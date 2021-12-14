Влететь в кратер действующего вулкана и вылететь из него... в вингсьюте

Задумка проекта заключалась в том, чтобы показать красоту Чили и совершить невероятный маневр набора высоты в вингсьюте за счет использования обратной энергии. Такие цели поставил для себя Себастьян «Ардилья» Альварес , когда начал серьезно работать над этой идеей. Можно ли на самом деле влететь в кратер вулкана и тут же вылететь из него? Никто никогда не делал этого раньше.

Вулкан был выбран не случайно – диаметр кратера должен позволять физически выполнить этот маневр. Кроме того, этот вулкан окружен невероятными красотами южного Чили – Альварес всегда рад показать, за что любит свою страну. Вулкан Вильяррика стал идеальным кандидатом.

Себастьян Альварес влетает в кратер © Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool

01 Суть проекта

Первым делом необходимо было рассчитать, возможно ли вообще влететь в вулкан и вылететь из него в вингсьюте. Если бы цифры не сошлись, это означало бы реальный шанс врезаться в стену кратера и не вылететь из него. К счастью, расчеты показали, что трюк выполним. По крайней мере, это возможно в теории.

Подготовка к полету заняла немало времени. Постепенно Альварес все ближе знакомился с вулканом – изучал его ритмы, интенсивность дымовых колонн, запах серы, скорость ветра, погоду, воздушное пространство и массу других нюансов.

Речь идет о самом активном вулкане Чили, у которого регулярно случаются извержения – это привносило элемент непредсказуемости. «У вулкана своя жизнь», – говорит Альварес. В некоторые дни вулкан был более активен, а иногда можно было чувствовать вибрацию. В задаче много неизвестных, поэтому Альварес не торопился. Он несколько месяцев анализировал погоду, и приступил к реализации плана, только когда почувствовал, что вулкан дает ему разрешение. «Наконец-то воцарилась гармония», – вспоминает он.

Себастьян Альварес планирует свой проект © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Пути назад нет © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool

Когда вертолет подлетал к месту высадки, Альварес думал о трех вещах: своем костюме, направлении полета и скорости. «Все в порядке», – решил он. Время прыжка пришло.

Прыжок из вертолета внутрь кратера занял около 40 секунд. Альварес был предельно сосредоточен. Он думал только о том, чтобы влететь и вылететь из кратера, успешно совершив исторический полет.

Весь полет занял три минуты. Зрители, которым посчастливилось присутствовать рядом, назвали «ошеломляющим» момент, когда он вылетел из вулкана.

02 Подробнее про атлета

Себастьян «Ардилья» Альварес («ardilla» с испанского – белка) отличается дисциплиной, методичным подходом и творческим мышлением. Он не перестает придумывать и совершать новые элементы в скайдайвинге. Чтобы воплотить мечту о полетах, свою карьеру он начал в военно-воздушных силах Чили. После этого он увлекся полетами в вингсьюте и приступил к собственным революционным проектам, разрушающим привычные традиции этого спорта.

В этом спорте любая ошибка может привести к плачевным последствиям, и близкие друзья Ардильи видят в нем человека, не способного на ошибки. Он тщательно изучает и анализирует каждый аспект всех своих проектов. Каждое приключение рассчитывается с учетом возможных ошибок, поскольку Ардилья не любит идти на необоснованные риски. Он научился использовать страх в свою пользу. «Страх – это хорошо. Я не бегу от страха, ведь благодаря ему я способен на большее и сосредоточен на все 100. Однако нельзя путать страх с паникой», – объясняет он.

Страх – это хорошо, я не бегу от него Sebastián Álvarez

В глазах других любителей вингсьюта он является первопроходцем, который поражает окружающих своими идеями и достижениями и олицетворяет концепцию «здорового сумасшествия» – это означает, что он берет проекты, которые кажутся невозможными, но подходит к ним с рациональной точки зрения.

«Себастьян жить не может без приключений, ему скучно заниматься обыденными вещами. Он всегда старается привнести в спорт что-то новое, сделать его еще более экстремальным», – рассказывает Дани Роман , атлет Red Bull и друг Альвареса по вингсьютам, который помогал ему со съемками на этом проекте.

Себастьян Альварес, он же «Белка» © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Себастьян жить не может без приключений, ему скучно заниматься обыденными вещами. Он всегда старается привнести в спорт что-то новое Dani Román

«Вулкан внушал мне ужас, – вспоминает Альварес момент перед тем, как прыгнуть в кратер. – Мапуче [коренные жители центрально-восточной территории современного Чили и юго-запада Аргентины, включая участки Патагонии] называют этот вулкан "Рука Пильянь", что означает "дом дьявола". Казалось, будто я лечу в преисподнюю, но вместе с тем мне очень хотелось испытать себя и завершить полет», – рассказывает он.

Больше всего Альвареса напугал вид юго-восточного склона вулкана – он заметно отличался от привычных для нас изображений Вильяррики.

Но он выбросил из головы все, кроме своих вычислений, чтобы вылететь из кратера и успешно завершить полет. «Самым страшным было ощущение прыжка в "дом дьявола" – ничего опаснее и необычнее я в жизни не испытывал. Сначала мне нужно было пообщаться с самим вулканом, ведь он делает, что хочет, и всего из-за одной ошибки я мог там и остаться», – вспоминает Альварес.

Полет по фактам Подготовка Подготовка заняла год, включая тренировочные поездки в Европу и Южную Америку. 500 прыжков Чтобы успешно совершить полет через вулкан, Альварес сделал около 500 тренировочных прыжков.

Полет через «дом дьявола» — один из самых страшных прыжков в моей жизни Sebastián Álvarez

03 Смотри POV видео Альвареса

POV съемка полета Себастьяна Альвареса в кратер вулкана

04 Проект Альвареса в фотографиях

Вся соль в подготовке © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Полная сосредоточенность © Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool Альварес заходит в ангар © Juan García Prieto/Red Bull Content Pool Хочешь спрыгнуть в кратер вулкана? © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Белка-летяга в вертолете © Juan García Prieto/Red Bull Content Pool Костюм готов © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Альварес проверяет условия © Juan García Prieto/Red Bull Content Pool Подзарядка перед прыжком © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Наслаждаясь моментом © Juan García Prieto/Red Bull Content Pool Посмотри, прежде чем прыгать © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Момент истины © Juan García Prieto/Red Bull Content Pool Раскадровка прыжка © Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool По тормозам © Jean Louis De Heeckeren/Red Bull Content Pool Возвращение на твердую землю © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Успешное приземление © Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool