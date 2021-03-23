Когда дело касается спидрайдинга, для Валентина Деллюк нет ничего невозможного, и это становится абсолютно очевидным после просмотра его культового видео Moonline , где он совершает ночной полет над горнолыжным курортом Шамони.

Теперь 28-летний французский спортсмен решил посетить уютный Авориаз, где с удовольствием полетал над пустынными улочками. Смотри захватывающий видеоролик «Из Авориаза с любовью» , чтобы увидеть пример идеального альпийского приключения, а ниже в статье читай подробности, как Валентину это удалось.

«Это место знакомо мне с самого детства, и мне всегда хотелось здесь бывать, — говорит Деллюк. — Я совершал здесь полеты в 2016 году, и именно тогда прочувствовал весь потенциал этого места. Учитывая тот факт, что подъемники были закрыты для массового посещения, мы подумали, что теперь можем сделать что-то еще более невероятное и крутое».

Валентин Деллюк на старте © Oliver Godbold

В лучших традициях фристайла

За две минуты Валентин Деллюк успевает полетать между отелями курорта, поджиббить по тросам кресельного подъемника, попрыгать с трамплинов и заехать на несколько волл-райдов на стенах зданий. Такой фристайл требует специальной подготовки, причем не только в плане техники, но и в случае со спидрайдингом в плане логистики. «Когда я был моложе, я занимался фристайлом намного больше, и сейчас мне захотелось привнести некоторые его детали в спидрайдинг», — говорит Деллюк.

«На этот раз для создания всех модулей понадобилось задействовать больше технических и человеческих ресурсов», — объясняет он. — Обычно я тренируюсь в естественной природной среде, но здесь мы имеем дело с городской инфраструктурой, поэтому нам потребовалось приложить больше усилий для организации».

«Нам нужно было получить специальное разрешение, чтобы иметь возможность скользить по крышам зданий и по-разному взаимодействовать с инфраструктурой, поэтому места для выполнения трюков были определены заранее. Я начал делать тренировочные полеты с января, чтобы понять, где лучше расположить трамплины и волл-райды, стараясь сделать процесс съемок настолько комфортным и простым, насколько это было возможно».

Стиль спидрайдинга во всей красе © Oliver Godbold/Red Bull Content Pool 01 / 05

«В плане тренировок предстояло выйти на совершенно новый уровень технической подготовки, ведь ранее у меня не было возможности выполнить все те трюки, которые я планировал осуществить в этом проекте. Нужно было отрепетировать моменты приземления и касания элементов и убедиться, что мой кайт обладает достаточной мощностью, чтобы я мог скользить по тросам, оттолкнуться от них и т. д.».

Этот проект, пожалуй, является наиболее впечатляющим среди всех, которые Деллюк реализовывал до этого, ведь в нем он выполняет совершенно новый набор трюков. «Я уже скользил по тросу подъемника, но никогда не выполнял такого трюка с тросом, к которому прикреплены кресла, — сказал он. — Наиболее сложным техническим моментом было поднимание ног, чтобы не зацепиться за крепления кресел. Когда отрываешься от поверхности троса, необходимо поддерживать скорость с помощью крыла, ведь в случае, если она будет недостаточной, есть вероятность того, что не получится подняться на достаточную высоту и выполнить трюк не удастся».

Видео получилось по-настоящему захватывающим, но Деллюк признается, что ему пришлось задействовать максимум своих навыков спидрайдинга для этого проекта. «У меня был такой стресс на волл-райдах: я переживал, что мое крыло может за что-нибудь зацепиться, — сказал он. — На одной из стен, по которой я скользил, был балкон, и мне пришлось переместить крыло в сторону, чтобы не зацепиться за него».