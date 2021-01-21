Маттиас Дандуа покажет нам Париж, каким мы никогда его не видели
© Vincent Perreaud
Пустынные улицы и безлюдный дворец Гарнье. Чемпион мира по BMX в дисциплине Flatland Маттиас Дандуа покажет нам эксклюзивные моменты, которые остались за кадром его последнего видео Unlocked Down.
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Это видео передает ту же атмосферу, что и сюжет, снятый в начале этого года в Нью-Йорке, где он гуляет по опустевшим улицам «Большого яблока», закрытого на локдаун. Маттиас Дандуа решил воспользоваться карантинными ограничениями и отдать дань уважения еще одному значимому для него городу — Парижу.
В результате получилась несколько меланхоличная поездка, во время которой мы вместе с восьмикратным чемпионом мира по BMX в дисциплине Flatland перемещаемся по безлюдным улицам французской столицы темной ночью.
Более амбициозный проект
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«Для сольного проекта в Нью-Йорке я осуществлял съемку на штатив в вертикальном формате, но мне бы хотелось сделать видео еще лучше, — поясняет Дандуа. — Узнав, что в Париже объявлен локдаун, я подумал, что это хорошая возможность. Однако в первый день после введения режима изоляции на улицах все еще находилось много людей, невозможно было осуществить задуманное, поскольку для этого нужно было, чтобы город полностью опустел. Однажды вечером я поздно пришел домой с тренировки, на улицах абсолютно не было людей. И тогда я понял, что мы должны снимать видео ночью».
Полночь в Париже
В течение пяти ночей Дандуа и его команда гуляли по улицам сонной столицы и снимали ее самые знаковые места: Эйфелеву башню, Монмартр, Елисейские поля и даже сцену дворца Гарнье (одно из его любимых мест), на которой он показал небольшое выступление. В общем и целом «в моем виде спорта есть танцевальная составляющая, поэтому возможность покататься на BMX байке внутри этого здания казалась чем-то абсолютно невероятным, — сказал он. — Это фантастическое место, где время буквально остановилось. И ты можешь прочувствовать атмосферу другой эпохи. Это был уникальный и потрясающий момент».
Легенда (BMX байка)
Сногсшибательная — одно из тех слов, которое точнее всего описывает эту необычную ночную съемку. «Для меня это был даже еще более захватывающий опыт, чем в Нью-Йорке, потому что я вырос в Париже, — сказал Дандуа. — Я никогда не видел улицы столицы столь безлюдными. Обычно даже в 4 часа ночи в середине зимы на улицах бывает многолюдно. В этот раз не было людей, и мне очень понравилась эта невероятная обстановка. Атмосфера и энергетика была такой же, как и в Нью-Йорке, она немного напоминала ту, что была в [фильме Уилла Смита] "Я — легенда"».
Но, в отличие от Уилла Смита, нашу «легенду», к счастью, не преследовали зомби, хотя Дандуа признается, что привлек внимание и вызвал любопытство у некоторых людей. «Съемка ночью не очень практична, потому что нужен качественный свет, — объясняет он. — Мы установили на улицах три большие светодиодные панели. Но поскольку мы были одни на улицах, огни привлекли много внимания, тем более что они находились в центре кольцевой развязки Елисейских полей!»
«У нас было разрешение [на съемку], но мы иногда попадали в нелепые ситуации, и нам приходилось объяснять полиции, почему мы ездим на байках в 4 часа утра по улицам Парижа. К счастью, нам попадались только тактичные и понимающие парни, некоторые не хотели нас отпускать только потому, что им было очень интересно посмотреть на то, что мы делаем. Скорее всего, им просто было немного скучно!»
Одно можно сказать наверняка: им посчастливилось присутствовать на съемках одного из самых эффектных видео о BMX байках, снятого в 2020 году.