Вот как Cloud9 White планирует опередить соперников в Valorant в 2021 году

Когда идёт речь о Valorant, Cloud9 идёт ва-банк. Они не только стали первой организацией в мире, которая привлекла игроков топ-класса и начала показывать великолепные результаты, но кроме того, они создали две команды. Команда Cloud9 Blue, состоящая из бывших про-игроков в CS:GO, и команда Cloud9 White : чисто женский состав из США.

Этот ростер ранее выступал под названием MAJKL, и это была лучшая женская команда в Северной Америке. Они победили в летнем турнире FTW Summer Shutdown Ignition Series. В результате команда привлекла пристальное внимание, и через какое-то время они уже выступали в качестве лучших свободных агентов на сцене Valorant, а затем вошли в Cloud9. По их словам, именно тогда мечта воплотилась в жизнь.

«Это на самом деле какое-то нереальное чувство, когда ты присоединяешься к такой известной организации как Cloud9, — говорит Алексис 'alexis' Гаррази , одна из звёзд состава Cloud9 White. — Теперь я могу делать что-то, что очень люблю, на профессиональном уровне. Все мои мечты действительно сбылись. Я знаю, мы над этим действительно много работали и очень благодарны за такую возможность и за поддержку, которую Cloud9 нам оказали.

После того как мы выиграли Ignition Series, было много предложений от самых разных организаций. Мы постоянно с кем-то встречались и вели переговоры. Однако Cloud9 всегда стояли во главе нашего списка с самого начала. Мы действительно благодарны, что они не захотели продвигать нас просто как «чисто женскую» команду, но сделали своей второй командой. С нами связалась одна из руководителей в Cloud9, женщина [старший управляющий] по имени Гейлен Мэлоун, и это был еще один очень положительный момент для нас. Учитывая всё это, мы были просто в восторге, когда Cloud9 предложила нам стать их первой женской командой».

Нас не стоит недооценивать Alexis 'alexis' Guarrasi - Cloud9 White В состав Cloud9 White входит несколько замечательных, талантливых игроков, это давно сработавшаяся команда, которая играет вместе дольше, чем многие известные команды на современной про-сцене, что только даёт ей значительное преимущество перед более молодыми командами. «Нас не стоит недооценивать, — говорит alexis. — Мы играем вместе ещё с момента выхода бета-версии, и между нами установились настолько близкие дружеские отношения, что нас можно смело назвать одной большой семьёй. Если зрителям интересно, можно посмотреть на нашу игру в турнирах. И они сразу заметят, насколько мы методично и скрупулёзно подходим к игре. Мы очень серьёзно относимся к игре и рассчитываем добиться значительных успехов на грядущих турнирах».

Учитывая, что команде не удалось победить в финале First Strike в Северной Америке (они вылетели после квалификационного этапа NSG по результатам всего одной игры), несколько месяцев о них ничего не было слышно. Однако за кадром, оказывается, вовсю идет подготовка к турнирам 2021 года. В закрытых тренировочных матчах в Северной Америке команда соревнуется с первоклассными противниками — как мужскими, так и женскими командами.

«Хотя победа в Ignition Series была для нас большим достижением, лично мое самое весомое достижение на сегодняшний день — это возможность участвовать в тренировочных матчах и состязаться с командами первого и второго уровня. И регулярно у них выигрывать! — Говорит alexis. — Просто потрясающе, когда тебя признают как отличную женскую команду на большой профессиональной геймерской сцене. Никто из нас не собирается останавливаться на достигнутом. Мы полны энтузиазма и твёрдо настроены стать одной из лучших команд в мире».

Тем фанатам Cloud9, кто еще не успел оценить команду в действии на Ignition Series, может показаться странноватым, что организация приняла в свои ряды ещё один состав из того же региона, что и первая команда Valorant. Однако хороший организатор, если видит выдающийся талант, непременно захочет его заполучить как можно скорее. И нет никаких сомнений, что у команды Cloud9 White огромный потенциал и они уже тянут на команду высшего уровня и вправе претендовать на серьёзные результаты.