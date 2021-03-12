Valorant по сути представляет собой шутер, но главное в этой игре всё же тактика и стратегия. В большинстве случаев выигрывает команда, чья стратегия на текущей карте оказалась самой успешной. И дело далеко не только в рефлексах и точности прицела. Иными словами, чтобы выиграть в соревновательном шутере Valorant или успешно двигаться к первому месту в турнире Red Bull Campus Clutch , тебе потребуется хороший план.

Конечно же есть и базовые стратегии. Например, рашить точки или кемпить на спавне, просто поджидая, когда соперники сами придут к тебе. И даже если твой план совсем простой и прозрачный, в пылу боя всё может пойти совсем не так, как задумано. В любом раунде жизненно важно оставаться непредсказуемым и держать противника в напряжении. Стратегические и тактические планы надо разрабатывать заблаговременно, и все игроки должны быть на одной волне.

Если ты подумываешь собрать команду для участия в международном студенческом турнире Red Bull Campus Clutch по Valorant, мы готовы помочь тебе выйти на новый уровень. Чтобы составить успешный план и стратегию игры, мы попросили дать нам советы игрока команды G2 Esports Александра 'zeek' Зигмунта и Фатиха 'gob b' Дэйка из команды BIG. Они с удовольствием поделились своими соображениями и теориями по поводу стратегий на картах в Valorant.

Определи свои слабые места

Valorant представляет собой асимметричный тактический шутер: команды, играющие друг против друга, имеют различные шансы на победу. Сторона атаки должна либо заложить заряд на определённых точках карты, либо уничтожить всех игроков стороны защиты, а команде защиты нужно обезвредить бомбу или убить всю команду атаки. Хотя в Valorant и Counter-strike: Global Offensive довольно много общего, самое главное различие, которое часто упускается из виду, наличие карты с тремя местами закладки бомб.

Оборона таких участков предполагает, что команда защиты всегда находится в менее выгодном положении, поскольку нельзя постоянно сдерживать атаку по всем направлениям. И хотя zeek говорит, что хорошая подготовка имеет важное значение, он тем не менее добавляет, что «у тебя всегда будут свои слабые стороны, как бы отлично ты ни играл, так что очень важно получить как можно больше информации о позиционировании игроков на карте , чтобы отыграть раунд как можно лучше». Потеря всего трёх секунд уже будет означать, что игрок из вашей команды погибнет в одиночестве где-то на другой стороне карты.

Подготовка

Мы все знаем, что профессиональные игроки частенько продумывают сетапы со смоками перед тем как пушить, чтобы потом атаковать ровно в идеальный момент. Как бы там ни было, что случится, если один из смоков или флэшей не достигнет своей цели? Что, теперь весь раунд потерян? gob b говорит, что иногда бывает и такое, но это не конец света. И всё-таки очень важно изучить различные варианты сетапов для игры , даже если ты еще начинающий игрок. Если ты умеешь грамотно кидать смоки и флеши, то «противник не сможет узнать, что ты делаешь. Тебя труднее просчитать, и это станет для противника настоящим кошмаром».

В наступление!

После подготовки наступает время действовать. Играя в высшей лиге Valorant, ты часто будешь сталкиваться с опорниками (этакими саппортами) – игроками, которые залочили всю местность, кидая односторонние смоки или используя множество способностей, и тем самым мешая пройти дальше. Обойти всё это иногда непросто. gob b советует в таких ситуациях не обращать слишком много внимания на опорников, «в противном случае он так и будет все время удерживать место закладки бомбы в одиночку. Против такого очень трудно играть». По мнению zeek, есть несколько способов справиться с ситуацией. Если ты знаешь об этом опорнике, можно «расставить ловушки или накидать односторонние смоки, а потом грамотно перейти на другую местность». Как вариант, можно сначала выставить ловушки и подождать, пока вражеская способность не закончится, а потом снова штурмовать ту же местность и попытаться таким образом устранить опорника.

gob b думает, что неплохим вариантом будет изменение состава стороны защиты © Philipp Neubauer/Red Bull Content Pool

Оборона

Если ты играешь на стороне защиты, штурмующей сторону атаки, тебе нужно предотвращать все действия злоумышленников, направленные на то, чтобы пробраться к складу взрывчатки. Опять же, zeek считает, что просто невозможно охватить все углы атаки на карте с тремя местами закладки бомбы. Если в команде всего пять игроков, это всегда в какой-то мере лотерея: узнаете вы или нет, откуда подкрадется враг. «Именно поэтому почти в каждом раунде Haven мы видим перезахваты точек», — поясняет он.

Со своей стороны, gob b считает, что во многих случаях неплохим вариантом будет замена сетапа игроков. «Тебе просто нужно понимать, какой участок слабо защищен, и нужно разработать годную стратегию повторного захвата , если вдруг первый план окажется провальным. Иногда это бывает непросто, но нужно обговорить ротации со своей командой на случай определённых ситуаций ».

Сплит для Split

Как и предполагает название, Split — одна из самых неоднозначных карт из всех существующих. Игроки её либо обожают, либо ненавидят всей душой. Когда-то эта карта давала преимущество для команды защиты, однако некоторые недавние изменения в карте почти уравняли шансы для обеих сторон. Теперь, по словам игрока zeek, ключевой стратегией команды атаки для выигрыша в раунде в Split является контроль над центром : «Когда у тебя контроль над центром, ты контролируешь много пространства на карте и защите придется сдерживать четыре или пять углов атаки».

Как только ты получил контроль над центром, для атакующих открывается множество возможностей, так что очень важно всегда правильно определять приоритеты. gob b согласен с этим. Он говорит, что у стороны защиты есть два варианта на карте: « Либо ты прорываешься к месту закладки бомбы, используя флэши и дэши Jett, либо придётся продвигаться очень медленно, пытаясь захватить контроль над картой ».

СЛОВАРИК

Асимметричный тактический шутер — игра, в которой двум командам нужно выполнить разные задачи для победы.

Атака / Сторона атаки — атакующие игроки, задание которых заключается в том, чтобы заложить бомбу (так называемый спайк) в соответствующем месте или убить агентов команды защиты.

Защита / Сторона защиты — игроки защиты, задача которых — обезвредить спайк или убить всех игроков из команды атаки.

Место закладки бомбы/спайка — в Valorant есть пять игровых карт: Haven, Split, Bind, Icebox и Ascent. На картах Ascent, Split, Blind и Icebox по два места закладки, куда игроки атакующей команды закладывают спайки. В отличие от них на карте Haven три таких места.

Контроль над центром — на каждой карте указаны различные векторы атаки. Контролем над центром называется ситуация, когда игроки пытаются получить преимущество за счет контроля над областью по центру карты.

Опорники — игроки выбирают различных агентов перед каждым раундом. Каждый из агентов имеет собственный набор абилок, слабых и сильных мест. Например, стражи обладают отличными навыками защиты, и их можно использовать как «опорников» в местах закладки спайков (это игроки, которые находятся в этом месте, и их задача — замедлить продвижение противника).

Способности — это абилки агентов. Они варьируются от исключительно мощных умений до более простых способностей, например дымовых шашек.

Сетапы со смоками. Некоторые агенты имеют доступ к «смокам» — очень полезным абилкам, дающим ряд преимуществ, не последним из которых является сокрытие от наблюдения противника. Например, Brimstone — это агент с абилкой, позволяющей вызывать дымовые шашки, которая часто используется в ключевых моментах игры. Тактические планы с привлечением смоков называются «сетапом со смоками».

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