Алекс Албон выиграл свой первый виртуальный Гран-При

Организаторам виртуальных Гран-При в очередной раз удалось собрать на одной гонке действующих пилотов Формулы-1, Дэвида Шумахера, двух Фиттипальди, футболиста, двух игроков в крикет и даже чемпиона мира по ралли и ралли-кроссу Петера Солберга. Гонка получилась невероятно зрелищной, а количество обгонов в борьбе за первое место, кажется, было просто невозможно сосчитать.

Алекс Альбон выиграл гонку из 36 кругов на виртуальной трассе в бразильском Интерлагосе. Вторым финишную линию пересек Шарль Леклер, но, полученный им трехсекундный штраф, переместил его на третью позицию, а вторым в итоге стал пилот Williams - Джордж Рассел.

Поул, после 18 минутой квалификации, завоевал экс-пилот McLaren Стоффель Вандорн, которого едва не опередил, но все же остался на втором месте, Джордж Рассел, а дебютант виртуального Гран-При - Энцо Фиттипальди - замкнул первую тройку. Алекс Альбон из Aston Martin Red Bull Racing стартовал пятым, а главный фаворит гонки, Шарль Леклер, был лишь шестым.

На старте Албон вышел в лидеры, после того, как Вандорн допустил ошибку и вылетел за пределы трассы, вызвав скопление нескольких болидов. Вторую позицию занял Леклер, а результаты первой восьмерки на первом круге были невероятно плотными.

Леклер обогнал Альбона в начале 3-го круга, однако, Альбон вернул лидерство уже через круг. Ехавший на третьей позиции пилот Alfa Romeo Антонио Джовинацци в процессе борьбы отставал от лидеров все сильнее и после пяти кругов проигрывал им уже 3,5 секунды.

На пятом круге Леклер снова вышел в лидеры, и даже ушел на полсекунды в отрыв от Албона. Однако это продолжалось недолго, и уже в начале 6-го круга Алекс вновь вырвал лидерство у пилота "Ferrari". Однако через несколько кругов порядок снова изменился.

Позади лидеров Джордж Расселл обогнал Джовинацци и вышел на третью позицию. Итальянец оказался четвертым, его преследовали Эстебан Гутьеррес и Николас Латифи.

На 11-м круге произошел крупный инцидент: Латифи обогнал Джовинацци, но их болиды столкнулись, в результате чего Антонио выбыл из борьбы совсем, а Латифи откатился на 13-ю позицию.

На 12-м круге Леклер ушел на пит-стоп, оставив Албона лидировать в одиночестве. Алекс в боксы не торопился, оставаясь на трассе.

Aston Martin Red Bull Racing's Alex Albon won the virtual Dutch Grand Prix © F1 2019

Свой пит-стоп Албон провел на 16-м круге, перейдя с мягких шин на средние, он выехал на трассу вплотную за Леклером. На более свежей резине Албон быстро обошел Леклера в зоне DRS, но Шарль довольно быстро вернул себе лидирующую позицию. Так началась одна из самых зрелищных битв за лидерство в истории Формулы 1.

В начале 20-го круга Албон в очередной раз вернул себе первую позицию в гонке после того, как лидеры почти целый круг проехали колесо к колесу, но уже через несколько сотен метров снова проиграл позицию Леклеру. Все это время Рассел медленно сокращал с лидерами разрыв.

В середине 21-го круга Албон снова вырвал лидерство у Леклера и сумел оторваться от Ferrari, но Шарль в очередной уже раз смог сократить отставание до 0,5 секунды. На 23-м круге Леклер получил трехсекундный штраф за выезд за пределы трассы. Однако это не сильно напугало пилота Ferrari, который опять приблизился к вплотную к Албону и на 28 круге опередил Алекса.

Алекс и Шарль продолжали обгонять друг друга вплоть до финального круга. На финишной прямой победу одержал Албон, а Рассел занял второе место благодаря штрафу Леклера.

"Мне страшнее было управлять симулятором, чем реальным болидом. Я не могу перестать дрожать!" - признался потом Албон.

Результаты виртуального Гран-При Бразилии:

1. Alex Albon

2. George Russell

3. Charles Leclerc

4. Stoffel Vandoorne

5. Esteban Gutiérrez

6. Christian Lundgaard

7. Enzo Fittipaldi

8. Louis Deletraz

9. Nicholas Latifi