключением пропускавшего встречу из-за дисквалификации Мохаммеда Камара. В минувшем туре чемпионата Австрии Марш дал отдохнуть восьми игрокам основы, так что хозяева вышли на поле свежими и готовыми рвать и метать.

Убойное начало «Зальцбурга»

Убойное начало «Зальцбурга» © www.redbullsalzburg.at

Хозяева традиционно начали игру очень активно. И не просто активно, а ещё и эффектно. Уже на второй минуте подопечные Марша создали убойный голевой момент. Мергим Бериша получил мяч в штрафной «Атлетико», поймал на ложном замахе защитника мадридцев и пробил в дальний угол. Вратарь гостей Ян Облак уже не доставал мяч, но тот попал в штангу. Несколько сантиметров левее, и у «Атлетико» были бы большие проблемы.

В первые пять минут тайма хозяева вообще не выпускали испанцев со своей половины поля. Подопечные Симеоне несколько раз просто выбивали мяч подальше, даже не помышляя о контратаках. При этом нельзя сказать, что «Зальцбург» создавал сверхугрозы у ворота соперника. Австрийцы давили, но за исключением упомянутого уже шанса Бериши ничего опасного не происходило.

Удар, удар. Ещё удар

Удар, удар. Ещё удар © www.redbullsalzburg.at

Взяв небольшую паузу, хозяева на 11-й минуте получили ещё один прекрасный шанс открыть счёт. Секу Койта отыскал навесную передачу от Андреаса Ульмера и оказался прямо перед воротами Облака. Малиец классно принял мяч, но вместо удара с нескольких метров зачем-то принялся обводить защитника и упустил свой шанс. Тем не менее на этом атака «Зальцбурга» не закончилась. Австрийцы предприняли вторую попытку войти в штрафную «Атлетико», Ульмер нанёс удар по воротам, но мяч до Облака не дошёл.

На 15-й минуте тот же Койта на скорости ворвался в штрафную соперника и практически оказался с глазу на глаз с Облаком. Оставалось только забивать, но Секу пробил очень слабо, и вратарь «Атлетико» легко забрал мяч. Через минуту один из самых талантливых молодых футболистов мира Доминик Собослаи бил в противоход Облаку, и тут уже словенскому голкиперу пришлось проявить всё своё мастерство, чтобы спасти команду. Собослаи отправился подавать угловой и навесил точно на Энока Мвепу, который головой пробил чуть выше ворот.

Небольшая передышка для Симеоне

Небольшая передышка для Симеоне © www.redbullsalzburg.at

«Атлетико» в это время на поле словно и не было. Команда полностью потерялась и не понимала, что делать. К счастью для подопечных Симеоне случилась пауза из-за травмы игрока хозяев Максимилиана Вёбера. Мадридцам срочно нужна была передышка, потому что гол в их ворота не просто назревал - он созрел и был готов к употреблению. И эта передышка действительно помогла гостям. На 24-й минуте они создали свой самый острый момент в матче. Типично испанская перепасовка в центре поля привела к тому, что мяч достался Маркосу Льоренте недалеко от линии штрафной. Полузащитник «Атлетико» от души пробил в дальний угол и едва не забил.

На 29-й минуте мадридцы неудачно разыграли штрафной и привезли на свои ворота острейшую контратаку. Игроки «Зальцбурга» убегали три в два. Койта отдал передачу на Патсона Даку, который убрал мяч под правую ногу и пробил. Лишь выставленная нога одного из защитников «Атлетико» уберегла гостей от пропущенного гола.

Ужасная ошибка «Зальцбурга»

Ужасная ошибка «Зальцбурга» © www.redbullsalzburg.at

А потом подопечные Симеоне должны были выходить вперёд. Причём благодарить за эту возможность они должны исключительно игроков «Зальцбурга». И в особенности Вёбера, который в своей штрафной зачем-то пошёл обыгрывать двух соперников и, конечно, потерял мяч. Маркос Льоренте выскочил к воротам Станковича, но австрийский вратарь был хорош в этом эпизоде и команду спас.

Но «Атлетико» всё-таки забил, воспользовавшись одним из своих главных козырей – стандартным положением. Янник Карраско выполнил подачу в штрафную, где центральный защитник испанцев Марио Эрмосо то ли головой, то ли плечом подправил мяч в сетку – 1:0.

«Зальцбург», естественно, сразу же побежал отыгрываться, ведь хозяев устраивала исключительно победа. И даже мог получить право на пенальти. Патсон Дака упал в штрафной мадридцев, и судья обратился за помощью к VAR. Видео-ассистенты быстро вынесли вердикт – нарушения правил не было. И надо признать, что если фол и был, то со стороны самого Даки, который зацепил ногу Эрмосо. Перед уходом на перерыв у хозяев был ещё неплохой момент после подачи со штрафного Собослаи. Мяч метался в штрафной «Атлетико», но в этой неразберихе никто из игроков «Зальцбурга» так и не смог нанести точный удар.

Фантастический шанс Собослаи

Фантастический шанс Собослаи © www.redbullsalzburg.at

Второй тайм начался очень ярко. На первой же минуте после возвращения на поле португальский талант «Атлетико» Жоау Феликс отлично приложился по мячу, но Станкович справился с ударом. Через минуту защитник «Зальцбурга» Расмус Кристенсен подобрал мяч в штрафной соперника после подачи с фланга и с разворота пробил в ближний угол ворот Облака - чуть-чуть не повезло.

А на 49-й минуте Собослаи просто обязан был сравнивать счёт. Доминик разыграл блестящую комбинацию с Беришей и вышел один на один с голкипером «Атлетико». Абсолютно никто не мешал венгру прицелиться и пробить точно в угол, но он промахнулся. Хозяева снова владели огромным преимуществом в начале тайма, и снова никак не могли воплотить его в гол. А время потихонечку уходило.

Давление, давление, давление

Давление, давление, давление © www.redbullsalzburg.at

На 57-й минуте «Red Bull Зальцбург» создал ещё один момент. Сколько их уже было? Бериша с угла штрафной отлично прострелил на Даку, который с трёх метров запустил мяч в небеса. Винить в таком транжирстве подопечные Марша могли исключительно себя. На 59-й минуте очередная классная атака хозяев завершилась падением Собослаи. Арбитр остановил матч, чтобы удостовериться, не было ли там фола. Его не было.

Давление хозяев не собиралось заканчиваться. «Зальцбург» запер «Атлетико» на его половине и давил, давил, давил. Навес за навесом, прострел за прострелом. Подопечные Симеоне при этом не паниковали. Уж отбиваться и играть по счёту эта команда умеет едва ли не лучше всех в мире. Мадридцы прекрасно понимали, что один пропущенный гол они могут себе позволить, но заполучить нервную концовку, в которой судьбу путёвки в плей-офф Лиги чемпионов может любой рикошет им точно не хотелось.

Чемпион Австрии создал множество голевых моментов © www.redbullsalzburg.at

А времени оставалось всё меньше и меньше. Шла 75-я минута встречи, и «Зальцбургу» по-прежнему надо было забивать два гола. Если в начале второго тайма хозяева регулярно создавали опасные моменты, то к его середине ситуация на поле стала успокаиваться.

Марш бросил в бой швейцарского форварда Ноа Окафора, и тот сразу поучаствовал в красивой атаке «Зальцбурга». Окафор сохранил мяч рядом со штрафной «Атлетико» и перевёл его в центр. После серии коротких передач мяч оказался у Мвепу, который сильно пробил по воротам Облака и попал в штангу. Через пару минут уже сам Окафор мог забивать. Ноа получил передачу в чужой штрафной от Койта и пробил из хорошей позиции выше ворот.

Феликс мог всё закончить, а закончил Карраско

Феликс мог всё закончить, а закончил Карраско © www.redbullsalzburg.at

На 82-й минуте Жоау Феликс мог ставить точку в этом противостоянии. Португалец получил передачу с правого фланга и без сопротивления пробивал по воротам «Зальцбурга». Станкович в красивом прыжке вытащил мяч и оставил команде шанс на спасение, но через четыре минуты даже он не мог ничего сделать с ударом Янника Карраско. Вышедший на замену Анхель Корреа промчался по правому флангу и сделал навесную передачу на бельгийца, который первым касанием отправил мяч в дальний угол. Станковичу оставалось только стоять и смотреть – 2:0.

Теперь «Зальцбургу» надо было забивать трижды за пять минут. Сделать такое против «Атлетико» Диего Симеоне было бы фантастикой. В футболе, конечно, разные чудеса случаются, но в этот австрийский вечер им места не было. Джесси Марш сделал ещё несколько замен, но всё это уже не выглядело чем-то, способным изменить ход матча. По последним минутам встречи было ясно, что австрийцы сами не особенно верили, что им удастся забить хотя бы один гол. Они и не забили.

«Атлетико» одержал сложную, может быть не совсем заслуженную, но очень важную победу. Испанцы, разумеется, обладают более классным составом и, несмотря на то, что создали меньше голевых моментов, гораздо грамотнее ими распорядились. Подопечные Диего Симеоне пробились в групповой этап Лиги чемпионов, а «Зальцбург» отправился в Лигу Европы после того, как стало ясно, что «Локомотив» в гостях проиграл «Баварии».