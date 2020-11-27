Как один вейкбордист установил два новых рекорда Гиннеса

18 ноября весь мир отпраздновал 16-й ежегодный День рекордов Гиннеса. Разумеется, вписать своё имя в историю накануне этой даты попытались многие выдающиеся личности во всех уголках планеты. Среди них был и 23-летний вейкбордист из Объединённых Арабских Эмиратов Омейр Саид.

Всё узаконено © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

Райдер принял решение обновить сразу два достижения: выполнить самый большой прыжок в длину с рампы, а также сделать наибольшее количество прыжков Superman за 30 секунд. Дополнительной мотивации Омейру добавлял тот факт, что оба рекорда он планировал установить в своём родном городе Абу-Даби.

Первым делом Саид установил новый мировой в прыжках в длину на вейкборде с рампы. Для этого эмиратец преодолел гигантское расстояние в 21 метр. При этом, Омейр превзошёл достижение французского райдера Жерома Маккара, которое держалось с 2004 года, на целых 15 метров.

Омейр Саид устанавливает рекорд © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

Вторым достижением стало рекордное выполнение 10 прыжков Superman за 30 секунд. Сложно поверить, но это в два раза больше предыдущего достижения, которое числилось за Маккаром с 2005 года.

«Если одна мысль, которую я осознал, пока готовился установить этот рекорд. Это то, что мы несём большую ответственность за то, чтобы вдохновлять молодое поколение, передавать идеи и разделять страсть», – сказал Саид. – «Благодаря этому мировому признанию я очень горд. Безусловно, это жемчужина в короне стольких лет усилий и успеха».

Путь Саида к Книге рекордов Гиннеса

Всё готово к старту © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

Саиду потребовалось всего три года, чтобы проделать путь от любительского к профессиональному вейкбордингу. Его стремительное развитие демонстрирует страсть и драйв райдера к достижениям высокого уровня, необходимые любому спортсмену для достижения вершины.

В 2011 году в клубе Al Forsan в Абу-Даби 15-летний Саид впервые попробовал встать на вейк. Прежний опыт Саида в катании на сноуборде сыграл ему на руку. Парень невероятно быстро овладел навыками, необходимыми для овладения доской на воде.

Омейр Саид готовится к рекорду © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

Вскоре после того, как Саид начал серьёзно заниматься спортом, райдер принял участие в первом чемпионате мира WWA в Абу-Даби. Омейр сразу же продемонстрировал свои природные способности, заняв пятое место в престижных соревнованиях. Этот результат еще больше укрепил в нём любовь к вейкбордингу.

Проделать путь из любителя в профессионала за такой короткий промежуток времени – вдохновляющая история, которая подчеркивает решимость райдеров, готовых на всё ради достижения цели. Это качество проявляется в интересах Саида вне спорта. Например, в его участии в таких мероприятиях, как Wings For Life World Run, Spartan Race и Desert Warrior Challenge.

Работа сделана © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool