Стоит только появиться новой игре, которая потенциально может стать киберспортивной дисциплиной, всегда сразу же находится пара профи из похожих игровых тайтлов, или же игроки, достигшие вершин мастерства в других играх и готовые попробовать свои силы на новом поприще. Им нечего терять, зато приобрести можно многое, если хорошо продемонстрировать себя в новой соревновательной игре с самого первого её дня.

Однако редко бывает так, что молодой игрок, который только-только многого достиг в одной игре, вдруг резко решает сменить игру на новую, которая только появилась, но именно это и сделал бывший игрок команды Cloud9 по Counter-Strike Global Offensive Тайсон 'TenZ' Нго . Всего два года назад он играл в самом крупном мировом чемпионате по CS:GO в составе Cloud9. И всё-таки ушел из команды CS:GO в конце года и теперь решил попробовать себя в Valorant, тактическом шутере от создателей League of Legends — компании Riot Games. И таким образом он стал самым первым профессиональным игроком в Valorant из Cloud9.

Восемнадцатилетний TenZ всё ещё считается очень молодым игроком, и он мог бы стать одним из самых крутых игроков в CS:GO в мире. Но вместо этого он решил, что Valorant нравится ему больше. Благодаря CS:GO он пришёл в большой киберспорт, но теперь этот этап в его жизни благополучно завершён.

«Я решил попробовать свои силы в профессиональной игре [в Valorant], потому что поиграл в бета-версию и понял, что давно уже так не веселился, — рассказал нам TenZ. — И хотя менять игру считается довольно рискованным шагом, мне кажется, что у этой игры очень большое будущее. Пока я профессионально играю в Valorant, я больше не буду играть в CS:GO».

Надеюсь, что профессиональная сцена будет ничуть не хуже, чем в League of Legends, и мы будем готовы участвовать в соревнованиях на мировом уровне Tyson ‘TenZ’ Ngo

В отличие от большинства игроков, которые поменяли игру, у TenZ было дополнительное преимущество: он по-прежнему является участником организации Cloud9. После ухода из команды CS:GO TenZ остался в C9 в качестве стримера. После перехода в Valorant, он стал первым участником команды Cloud9 Valorant.

«В будущем я планирую собрать лучшую команду, и это случится довольно скоро, по моим расчетам, — говорит TenZ. — Надеюсь, что профессиональная сцена ничуть не хуже, чем в League of Legends, и мы будем готовы участвовать в соревнованиях на мировом уровне».

Вся соль новой игры в том, насколько вся основная механика Valorant похожа на CS:GO. Конечно, агенты и их абилки значительно меняют процесс игры, однако сами перестрелки очень похожи, так что у тебя все шансы достичь успеха в Valorant, если у тебя все получилось в CS:GO. Поскольку для игроков в CS абилки в Valorant являются чем-то новым и непривычным, в конечном счете для того, чтобы выиграть, нужно просто точно целиться и стрелять в голову.

«Я совершенно точно знаю, что мои скилы в Counter Strike годятся и для Valorant, — говорит TenZ, когда рассказывает о том, насколько просто и легко ему было достичь вершин на сцене Valorant. — Я бы сказал, это не так сложно — выучить новые карты и абилки».

Нет никаких сомнений, что TenZ добился значительных успехов. Некоторые его выстрелы, которые мы видели на его стримах, были просто сногсшибательными, а в некоторых составах он использует абилки Viper (и по его словам, это его любимый агент в игре), и это, несомненно, станет ключевым элементов в арсенале этого игрока топ-класса.

Учитывая, что TenZ уже является одним из лучших игроков в мире, он может стать отличным примером для всех тех, кто пытается освоить игру в Valorant. Раскрывать все свои секреты, которые помогли ему выигрывать все матчи, возможно, не лучшая идея, но он все-таки хочет дать пару простых советов и подсказок, которые обязательно помогут тебе улучшить свою игру.

«Я бы сказал, что для того, чтобы стать профессиональным игроком, нужно смотреть профессиональные матчи и стримы, уметь хорошо работать в команде и найти мотивацию, чтобы совершенствовать свои навыки, — говорит TenZ. — И ещё очень важно уметь правильно воспринимать критику. Если ты прилагаешь достаточно усилий к тому, чтобы стать лучше, ты обязательно увидишь результат. Самую большую ошибку ты совершаешь, если недостаточно чётко доносишь до остальных игроков в своей команде, что ты собираешься сделать или чего ты от них хочешь, и это ведет к путанице и смертям, которых легко можно было бы избежать».

На сегодняшний день профессиональная сцена Valorant только-только начинает формироваться. Игра более полугода существует в бета-версии, а значит, мы, безусловно, увидим, как начнет появляться всё больше новых турниров. Но пока TenZ пытается улучшить свои скилы в Valorant и заявить о себе, как о лучшем из лучших в мире, попутно не переставая развлекать своих фанатов.

«Я буду стримить Valorant так часто, как смогу, и обязательно поучаствую во всех возможных будущих турнирах», — говорит TenZ.