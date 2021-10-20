Тренировки, соревнования, опять тренировки… чем больше ты катаешься, тем быстрее прогрессируешь. Зимой проблем с катанием нет: всегда найдётся место, где будет снег и будет парк. А вот весной, когда курорты закрывают свои склоны, перед каждым из нас остро встаёт вопрос: чем заняться сноубордисту в межсезонье?

Истинные спортсмены скажут: нельзя расслабляться, нужно продолжать работать, не покладая рук. Я в корне не согласен с этим мнением! Если наше тело умеет быстро восстанавливаться и приспосабливаться к высоким нагрузкам, то мозгу легко перегреться, потерять себя и забыть, зачем ты вообще этим занимаешься.

Влад Хадарин встречает начало сезона в Саас-Фе © Lorenz Richard

Лично я для себя понял, что хорошо восстанавливаюсь, занимаясь сёрфингом. На мой взгляд, сёрфинг мало чем похож на сноубординг, разве что только фактом присутствия доски под ногами. В сёрфинге, помимо умения стоять на доске, необходимо уметь читать море, следовать суровым правилам поведения на лайнапе, преодолевать бесконечную конкуренцию, чтобы успеть поймать свою волну. Абсолютно иная стихия, которая не позволяет думать ни о чём другом. Именно таким образом я перезаряжаю батарейки. В принципе, такой перезагрузкой может быть любой вид активности, главное, чтобы вам было в кайф и мозг успел отдохнуть и соскучиться по сноубордингу!

Именно серфинг помогает Владу перезаряжать батарейки © Архив фото Влада Хадарина Влад Хадарин © Lorenz Richard

Потом начинаешь искать заменители. Одним из наиболее продвинутых изобретений для фристайлистов стала искусственная имитация разгонки, трамплина и приземления, так называемая «подушка». Прелесть этой конструкции в том, что за трёхчасовую сессию можно сделать от 30+ прыжков без высокой травмоопасности. Если перевести такую сессию в обычные зимние условия, учитывая погоду, состояние трамплина и внутренние психологические моменты, на такое количество прыжков ушло бы около 4-5 дней, при удачном раскладе.

Разгонка и сам трамплин сделаны из пластика, грубо говоря, это похоже на длинную и очень густую расчёску с закруглёнными кончиками. А приземление представляет из себя огромную надувную подушку. И вся эта конструкция постоянно опрыскивается водой для оптимального скольжения. Такие конструкции есть во многих странах, в том числе, и в России, и очень популярны среди райдеров, хотя есть и те, кто считает, что подобные тренировки претят духу тру-сноубординга, превращая его в чистую гимнастику.

Влад Хадарин на тренировочном лагере в Саас-Фе © Lorenz Richard

Я же, опробовав оба варианта освоения новых трюков – как на снегу, так и на «подушке», с последующим переносом на снег – считаю, что «подушка» однозначно сыграла свою роль и в мощном прогрессе фристайл-сноубординга последних лет, и в предотвращении множества потенциальных травм. Многие райдеры, возможно, никогда бы не рискнули попробовать некоторые трюки сразу на снегу, не отточив их перед этим на «подушке». Однако, хочу отметить, что катание на такой конструкции не идентично парковому катанию на реальном снегу.

Тренировка Влада Хадарина на летнем трамплине

Ну а есть ли возможность покатать по реальному хрустящему снежку в межсезонье? Конечно, есть – это катание на ледниках или на специально подготовленных за зиму снежниках. В таких местах частенько проводят летние лагеря или небольшие съёмочные сессии, строят большие и не очень парки, собирают как топовых райдеров, так и новичков. Летние лагеря проходят и в Европе, и в Америке, есть места, где можно построить парк и покатать и в России. Это отличный способ сохранить себя в сноубордическом тонусе, весело и с пользой провести время в компании единомышленников, взглянуть на горы с другой стороны – ведь летом они совсем иные!

Летние лагеря – отличный способ сохранить себя в сноубордическом тонусе © Lorenz Richard

Ну а теперь перейдём к самому скучному, но, наверное, самому важному моменту, которому уделяют внимание все спортсмены в межсезонье. Я говорю о физподготовке.

Фристайл-сноубординг – это компрессии на приземлениях, большие нагрузки на ноги и спину. Чем лучше наше тело будет подготовлено к этому, тем безопаснее будет катка. В жизни мы привыкли ходить, бегать лицом вперёд, в то время, как на сноуборде все происходит боком. Привыкнуть к этому поначалу очень сложно. У профессиональных спортсменов со временем тело становится асимметричным. Передняя нога становится более гибкой, а задняя более сильной, но скованной. Этого не избежать, ибо это физиология сноуборда. Для исправления этого феномена существует куча разных упражнений. На сноуборде эластичность вплотную связана с умением держать баланс. Во время исполнения трюка нет времени думать, тело адаптируется под ситуацию для избегания падения. Поэтому все упражнения для улучшения баланса приветствуются. Мне по душе упражнения с закрытыми глазами в комбинации с balance board .

Самая важная задача в межсезонье – физподготовка © Lorenz Richard Трамплины с пролётами по 23-27 метров, с ледяными приземлениями… чтобы быть готовым к ним, нет ничего лучше старой доброй качалки. Влад Хадарин

Среди многих сноубордистов пользуются спросом тренировки на батуте, которые помогают улучшить ориентацию и контроль тела в воздухе, получить базовые акробатические навыки. Я сам не прочь попрыгать, когда есть возможность, и, в особенности, рекомендую батут тем, кто недавно встал на борд.

Так же важно уметь справляться с нагрузками. Трамплины с пролётами по 23-27 метров, с ледяными приземлениями… для того, чтобы быть готовым к ним, нет ничего лучше старой доброй качалки.

В межсезонье важно понять, что перезаряжает твои батарейки © Lorenz Richard Влад Хадарин © Lorenz Richard

И вот наступает конец лета, ты сгонял на пару недель в летний лагерь, вдоволь накатался по городским плазам на скейте, в местной качалке с тобой уже уважительно здороваются завсегдатаи… а до первого снега ещё далеко. В такие моменты накрывает ностальгия, справиться с ней помогает просмотр сноуборд-муви . Именно фильмы напоминают мне, ради чего я продолжаю катать и тренироваться, появляются самые неожиданные идеи по реализации новых трюков.

Мой топчик, это фильмы с участием любимых райдеров, кумиров детства, Торштейна Хоргмо, Стале Сандбека, Марка Макморриса: Horgasm: a Love Story, Shred Boots, For me, RK1, Insight. Не менее интересны и полезны хиты из серии «золотая классика»: White Balance, Follow me Around, Technical Difficulties, в них невероятное сочетание стиля и духа тру-сноубординга.

Любимое место для вкатки в сезон – это Штубай © Lorenz Richard

За просмотром фильмов время пролетает и вот уже в городах падают первые осенние листочки, а в горах начинает подсыпать и у спортсменов стартует новый сезон. Традиционно он начинается с тренировочных лагерей в высоких горах Европы: Саас-Фе в Швейцарии, Стельвио в Италии или Штубай в Австрии. Концепция проста: платишь некоторую сумму денег и получаешь возможность кататься в идеально подготовленном парке, пользоваться приоритетным подъёмником и быть запечатлённым медиа-командой на видео, с последующим разбором ошибок. Удовольствие недешёвое, но, такое начало сезона приносит свои плоды и, если у тебя есть спортивные амбиции, посещение подобных сессий мастхэв, как говорится.

Моё любимое место для вкатки в сезон, это Штубай, именно там я наиболее весело и продуктивно провожу время в компании лучших райдеров со всего света.

Так что будь в тонусе, не раскисай и хорошей тебе катки в новом сезоне!