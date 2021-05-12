Балканский скейт-тур Мадарса Апсе

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Вряд ли существует человек в мире скейтбординга, который любит кататься на скейте больше, чем наш главный герой Мадарс Апсе. Один из ярких представителей движения скейтбординга, латвийский профи хорошо знаком с тем, что на профессиональном пути помимо больших возможностей и перспектив могут возникать проблемы и трудности.

Далеко не во время каждого скейт-тура встречаешься с миротворцами ООН в континентальной Европе, изготавливаешь костыли из ручек швабры или любуешься местностью, на которой расположены остатки военных бункеров, принадлежащих бывшей тоталитарной диктатуре. В рамках тура Unknown Treasures удалось выполнить все три пункта.

Это был крайний масштабный скейт-тур перед локдауном, 13-дневное сухопутное путешествие с участием Апсе и его друзей — Уэса Кремера, Бена Скржипека, Йозефа Скотта и Тино Арена — в фургоне, который следовал из Черногории в Албанию, через Косово и далее в Северную Македонию, где прошла встреча со скейтерами. Ему удалось посетить множество неизведанных и диких мест.

Дани Миллан и Гастон Франсиско сняли это приключение, чтобы потом поделиться им с нами. После окончательного монтажа этого уникального путешествия мы поговорили с Апсе о том, какие впечатления оставил у него этот недавний уникальный тур и как сейчас обстоят его дела.

Мадарс Апсе в Косово © Gaston Francisco

Ты когда-нибудь делал глубокий вдох перед одной из таких поездок и спрашивал себя, хорошая ли это идея?

Иногда да, если я думаю, что путешествие по стране не будет таким уж и простым, но в целом я собираюсь исследовать каждый уголок этой планеты, особенно если рядом такая команда, как наша. Гастон повидал больше стран, чем большинство из нас!

Тебе понравились места для скейтинга в Скопье?

Несомненно, они прекрасны. Всегда приятно встречаться со скейтбордистами в новом городе, и эти ребята были очень приветливы. После 12 дней в пути это было первым подходящим местом для скейтинга, до этого мы встречали не так много профессионалов во время этого путешествия.

Должно быть, как профессионалу, тебе очень приятно совмещать отдых и катание на скейте в подходящих местах в разных странах, что, несомненно, очень важно для тебя. Есть ли какие-то особые правила, которых ты стараешься придерживаться, чтобы соблюдать баланс между отдыхом и катанием на скейте?

Во время поездок я стараюсь встречаться с местными жителями, а не просто кататься в одиночку на улицах, как это иногда бывает. В детстве меня очень восхищало то, что мои любимые профессиональные скейтеры просто тусовались и катались на скейте. Это было очень реалистично. Именно благодаря этому я поверил, что я смогу кататься на скейте и путешествовать по разным странам, как они.

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Какие впечатления у тебя остались о кухне на южных Балканах?

Я люблю поесть, и балканская кухня не стала исключением — во всех местах, которые мы посетили, были восхитительно вкусные завтраки и ужины. Качамак [разновидность кукурузной каши] был моим любимым блюдом!

Ты знал, что город Митровица в Косово был горячей точкой? Было непривычно, наверное, видеть машины, принадлежащие миссии ООН, развернутые в континентальной Европе...

Я не владел ситуацией полностью, но после посещения этого места я осознал реальность происходящего. Некоторые из пограничных переходов особо охраняются, города разделены на две части. Даже в начале 2000-х годов ситуация в Косово все еще не была стабильной.

Ты видел несколько тысяч бункеров, построенных Энвером Ходжа по всей территории Албании. В чем особенности местного пляжного отдыха? Страна расположена всего в 240 км от Италии, но на ее территории полно недействующих военных объектов.

На самом деле, пляжный отдых здесь мало чем отличается от итальянского, разве что в Албании все намного дешевле. Это могло бы стать крутым туристическим направлением.

Какое место впечатлило тебя больше всего за всю поездку?

Мне очень понравились все страны, мы посетили много крутых мест и интересных достопримечательностей. Мы пошли на пляж в Будве, в Черногории, и я помню, что он был очень красив, мы все договорились вернуться туда когда-нибудь в рамках тура воссоединения — что-то вроде воссоединения для крутого отдыха на пляже.

Уэс Кремер – Nosebump © Gaston Francisco 01 / 07

Если бы тебе нужно было выбрать всего одно самое любимое место из всех, где ты катался на скейте, что это было бы за место?

Их очень много, но я отмечу именно Калифорнию, потому что это родина скейтбординга и здесь он находится на высшем уровне: классные люди, отличные режиссеры, идеальные места для катания на скейте, отличная погода и крутая культура.

Как проводишь время и чем занимаешься сейчас?

Все очень круто: я много катаюсь на скейте, снимаю второй сезон Skate Tales и катаюсь на улицах, снимая новую часть фильма для компании Element Skateboards. Фильм будет приурочен к 30-летнему юбилею компании. Сейчас я живу в Португалии, но время от времени бываю в Латвии.

Исследуй все скрытые уголки Балкан вместе с Мадарсом Апсе и его крутой командой

Балканский регион Европы — наименее известная и в то же время самая интересная территория одного из самых маленьких континентов в мире. Балканы являются самым восточным из трех больших южных полуостровов Европы, они занимают обширную и живописную территорию от Румынии на северо-востоке до Черногории и Адриатического моря на его юго-западном фланге. Они занимают территорию на всем протяжении от Словении (которая граничит с Италией) до черноморских пляжей Болгарии.

Тем не менее термин «Балканы» часто ассоциируется с распадом бывшей Республики Югославии в 1990-х годах, который привел к созданию нескольких новых государств в этом обширном регионе. Новые независимые республики Хорватия, Сербия, Словения, Босния и Герцеговина, Черногория и с недавнего времени Косово заняли свое место в этом историческом регионе, наряду с Болгарией, Румынией, Албанией и недавно переименованной Северной Македонией.

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