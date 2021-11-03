Valorant
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Киберспорт

Тренируйся как про: советы от Engh по VALORANT

Мечтаешь стать киберспортсменом по VALORANT или просто хочешь сражаться еще эффективнее? Тренер команды Gambit Esports готов тебе помочь.
Автор FoxSociopath
Читать 10 минОпубликовано
Успешные киберспортивные команды без тренера – это как эйс с ранца Raze: потенциально возможно, но практически нереализуемо. Тренер вносит огромный вклад в успех каждого из игроков, помогает с подготовкой, со стратегией и моралью. Обычным игрокам это требуется далеко не всегда, однако никому не помешает добавить в свою игровую рутину немного профессионального подхода. Личный коучинг мы тебе, к сожалению, обеспечить не можем, но зато готовы поделиться отличными советами от тренера сильнейшей команды планеты по меркам Masters Берлин.
Совсем скоро начнется турнир Red Bull Home Ground 2021, в котором примут участие одни из лучших коллективов мира по VALORANT, включая G2 Esports и победителей прошлого Masters – Gambit Esports из СНГ. Незадолго до старта турнира мы встретились с тренером команды GMB, Андреем 'Engh' Шолоховым, и узнали, как профессионалы относятся к тренировкам и что может помочь тебе хоть немного приблизиться к уровню про.

«Игрокам нужно научиться относиться к себе самокритично»

Engh – Gambit Esport's trainer
Engh - суровый тренер.
© Riot Games
Engh прошел долгий путь от профессионального игрока в Point Blank и Overwatch до тренера одной из сильнейших команд в мире по VALORANT. Кажется, что та оглушительная победа на Masters Берлин никак на него не повлияла – он все еще не считает себя сильным тренером и видит множество путей для развития. Того же самого он ожидает и от игроков.
«В первую очередь, игрокам нужно научиться относиться к себе самокритично. У каждого из вас есть свои сильные и свои слабые стороны. Вы должны разобраться, в чем они заключаются и на что надо обратить внимание», – рассказывает Engh. Он утверждает, что абсолютно любому игроку нужно уделять время на тренировку стрельбы: использовать различные тренажеры аима, deathmatch или тренировочные полигоны. Самое важное – это проводить много времени в игре. По его мнению, без большого количества часов ты ничего не добьешься. Но это не весь секрет успеха: «еще один важнейший момент – записывать свои игры и разбирать их. Подмечать свои ошибки и то, с чем у вас чаще всего возникают проблемы, а затем исправлять их».

«Больше смотрите на мини-карту»

Engh рассказывает, что просмотры записей игр всегда входят в план киберспортсменов по набору формы. Каждый игрок из Gambit после тренировки смотрит одну-две своих игры и делает разбор ошибок, на основании которого собирает мини-отчет – это применяется, когда нужно поработать над индивидуальной формой.
«Для подобных тренировок можно использовать и профессиональные игры. Наблюдать за тем, что делают про-игроки на твоей роли и на твоих агентах». При этом Engh отмечает, что все вы повторить не сможете, а какие-то идеи даже будут казаться странными или абсурдными. «Для исполнения некоторых задумок нужны партнеры: грамотный смок, например, или флешка. В любом случае про-игры нужно смотреть, чтобы понимать, насколько вы близки к тому, что показывают про-игроки. “Я смогу так” или “Мне до этого еще далеко”». При этом Engh утверждает, что анализ про-игр действительно хорошая вещь, но слишком много времени уделять ей не стоит, а лучше сфокусироваться на просмотре и разборе своих записей. «Если, допустим, в месяц у меня есть возможность посмотреть 10 демок, 8 из них я бы смотрел за собой, и только 2 за киберспортсменами».
Но на что именно обращать внимание при просмотре профессиональных матчей? Engh объясняет: «Главный совет при просмотре – больше смотри на мини-карту. Если ты хочешь лучше понимать, какие бывают задумки и стратегии, тактики в атаке или в защите, просто следи за мини-картой.» При этом он утверждает, что, зачастую, один момент приходится просматривать 3 или 4 раза, чтобы полностью понять происходящее. «Даже я, являясь профессиональным тренером, далеко не всегда с первого раза мог понять, что именно произошло на карте. Поэтому я несколько раз перематывал один и тот же момент, чтобы разобрать, кто и куда смотрел, какие умения были использованы и когда именно. Только так можно осознать полную картинку. Начни хотя бы с этого, если хочешь улучшить свою макро-игру».

«Мы часто играем 1 на 1 с d3ffo»

Gameplay of Valorant
Jett с Operator – одна из самых смертоносный комбинаций в игре.
© Riot Games
Каким бы тактическим этот шутер не был, он все еще остается шутером, поэтому твое умение стрельбы превалирует над всем остальным, особенно, когда речь заходит о рейтинге. Если твоей долгосрочной целью является Радиант, то стрелять ты должен очень хорошо.
Для про-игроков индивидуальные тренировки стрельбы являются рутиной вне зависимости от того, насколько они опытны. Engh рассказывает, что «все профессиональные игроки так или иначе тренируют свой аим. Каждый сам выбирает, как именно: кто-то любит Aim Lab или KovaaK, кто-то предпочитает побегать в дезматчах или в ботов на полигоне пострелять». При этом есть и особые тренировки для конкретной роли. Engh поделился вариантом, который может использовать любой игрок: «С d3ffo мы часто играем 1 на 1. Я моделирую ситуацию на карте, а он пытается убить меня с Operator. Если у тебя есть такой же друг, можно на регулярной основе уделять этому 10-15 минут. Пусть твой друг выходит с какого-нибудь прохода, как будто вы в обычной игре, а ты пытаешься по нему попасть». Очень продуктивная и полезная тренировка.
В игре агент Sova говорит такую фразу: «Плохо стреляешь? Не страшно, поможешь в чем-нибудь другом». Engh с этим утверждением в корне не согласен. «Я считаю, что важность стрельбы по отношению к тактике составляет примерно 80% на 20%. Я много общаюсь о рейтинговых играх со своими ребятами и смотрю стримы, и прекрасно понимаю, что в рейтинге крайне редко получается игра высокого уровня. В первую очередь будет решать твое индивидуальное исполнение, и огромный процент от этого относится именно к стрельбе. И только потом уже коммуникация, обсуждение тактики и другие факторы».

«10 часов тренировок являются стандартом для про-уровня или тех, кто хочет на него выйти»

Gambit Esports on Masters Berlin
Gambit Esports на Masters Берлин
© Riot Games
В отличие от традиционного спорта, тренировки в киберспортивных дисциплинах оказывают меньшее влияние на твое физическое состояние, а потому их длительность может варьироваться в зависимости от личного желания игрока. По словам Engh, в профессиональных командах игроки тренируются по 10, 12 и даже 14 часов в день, и для них это норма. Поэтому то, сколько времени ты уделяешь игре, зависит лишь от тебя.
«Оптимальное время, которое нужно игроку, чтобы поддерживать свою игру на высоком уровне – это минимум 10 часов в день, с учетом одного или двух выходных в неделю. 10 часов является стандартом для про-уровня или тех, кто хочет на него выйти». При этом он отмечает, что бывают талантливые игроки, которым нужно в два раза меньше времени, но подавляющее большинство тех, кто выигрывает крупные турниры тренируются минимум 10-12 часов. «Например, у нас сейчас осталось чуть больше месяца до Champions, несколько дней выпадут из-за перелетов и сборов, но все остальное время мы будем впахивать как проклятые».
Engh рассказывает, что в Gambit тренировки делятся на несколько типов: легкие, средние и сложные. «Недавно у нас была сложная: мы целую неделю работали, 6 дней по 6 праков [тренировок]. Мы много играли, тренировались и жестко отрабатывали конкретные карты, искали что-то новое». По его словам, легкие тренировки, которые длятся по 3-4 часа, это редкость. «Сейчас мы сыграем турнир от Red Bull, а потом будут тренировки минимум по 6 часов чистого игрового времени, это без учета разборов, индивидуальной игры и так далее».

«Только через месяц ты сможешь увидеть первый небольшой результат»

В статье 6 шагов на пути к идеальному аиму мы рассказывали, как важна стабильность в настройках твоего ПК. Engh полностью согласен с этим утверждением: «Многие игроки, если не достигают какого-то уровня или у них начинаются спады в игре, сразу начинают менять сенсу, разрешение, мышку, ковер. После изменений пару дней или недель все может быть хорошо, а потом опять начнутся проблемы. Это нормально. Играйте так, как вам удобно, главное – поставьте что-то одно и играйте только на этом».
Killjoy – один из самых оптимальных персонажей для новичка, по мнению Engh.
Killjoy – один из самых оптимальных персонажей для новичка, по мнению Engh.
© Riot Games
То же самое относится и к тренировкам. Engh объясняет, что даже если ты скопировал какую-нибудь тренировку стрельбы у про-игрока, то необходимо долгое время ее придерживаться. Он с уверенностью говорит: «Даже если ничего не получается – не надо менять ее через неделю! Необходимо делать все регулярно. Возьмем средний промежуток времени – месяц игры каждый день, с учетом 1-2 выходных в неделю. Только через этот месяц ты уже сможешь увидеть первый небольшой результат: улучшилось ли что-то, надо ли что-то менять».
После перерыва у тебя снижается скорость реакции
Engh
Никто не может месяцами играть на одинаково высоком уровне. У всех бывают периоды спада, даже у про-игроков. Они вызваны самыми разными причинами, над которыми проводится определенная работа.
«Важно понять, в чем именно заключается проблема. Иногда она кроется в индивидуальной игре: в стрельбе, передвижениях, принятии решений или отыгрыше на агенте. А иногда страдает макро-игра. Очень важно понимать, что именно у тебя не так. Например, сейчас из-за форс-мажоров мы вынужденно долго отдыхали, и у нас появились просадки в уровне игры. После перерыва у тебя снижается скорость реакции, уровень стрельбы, быстрота и правильность принятия решений. Очень важно понимать, в чем именно проблема и целенаправленно ее исправлять».
Engh считает, что подняться можно с любого ранга. Все зависит от того, сколько опыта ты имеешь и какое количество времени готов вложить в игру на длинной дистанции. Он уточняет: «если ты можешь посвятить игре максимум 2-3 часа в день, то, скорее всего, тебе будет тяжело достичь ранга выше Алмаза. А если ты вкладываешь около 4-7 часов в день, то вполне можно достичь и Радианта». В VALORANT в целом достаточно легко апнуться до ранга Бессмертный, если у тебя есть хоть какой-то опыт игры в другие дисциплины – не обязательно даже в шутеры. Все зависит от времени, которое ты готов уделить игре.

«Надо искать команду»

Если ты привык играть один, но при этом планируешь становиться кибератлетом, то твой следующий шаг – задуматься о поиске тиммейтов. «Если ты хочешь выходить на профессиональный уровень, то начиная с ранга Бессмертный уже надо искать команду», – Engh говорит об этом с уверенностью. «Рейтинг в этом деле тебе не помощник. Он хорошо способствует повышению индивидуального уровня, но для про-уровня этого недостаточно». По мнению Engh, VALORANT находится на той стадии развития, когда для выхода на про-сцену недостаточно просто высокого уровня индивидуального мастерства.
Необходимо работать над командным взаимодействием и задачами каждого игрока. Все это надо проговаривать и обсуждать. «Важно, чтобы в команде был общий план на игру. Игроки должны накладывать свое понимание игры на то, что от них требуется. Кто-то более агрессивен – он хотел бы всегда зажимать W и всех убивать. Кто-то больше внимания уделяет стратегическому подходу. В команде всегда есть какой-то общий план, который задает тренер или капитан, а игроки на эти кости уже накладывают мясо – свои идеи и планы».
Сейчас Engh и Gambit активно тренируются – 4 ноября стартует турнир Red Bull Home Ground 2, в котором примут участие одни из сильнейших команд EMEA, Северной Америки и других регионов. Следи за последними новостями в группе Red Bull Gaming в VK и на этом сайте!
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