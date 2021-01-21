Маттиас Дандуа покажет нам Париж, каким мы никогда его не видели

Это видео передает ту же атмосферу, что и сюжет, снятый в начале этого года в Нью-Йорке, где он гуляет по опустевшим улицам «Большого яблока», закрытого на локдаун. Маттиас Дандуа решил воспользоваться карантинными ограничениями и отдать дань уважения еще одному значимому для него городу — Парижу.

В результате получилась несколько меланхоличная поездка, во время которой мы вместе с восьмикратным чемпионом мира по BMX в дисциплине Flatland перемещаемся по безлюдным улицам французской столицы темной ночью.

Более амбициозный проект

Маттиас Дандуа в городе © Vincent Perreaud 01 / 04

«Для сольного проекта в Нью-Йорке я осуществлял съемку на штатив в вертикальном формате, но мне бы хотелось сделать видео еще лучше, — поясняет Дандуа. — Узнав, что в Париже объявлен локдаун, я подумал, что это хорошая возможность. Однако в первый день после введения режима изоляции на улицах все еще находилось много людей, невозможно было осуществить задуманное, поскольку для этого нужно было, чтобы город полностью опустел. Однажды вечером я поздно пришел домой с тренировки, на улицах абсолютно не было людей. И тогда я понял, что мы должны снимать видео ночью».

Полночь в Париже

На этот раз на улочках Монмартра абсолютно точно будет немноголюдно © Vincent Perreaud

В течение пяти ночей Дандуа и его команда гуляли по улицам сонной столицы и снимали ее самые знаковые места: Эйфелеву башню, Монмартр, Елисейские поля и даже сцену дворца Гарнье (одно из его любимых мест), на которой он показал небольшое выступление. В общем и целом «в моем виде спорта есть танцевальная составляющая, поэтому возможность покататься на BMX байке внутри этого здания казалась чем-то абсолютно невероятным, — сказал он. — Это фантастическое место, где время буквально остановилось. И ты можешь прочувствовать атмосферу другой эпохи. Это был уникальный и потрясающий момент».

Легенда (BMX байка)

Сногсшибательная — одно из тех слов, которое точнее всего описывает эту необычную ночную съемку. «Для меня это был даже еще более захватывающий опыт, чем в Нью-Йорке, потому что я вырос в Париже, — сказал Дандуа. — Я никогда не видел улицы столицы столь безлюдными. Обычно даже в 4 часа ночи в середине зимы на улицах бывает многолюдно. В этот раз не было людей, и мне очень понравилась эта невероятная обстановка. Атмосфера и энергетика была такой же, как и в Нью-Йорке, она немного напоминала ту, что была в [фильме Уилла Смита] "Я — легенда"».

Я — легенда (BMX байка) © Pierre Blondel

Но, в отличие от Уилла Смита, нашу «легенду», к счастью, не преследовали зомби, хотя Дандуа признается, что привлек внимание и вызвал любопытство у некоторых людей. «Съемка ночью не очень практична, потому что нужен качественный свет, — объясняет он. — Мы установили на улицах три большие светодиодные панели. Но поскольку мы были одни на улицах, огни привлекли много внимания, тем более что они находились в центре кольцевой развязки Елисейских полей!»

«У нас было разрешение [на съемку], но мы иногда попадали в нелепые ситуации, и нам приходилось объяснять полиции, почему мы ездим на байках в 4 часа утра по улицам Парижа. К счастью, нам попадались только тактичные и понимающие парни, некоторые не хотели нас отпускать только потому, что им было очень интересно посмотреть на то, что мы делаем. Скорее всего, им просто было немного скучно!»