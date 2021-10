Мой топчик, это фильмы с участием любимых райдеров, кумиров детства, Торштейна Хоргмо, Стале Сандбека, Марка Макморриса: Horgasm: a Love Story, Shred Boots, For me, RK1, Insight. Не менее интересны и полезны хиты из серии «золотая классика»: White Balance, Follow me Around, Technical Difficulties, в них невероятное сочетание стиля и духа тру-сноубординга.