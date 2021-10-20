Спидрайдинг
Спидрайдинг без снега? Это под силу Валентину Деллюку
Кто сказал, что тебе для спидрайдинга нужен паудер? Это был точно не Валентин Деллюк, который скользит по бесснежным склонам и парит над альпийским озером.
Валентин Деллюк — находчивый и изобретательный человек. Спортсмен из Морзина, Франция, не стал ждать первого снега, а просто надел лыжи, расправил парашют и отправился покорять сушу и воду на берег озера Сер-Понсон, которое расположено в уютном уголке между Верхними Альпами и массивом Экрен во Франции. Глядя на видео выше, ты можешь убедится в том, что для того, чтобы ездить на лыжах, необязательно искать заснеженные склоны.
«Эта съемка снова перевернула все с ног на голову», — рассказывает профессиональный спидрайдер, который сперва забрался в гору, затем приземлился на воду, прокатился по воде, буксируемый катером, и снова поднялся в воздух, чтобы затем плавно приземлиться на небольшом пляже.
Эта съемка снова перевернула все с ног на голову
«Дрожь в ногах во время скольжения по камням, более болезненные падения, чем на снегу, невероятное ощущение парения над водой... Еще один особенный эпизод в копилку воспоминаний», — сказал он.
Деллюк, который спускался на лыжах по леднику ночью на легком парусе и участвовал в гонках с дроном на соревнованиях у склонов Морзина, снова вышел за грани возможного.