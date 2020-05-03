ТВ
События
Атлеты
Продукты
Авто-мото

Алекс Албон выиграл свой первый виртуальный Гран-При

© F1 2019
Автор Иннокентий Федоров
Алекс одержал победу над Шарлем Леклером в напряженной гонке на виртуальной трассе в Интерлагосе.
Организаторам виртуальных Гран-При в очередной раз удалось собрать на одной гонке действующих пилотов Формулы-1, Дэвида Шумахера, двух Фиттипальди, футболиста, двух игроков в крикет и даже чемпиона мира по ралли и ралли-кроссу Петера Солберга. Гонка получилась невероятно зрелищной, а количество обгонов в борьбе за первое место, кажется, было просто невозможно сосчитать.
Алекс Альбон выиграл гонку из 36 кругов на виртуальной трассе в бразильском Интерлагосе. Вторым финишную линию пересек Шарль Леклер, но, полученный им трехсекундный штраф, переместил его на третью позицию, а вторым в итоге стал пилот Williams - Джордж Рассел.
Поул, после 18 минутой квалификации, завоевал экс-пилот McLaren Стоффель Вандорн, которого едва не опередил, но все же остался на втором месте, Джордж Рассел, а дебютант виртуального Гран-При - Энцо Фиттипальди - замкнул первую тройку. Алекс Альбон из Aston Martin Red Bull Racing стартовал пятым, а главный фаворит гонки, Шарль Леклер, был лишь шестым.
На старте Албон вышел в лидеры, после того, как Вандорн допустил ошибку и вылетел за пределы трассы, вызвав скопление нескольких болидов. Вторую позицию занял Леклер, а результаты первой восьмерки на первом круге были невероятно плотными.
Леклер обогнал Альбона в начале 3-го круга, однако, Альбон вернул лидерство уже через круг. Ехавший на третьей позиции пилот Alfa Romeo Антонио Джовинацци в процессе борьбы отставал от лидеров все сильнее и после пяти кругов проигрывал им уже 3,5 секунды.
На пятом круге Леклер снова вышел в лидеры, и даже ушел на полсекунды в отрыв от Албона. Однако это продолжалось недолго, и уже в начале 6-го круга Алекс вновь вырвал лидерство у пилота "Ferrari". Однако через несколько кругов порядок снова изменился.
Позади лидеров Джордж Расселл обогнал Джовинацци и вышел на третью позицию. Итальянец оказался четвертым, его преследовали Эстебан Гутьеррес и Николас Латифи.
На 11-м круге произошел крупный инцидент: Латифи обогнал Джовинацци, но их болиды столкнулись, в результате чего Антонио выбыл из борьбы совсем, а Латифи откатился на 13-ю позицию.
На 12-м круге Леклер ушел на пит-стоп, оставив Албона лидировать в одиночестве. Алекс в боксы не торопился, оставаясь на трассе.
Aston Martin Red Bull Racing's Alex Albon won the virtual F1 Dutch Grand Prix on May 3, 2020.
Aston Martin Red Bull Racing's Alex Albon won the virtual Dutch Grand Prix
© F1 2019
Свой пит-стоп Албон провел на 16-м круге, перейдя с мягких шин на средние, он выехал на трассу вплотную за Леклером. На более свежей резине Албон быстро обошел Леклера в зоне DRS, но Шарль довольно быстро вернул себе лидирующую позицию. Так началась одна из самых зрелищных битв за лидерство в истории Формулы 1.
В начале 20-го круга Албон в очередной раз вернул себе первую позицию в гонке после того, как лидеры почти целый круг проехали колесо к колесу, но уже через несколько сотен метров снова проиграл позицию Леклеру. Все это время Рассел медленно сокращал с лидерами разрыв.
В середине 21-го круга Албон снова вырвал лидерство у Леклера и сумел оторваться от Ferrari, но Шарль в очередной уже раз смог сократить отставание до 0,5 секунды. На 23-м круге Леклер получил трехсекундный штраф за выезд за пределы трассы. Однако это не сильно напугало пилота Ferrari, который опять приблизился к вплотную к Албону и на 28 круге опередил Алекса.
Алекс и Шарль продолжали обгонять друг друга вплоть до финального круга. На финишной прямой победу одержал Албон, а Рассел занял второе место благодаря штрафу Леклера.
"Мне страшнее было управлять симулятором, чем реальным болидом. Я не могу перестать дрожать!" - признался потом Албон.
Результаты виртуального Гран-При Бразилии:
1. Alex Albon
2. George Russell
3. Charles Leclerc
4. Stoffel Vandoorne
5. Esteban Gutiérrez
6. Christian Lundgaard
7. Enzo Fittipaldi
8. Louis Deletraz
9. Nicholas Latifi
10. Lando Norris