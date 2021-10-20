Спидрайдинг без снега? Это под силу Валентину Деллюку

— находчивый и изобретательный человек. Спортсмен из Морзина, Франция, не стал ждать первого снега, а просто надел лыжи, расправил парашют и отправился покорять сушу и воду на берег озера Сер-Понсон, которое расположено в уютном уголке между Верхними Альпами и массивом Экрен во Франции. Глядя на видео выше, ты можешь убедится в том, что для того, чтобы ездить на лыжах, необязательно искать заснеженные склоны.