Тренируйся как про: советы от Engh по VALORANT

Успешные киберспортивные команды без тренера – это как эйс с ранца Raze: потенциально возможно, но практически нереализуемо. Тренер вносит огромный вклад в успех каждого из игроков, помогает с подготовкой, со стратегией и моралью. Обычным игрокам это требуется далеко не всегда, однако никому не помешает добавить в свою игровую рутину немного профессионального подхода. Личный коучинг мы тебе, к сожалению, обеспечить не можем, но зато готовы поделиться отличными советами от тренера сильнейшей команды планеты по меркам Masters Берлин.

Совсем скоро начнется турнир Red Bull Home Ground 2021 , в котором примут участие одни из лучших коллективов мира по VALORANT, включая G2 Esports и победителей прошлого Masters – Gambit Esports из СНГ. Незадолго до старта турнира мы встретились с тренером команды GMB, Андреем 'Engh' Шолоховым , и узнали, как профессионалы относятся к тренировкам и что может помочь тебе хоть немного приблизиться к уровню про.

«Игрокам нужно научиться относиться к себе самокритично»

Engh - суровый тренер. © Riot Games

Engh прошел долгий путь от профессионального игрока в Point Blank и Overwatch до тренера одной из сильнейших команд в мире по VALORANT. Кажется, что та оглушительная победа на Masters Берлин никак на него не повлияла – он все еще не считает себя сильным тренером и видит множество путей для развития. Того же самого он ожидает и от игроков.

«В первую очередь, игрокам нужно научиться относиться к себе самокритично. У каждого из вас есть свои сильные и свои слабые стороны. Вы должны разобраться, в чем они заключаются и на что надо обратить внимание», – рассказывает Engh. Он утверждает, что абсолютно любому игроку нужно уделять время на тренировку стрельбы: использовать различные тренажеры аима, deathmatch или тренировочные полигоны. Самое важное – это проводить много времени в игре. По его мнению, без большого количества часов ты ничего не добьешься. Но это не весь секрет успеха: «еще один важнейший момент – записывать свои игры и разбирать их. Подмечать свои ошибки и то, с чем у вас чаще всего возникают проблемы, а затем исправлять их».

«Больше смотрите на мини-карту»

Engh рассказывает, что просмотры записей игр всегда входят в план киберспортсменов по набору формы. Каждый игрок из Gambit после тренировки смотрит одну-две своих игры и делает разбор ошибок, на основании которого собирает мини-отчет – это применяется, когда нужно поработать над индивидуальной формой.

«Для подобных тренировок можно использовать и профессиональные игры. Наблюдать за тем, что делают про-игроки на твоей роли и на твоих агентах». При этом Engh отмечает, что все вы повторить не сможете, а какие-то идеи даже будут казаться странными или абсурдными. «Для исполнения некоторых задумок нужны партнеры: грамотный смок, например, или флешка. В любом случае про-игры нужно смотреть, чтобы понимать, насколько вы близки к тому, что показывают про-игроки. “Я смогу так” или “Мне до этого еще далеко”». При этом Engh утверждает, что анализ про-игр действительно хорошая вещь, но слишком много времени уделять ей не стоит, а лучше сфокусироваться на просмотре и разборе своих записей. «Если, допустим, в месяц у меня есть возможность посмотреть 10 демок, 8 из них я бы смотрел за собой, и только 2 за киберспортсменами».

Но на что именно обращать внимание при просмотре профессиональных матчей? Engh объясняет: «Главный совет при просмотре – больше смотри на мини-карту. Если ты хочешь лучше понимать, какие бывают задумки и стратегии, тактики в атаке или в защите, просто следи за мини-картой.» При этом он утверждает, что, зачастую, один момент приходится просматривать 3 или 4 раза, чтобы полностью понять происходящее. «Даже я, являясь профессиональным тренером, далеко не всегда с первого раза мог понять, что именно произошло на карте. Поэтому я несколько раз перематывал один и тот же момент, чтобы разобрать, кто и куда смотрел, какие умения были использованы и когда именно. Только так можно осознать полную картинку. Начни хотя бы с этого, если хочешь улучшить свою макро-игру».

«Мы часто играем 1 на 1 с d3ffo»

Jett с Operator – одна из самых смертоносный комбинаций в игре. © Riot Games

Каким бы тактическим этот шутер не был, он все еще остается шутером, поэтому твое умение стрельбы превалирует над всем остальным, особенно, когда речь заходит о рейтинге. Если твоей долгосрочной целью является Радиант, то стрелять ты должен очень хорошо.

Для про-игроков индивидуальные тренировки стрельбы являются рутиной вне зависимости от того, насколько они опытны. Engh рассказывает, что «все профессиональные игроки так или иначе тренируют свой аим. Каждый сам выбирает, как именно: кто-то любит Aim Lab или KovaaK, кто-то предпочитает побегать в дезматчах или в ботов на полигоне пострелять». При этом есть и особые тренировки для конкретной роли. Engh поделился вариантом, который может использовать любой игрок: «С d3ffo мы часто играем 1 на 1. Я моделирую ситуацию на карте, а он пытается убить меня с Operator. Если у тебя есть такой же друг, можно на регулярной основе уделять этому 10-15 минут. Пусть твой друг выходит с какого-нибудь прохода, как будто вы в обычной игре, а ты пытаешься по нему попасть». Очень продуктивная и полезная тренировка.

В игре агент Sova говорит такую фразу: «Плохо стреляешь? Не страшно, поможешь в чем-нибудь другом». Engh с этим утверждением в корне не согласен. «Я считаю, что важность стрельбы по отношению к тактике составляет примерно 80% на 20%. Я много общаюсь о рейтинговых играх со своими ребятами и смотрю стримы, и прекрасно понимаю, что в рейтинге крайне редко получается игра высокого уровня. В первую очередь будет решать твое индивидуальное исполнение, и огромный процент от этого относится именно к стрельбе. И только потом уже коммуникация, обсуждение тактики и другие факторы».

«10 часов тренировок являются стандартом для про-уровня или тех, кто хочет на него выйти»

Gambit Esports на Masters Берлин © Riot Games

В отличие от традиционного спорта, тренировки в киберспортивных дисциплинах оказывают меньшее влияние на твое физическое состояние, а потому их длительность может варьироваться в зависимости от личного желания игрока. По словам Engh, в профессиональных командах игроки тренируются по 10, 12 и даже 14 часов в день, и для них это норма. Поэтому то, сколько времени ты уделяешь игре, зависит лишь от тебя.

«Оптимальное время, которое нужно игроку, чтобы поддерживать свою игру на высоком уровне – это минимум 10 часов в день, с учетом одного или двух выходных в неделю. 10 часов является стандартом для про-уровня или тех, кто хочет на него выйти». При этом он отмечает, что бывают талантливые игроки, которым нужно в два раза меньше времени, но подавляющее большинство тех, кто выигрывает крупные турниры тренируются минимум 10-12 часов. «Например, у нас сейчас осталось чуть больше месяца до Champions, несколько дней выпадут из-за перелетов и сборов, но все остальное время мы будем впахивать как проклятые».

Engh рассказывает, что в Gambit тренировки делятся на несколько типов: легкие, средние и сложные. «Недавно у нас была сложная: мы целую неделю работали, 6 дней по 6 праков [тренировок]. Мы много играли, тренировались и жестко отрабатывали конкретные карты, искали что-то новое». По его словам, легкие тренировки, которые длятся по 3-4 часа, это редкость. «Сейчас мы сыграем турнир от Red Bull, а потом будут тренировки минимум по 6 часов чистого игрового времени, это без учета разборов, индивидуальной игры и так далее».

«Только через месяц ты сможешь увидеть первый небольшой результат»

В статье 6 шагов на пути к идеальному аиму мы рассказывали, как важна стабильность в настройках твоего ПК. Engh полностью согласен с этим утверждением: «Многие игроки, если не достигают какого-то уровня или у них начинаются спады в игре, сразу начинают менять сенсу, разрешение, мышку, ковер. После изменений пару дней или недель все может быть хорошо, а потом опять начнутся проблемы. Это нормально. Играйте так, как вам удобно, главное – поставьте что-то одно и играйте только на этом».

Killjoy – один из самых оптимальных персонажей для новичка, по мнению Engh. © Riot Games

То же самое относится и к тренировкам. Engh объясняет, что даже если ты скопировал какую-нибудь тренировку стрельбы у про-игрока, то необходимо долгое время ее придерживаться. Он с уверенностью говорит: «Даже если ничего не получается – не надо менять ее через неделю! Необходимо делать все регулярно. Возьмем средний промежуток времени – месяц игры каждый день, с учетом 1-2 выходных в неделю. Только через этот месяц ты уже сможешь увидеть первый небольшой результат: улучшилось ли что-то, надо ли что-то менять».

После перерыва у тебя снижается скорость реакции Engh

Никто не может месяцами играть на одинаково высоком уровне. У всех бывают периоды спада, даже у про-игроков. Они вызваны самыми разными причинами, над которыми проводится определенная работа.

«Важно понять, в чем именно заключается проблема. Иногда она кроется в индивидуальной игре: в стрельбе, передвижениях, принятии решений или отыгрыше на агенте. А иногда страдает макро-игра. Очень важно понимать, что именно у тебя не так. Например, сейчас из-за форс-мажоров мы вынужденно долго отдыхали, и у нас появились просадки в уровне игры. После перерыва у тебя снижается скорость реакции, уровень стрельбы, быстрота и правильность принятия решений. Очень важно понимать, в чем именно проблема и целенаправленно ее исправлять».

Engh считает, что подняться можно с любого ранга. Все зависит от того, сколько опыта ты имеешь и какое количество времени готов вложить в игру на длинной дистанции. Он уточняет: «если ты можешь посвятить игре максимум 2-3 часа в день, то, скорее всего, тебе будет тяжело достичь ранга выше Алмаза. А если ты вкладываешь около 4-7 часов в день, то вполне можно достичь и Радианта». В VALORANT в целом достаточно легко апнуться до ранга Бессмертный, если у тебя есть хоть какой-то опыт игры в другие дисциплины – не обязательно даже в шутеры. Все зависит от времени, которое ты готов уделить игре.

«Надо искать команду»

Если ты привык играть один, но при этом планируешь становиться кибератлетом, то твой следующий шаг – задуматься о поиске тиммейтов. «Если ты хочешь выходить на профессиональный уровень, то начиная с ранга Бессмертный уже надо искать команду», – Engh говорит об этом с уверенностью. «Рейтинг в этом деле тебе не помощник. Он хорошо способствует повышению индивидуального уровня, но для про-уровня этого недостаточно». По мнению Engh, VALORANT находится на той стадии развития, когда для выхода на про-сцену недостаточно просто высокого уровня индивидуального мастерства.

Необходимо работать над командным взаимодействием и задачами каждого игрока. Все это надо проговаривать и обсуждать. «Важно, чтобы в команде был общий план на игру. Игроки должны накладывать свое понимание игры на то, что от них требуется. Кто-то более агрессивен – он хотел бы всегда зажимать W и всех убивать. Кто-то больше внимания уделяет стратегическому подходу. В команде всегда есть какой-то общий план, который задает тренер или капитан, а игроки на эти кости уже накладывают мясо – свои идеи и планы».

Сейчас Engh и Gambit активно тренируются – 4 ноября стартует турнир Red Bull Home Ground 2, в котором примут участие одни из сильнейших команд EMEA, Северной Америки и других регионов. Следи за последними новостями в группе Red Bull Gaming в VK и на этом сайте!