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Боулдеринг

Разница между лазанием на трудность, лазанием на скорость и боулдерингом

Узнай всю важную информацию о комбинированном скалолазании.
Автор Faye Brozek
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Shauna Coxsey

United KingdomUnited Kingdom

Jessica Pilz

АвстрияАвстрия

Petra Klingler

SwitzerlandSwitzerland

Marcin Dzieński

PolandPoland

Janja Garnbret

SloveniaSlovenia

Jain Kim

Южная КореяЮжная Корея

Domen Škofic

SloveniaSlovenia

Комбинированное скалолазание: краткая версия

Если совсем кратко, то это лазание по трем видам искусственного рельефа в помещении. Большинство профессиональных скалолазов обычно специализируются только на одной из трех подкатегорий этого вида спорта: скалолазание на сложность, скалолазание на скорость или боулдеринг. Однако, поскольку популярность этого вида спорта стремительно возросла в последние годы, новый формат триатлона вынудил некоторых скалолазов всего за пару лет стать мастерами мирового уровня в дисциплинах, в которых у них нет опыта, не говоря уже об участии в соревнованиях.

История происхождения — история комбинированного скалолазания

Скалолазание как вид спорта — в отличие от альпинизма — неуклонно набирает популярность с самого момента его зарождения в Европе в конце 19 века. Первой специализированной стеной для скалолазания считается Schurman Rock в Кэмп Лонге, Сиэтл, построенная в 1939 году. Первая современная искусственная стена в помещении, в привычном для нас формате, была построена в коридоре Университета Лидса, Великобритания, в 1964 году. Настоящий взлет популярности этого вида спорта произошел в 1980-х годах, когда по всему миру стали открываться скалодромы и проводиться соревнования высокого уровня. В 1991 году был проведен первый в истории чемпионат мира во Франкфурте, Германия, а в 1997 году был сформирован первый глобальный руководящий орган этого вида спорта — Международный совет по спортивному скалолазанию. В 2007 году вместо него была сформирована Международная федерация спортивного скалолазания.

Так в чем же суть? Каковы основные принципы комбинированного скалолазания?

Комбинированное скалолазание включает три дисциплины, которые отличаются друг от друга и являются довольно разными по своей сути. Для того чтобы ими овладеть, требуются совершенно разные навыки:
Боулдеринг
  • Цель: преодолеть как можно больше препятствий за минимальное количество ходов
  • Высота стены: 4 м
  • Ограничение по времени: 4 минуты на один участок
  • Необходимые навыки: сила, гибкость, динамичность, техничность
Высота стены для боулдеринга составляет около 4 метров. Спортсмены осуществляют подъем без веревок, но внизу находятся маты, на которые они могут спрыгнуть в случае необходимости. Есть установленные участки (маршруты), и спортсменам дается четыре минуты на преодоление каждого участка. Цель состоит в том, чтобы попытаться преодолеть как можно больше этих участков за наименьшее количество попыток. Обычно нужно пройти два или три основных хода (самые сложные участки на стене).
Лазание на скорость
  • Цель: соревнуются два спортсмена, побеждает тот, кто быстрее доберется до вершины
  • Высота стены: 15 м со свесами под углом 5°
  • Ограничение по времени: Н/П; текущий мировой рекорд — 5,48 с
  • Необходимые навыки: силовая выносливость, взрывная сила
В лазании на скорость главная цель — преодолеть стандартную 15-метровую стену в кратчайшие время. Два участника соревнуются на равных, поднимаясь на вершину. Поскольку маршрут всегда один и тот же, элементы соревнований можно отработать заранее.
Лазание на трудность
  • Цель: подняться как можно выше за отведенное время
  • Высота стены: 15 м со свесами не менее 7 м
  • Ограничение по времени: 6 минут
  • Необходимые навыки: сила, выносливость
В лазании на трудность главная цель спортсмена — подняться как можно выше на 15-метровую стену в течение ограниченного периода времени — шести минут. Если несколько участников достигают вершины, победителем считается тот, кто добрался туда быстрее всех. На стене есть оттяжки, в которые спортсмен вщелкивает закрепленную веревку, поднимаясь вверх. Это работает и как страховка на случай падения. На каждом маршруте находятся семиметровые свесы. Чтобы преуспеть в этом виде соревнований, спортсменам необходимы сила, выносливость и технические навыки.
Shauna Coxsey competes at the IFSC Bouldering World Championships, Hachioji on August 13, 2019.
Alexander Megos (GER) performs during the IFSC Climbing World Championships Combined Final in Hachioji, Tokyo, Japan on August 21, 2019.
Petra Klingler (SUI) is seen during the IFSC Climbing World Championships Combined Final in Hachioji, Tokyo, Japan on August 20, 2019.
Janja Garnbret (SLO) is seen during the IFSC Climbing World Championships Combined Final in Hachioji, Tokyo, Japan on August 20, 2019.
Miho Nonaka (JPN) is seen during the IFSC Climbing World Championships Combined Final in Hachioji, Tokyo, Japan on August 20, 2019.
Шона Кокси на Кубке мира IFSC по боулдерингу
© Jake Thompson/Red Bull Content Pool
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Очень круто, я загорелся этой идеей и хочу заниматься. Какое оборудование необходимо для скалолазания?

Требования к снаряжению различаются в зависимости от дисциплины, но основной элемент снаряжения, который тебе понадобится, — это пара обуви для скалолазания. У нее есть два принципиальных отличия от обычной пары кроссовок. Во-первых, подошва должна быть очень мягкой и обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью, чтобы было проще карабкаться по стене. Во-вторых, они должны достаточно плотно сидеть на ноге, так чтобы пальцы были согнуты в суставах и нога жестко фиксировалась на зацепах. Большую часть другого снаряжения можно брать напрокат в центре скалолазания или в тренажерном зале, по крайней мере, до тех пор, пока ты точно не будешь уверен, какой вид скалолазания тебе больше подходит. Однако из-за нынешней глобальной эпидемиологической ситуации в некоторых центрах тебя могут попросить пользоваться только своим собственным мелом.

Секреты профессионалов: какие основные техники и приемы существуют в скалолазании?

Поскольку участники соревнований по лазанию на скорость повторяют один и тот же маршрут снова и снова, эта дисциплина лучше всего подходит, чтобы узнать универсальный трюк или технику. Например, многие профессиональные скалолазы экономят время и пропускают четвертую зацепку, переходя сразу на пятую. Этот ход назван в честь его изобретателя Резы Алипура и известен под названием «Реза».

Имена, которые нужно знать

Detail of Domen Skofic's hand while resting at a belay on the Trbovlje Chimney in Trbovlje, Slovenia on October 13, 2020.
Jain Kim (KOR) is seen during the IFSC Climbing World Championships Lead Semi Final in Hachioji, Tokyo, Japan on August 15, 2019.
Janja Garnbret of Slovenia is seen during practice in Ljubljana, Slovenia on March 14, 2020.
Jessica Pilz (AUT) is seen during the IFSC Climbing World Championships Boulder Final in Innsbruck, Austria on September 14, 2018.
Marcin Dzieński performs at Dzienski vs Lift in Warsaw, Poland on August 30, 2019.
Petra Klingler poses for a portrait in Zurich, Switzerland on October 18th, 2019.
Shauna Coxsey bouldering at The Climbing Hangar Matchworks in Liverpool, United Kingdom on January 4, 2021.
Домен Шкофич делает перерыв во время восхождения по дымовой трубе
© Jakob Schweighofer/Red Bull Content Pool
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  • Домен Шкофич — спортсмен из Словении, специализирующийся на лазании на трудность. На его счету победа в Кубке мира, а также несколько восхождений по маршрутам категории сложности 9A+.
  • Ким Джа Ин — профессиональная скалолазка из Южной Кореи, специализирующаяся на лазании на трудность и боулдеринге. Является одной из самых титулованных спортсменок в сфере скалолазания: она неоднократно выигрывала Кубки мира и Чемпионаты мира как в дисциплине «лазание на трудность», так и в комбинированных соревнованиях.
  • Янья Гарнбрет — второй скалолаз из Словении в этом списке. Она выиграла Кубки мира по дисциплине «лазание на трудность», боулдерингу и в комбинированных соревнованиях, а также Чемпионаты мира по дисциплине «лазание на трудность» и боулдерингу. Она является первой (и пока единственной) скалолазкой, выигравшей все этапы Кубка мира по боулдерингу за сезон.
  • Джессика Пильц — чемпионка мира 2018 года (дисциплина «лазание на трудность»). Джесси Пилц из Австрии постоянно занимает призовые места на этапах Кубка мира как в дисциплине «лазание на трудность», так и в боулдеринге.
  • Марцин Дзиенский — польский спортсмен, развивающий феноменальную скорость, завоевал многочисленные титулы на мировых и европейских Чемпионатах и на Кубке мира. Если он решит заняться двумя другими дисциплинами, он будет представлять реальную угрозу для соперников.
  • Петра Клинглер — швейцарская спортсменка (дисциплина: «боулдеринг»), у которой есть титул чемпионки мира. Петра Клинглер также имеет опыт в дисциплине «лазание на скорость» (она была чемпионкой Швейцарии), что может послужить отличным подспорьем для достижения отличных результатов в комбинированных соревнованиях. Вдобавок ко всему она отлично справляется с ледолазанием.
  • Шона Кокси — одна из самых успешных скалолазок Великобритании. Кокси — первая в стране победительница Кубка мира по боулдерингу и рекордсменка Великобритании по скалолазанию. В 2019 году она поднялась на пьедестал Чемпионата мира в комбинированной дисциплине.

Где я могу увидеть больше?

Если ты хочешь увидеть все многообразие мероприятий, включая как спортивные, так и традиционные формы соревнований, ты в нужном месте!
Фильмы о скалолазании

На все руки мастера

События
Если хочешь посмотреть соревнования, в апреле стартовал Кубок мира по скалолазанию IFSC, в рамках которого запланировано восемь мероприятий в Китае, Южной Корее, США и Европе. Для получения дополнительной информации посети веб-сайт Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC).
В этой статье

Shauna Coxsey

United KingdomUnited Kingdom

Jessica Pilz

АвстрияАвстрия

Petra Klingler

SwitzerlandSwitzerland

Marcin Dzieński

PolandPoland

Janja Garnbret

SloveniaSlovenia

Jain Kim

Южная КореяЮжная Корея

Domen Škofic

SloveniaSlovenia
Боулдеринг
Скалолазание