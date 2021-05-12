Смотреть видео28 мин.
Скейтбординг

Балканский скейт-тур Мадарса Апсе

Всеми любимый скейтбордист и любитель приключений делится своими впечатлениями о скейт-туре Unknown Treasures по городам Черногории, Албании, Косово и Северной Македонии.
Автор Niall Neeson
Обновлено
В этой статье

Madars Apse

LatviaLatvia
Вряд ли существует человек в мире скейтбординга, который любит кататься на скейте больше, чем наш главный герой Мадарс Апсе. Один из ярких представителей движения скейтбординга, латвийский профи хорошо знаком с тем, что на профессиональном пути помимо больших возможностей и перспектив могут возникать проблемы и трудности.
Далеко не во время каждого скейт-тура встречаешься с миротворцами ООН в континентальной Европе, изготавливаешь костыли из ручек швабры или любуешься местностью, на которой расположены остатки военных бункеров, принадлежащих бывшей тоталитарной диктатуре. В рамках тура Unknown Treasures удалось выполнить все три пункта.
Это был крайний масштабный скейт-тур перед локдауном, 13-дневное сухопутное путешествие с участием Апсе и его друзей — Уэса Кремера, Бена Скржипека, Йозефа Скотта и Тино Арена — в фургоне, который следовал из Черногории в Албанию, через Косово и далее в Северную Македонию, где прошла встреча со скейтерами. Ему удалось посетить множество неизведанных и диких мест.
Дани Миллан и Гастон Франсиско сняли это приключение, чтобы потом поделиться им с нами. После окончательного монтажа этого уникального путешествия мы поговорили с Апсе о том, какие впечатления оставил у него этот недавний уникальный тур и как сейчас обстоят его дела.
Madars Apse gives his seal of approval to the design aesthetics of Kosovo.
Мадарс Апсе в Косово
© Gaston Francisco
Ты когда-нибудь делал глубокий вдох перед одной из таких поездок и спрашивал себя, хорошая ли это идея?
Иногда да, если я думаю, что путешествие по стране не будет таким уж и простым, но в целом я собираюсь исследовать каждый уголок этой планеты, особенно если рядом такая команда, как наша. Гастон повидал больше стран, чем большинство из нас!
Тебе понравились места для скейтинга в Скопье?
Несомненно, они прекрасны. Всегда приятно встречаться со скейтбордистами в новом городе, и эти ребята были очень приветливы. После 12 дней в пути это было первым подходящим местом для скейтинга, до этого мы встречали не так много профессионалов во время этого путешествия.
Должно быть, как профессионалу, тебе очень приятно совмещать отдых и катание на скейте в подходящих местах в разных странах, что, несомненно, очень важно для тебя. Есть ли какие-то особые правила, которых ты стараешься придерживаться, чтобы соблюдать баланс между отдыхом и катанием на скейте?
Во время поездок я стараюсь встречаться с местными жителями, а не просто кататься в одиночку на улицах, как это иногда бывает. В детстве меня очень восхищало то, что мои любимые профессиональные скейтеры просто тусовались и катались на скейте. Это было очень реалистично. Именно благодаря этому я поверил, что я смогу кататься на скейте и путешествовать по разным странам, как они.
Skater Wes Kremer swings his Kickflip Frontside over a bump to bar in Kosovo.
The Unknown Treasures skate crew check out some unique Balkan architecture.
Skater Josef Scott sessions the ledges of North Macedonia at the end of the Unknown Treasures skate tour
Madars Apse gives his seal of approval to the design aesthetics of Kosovo.
+3
Какие впечатления у тебя остались о кухне на южных Балканах?
Я люблю поесть, и балканская кухня не стала исключением — во всех местах, которые мы посетили, были восхитительно вкусные завтраки и ужины. Качамак [разновидность кукурузной каши] был моим любимым блюдом!
Ты знал, что город Митровица в Косово был горячей точкой? Было непривычно, наверное, видеть машины, принадлежащие миссии ООН, развернутые в континентальной Европе...
Я не владел ситуацией полностью, но после посещения этого места я осознал реальность происходящего. Некоторые из пограничных переходов особо охраняются, города разделены на две части. Даже в начале 2000-х годов ситуация в Косово все еще не была стабильной.
Ты видел несколько тысяч бункеров, построенных Энвером Ходжа по всей территории Албании. В чем особенности местного пляжного отдыха? Страна расположена всего в 240 км от Италии, но на ее территории полно недействующих военных объектов.
На самом деле, пляжный отдых здесь мало чем отличается от итальянского, разве что в Албании все намного дешевле. Это могло бы стать крутым туристическим направлением.
Какое место впечатлило тебя больше всего за всю поездку?
Мне очень понравились все страны, мы посетили много крутых мест и интересных достопримечательностей. Мы пошли на пляж в Будве, в Черногории, и я помню, что он был очень красив, мы все договорились вернуться туда когда-нибудь в рамках тура воссоединения — что-то вроде воссоединения для крутого отдыха на пляже.
Skater Wes Kremer bounces his front wheels off the wall as he Ollies over one in Kosovo.
Проезжая по разделенному городу Митровица в Косово
Skateboarder Augustin Arena 5–0 grinds to Fakie on a short bank in Kosovo.
A downtown scene from the divided city of Mitrovica in Kosovo.
An arresting scene from Kosovo during the Red Bull Skateboarding Unknown Treasures tour.
Skater Madars Apse perfectly catches a Backside Kickflip out of a wheelchair access ramp in Kosovo.
Wes Kremer drifts over an incredible natural skate spot in Kosovo during the Unknown Treasures skate tour.
Уэс Кремер – Nosebump
© Gaston Francisco
01/07
Если бы тебе нужно было выбрать всего одно самое любимое место из всех, где ты катался на скейте, что это было бы за место?
Их очень много, но я отмечу именно Калифорнию, потому что это родина скейтбординга и здесь он находится на высшем уровне: классные люди, отличные режиссеры, идеальные места для катания на скейте, отличная погода и крутая культура.
Как проводишь время и чем занимаешься сейчас?
Все очень круто: я много катаюсь на скейте, снимаю второй сезон Skate Tales и катаюсь на улицах, снимая новую часть фильма для компании Element Skateboards. Фильм будет приурочен к 30-летнему юбилею компании. Сейчас я живу в Португалии, но время от времени бываю в Латвии.
Исследуй все скрытые уголки Балкан вместе с Мадарсом Апсе и его крутой командой
Балканский регион Европы — наименее известная и в то же время самая интересная территория одного из самых маленьких континентов в мире. Балканы являются самым восточным из трех больших южных полуостровов Европы, они занимают обширную и живописную территорию от Румынии на северо-востоке до Черногории и Адриатического моря на его юго-западном фланге. Они занимают территорию на всем протяжении от Словении (которая граничит с Италией) до черноморских пляжей Болгарии.
Тем не менее термин «Балканы» часто ассоциируется с распадом бывшей Республики Югославии в 1990-х годах, который привел к созданию нескольких новых государств в этом обширном регионе. Новые независимые республики Хорватия, Сербия, Словения, Босния и Герцеговина, Черногория и с недавнего времени Косово заняли свое место в этом историческом регионе, наряду с Болгарией, Румынией, Албанией и недавно переименованной Северной Македонией.
Опубликовано
В этой статье

Madars Apse

LatviaLatvia
Скейтбординг