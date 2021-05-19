Разница между лазанием на трудность, лазанием на скорость и боулдерингом

Комбинированное скалолазание: краткая версия

Если совсем кратко, то это лазание по трем видам искусственного рельефа в помещении. Большинство профессиональных скалолазов обычно специализируются только на одной из трех подкатегорий этого вида спорта: скалолазание на сложность, скалолазание на скорость или боулдеринг. Однако, поскольку популярность этого вида спорта стремительно возросла в последние годы, новый формат триатлона вынудил некоторых скалолазов всего за пару лет стать мастерами мирового уровня в дисциплинах, в которых у них нет опыта, не говоря уже об участии в соревнованиях.

История происхождения — история комбинированного скалолазания

Скалолазание как вид спорта — в отличие от альпинизма — неуклонно набирает популярность с самого момента его зарождения в Европе в конце 19 века. Первой специализированной стеной для скалолазания считается Schurman Rock в Кэмп Лонге, Сиэтл, построенная в 1939 году. Первая современная искусственная стена в помещении, в привычном для нас формате, была построена в коридоре Университета Лидса, Великобритания, в 1964 году. Настоящий взлет популярности этого вида спорта произошел в 1980-х годах, когда по всему миру стали открываться скалодромы и проводиться соревнования высокого уровня. В 1991 году был проведен первый в истории чемпионат мира во Франкфурте, Германия, а в 1997 году был сформирован первый глобальный руководящий орган этого вида спорта — Международный совет по спортивному скалолазанию. В 2007 году вместо него была сформирована Международная федерация спортивного скалолазания.

Так в чем же суть? Каковы основные принципы комбинированного скалолазания?

Комбинированное скалолазание включает три дисциплины, которые отличаются друг от друга и являются довольно разными по своей сути. Для того чтобы ими овладеть, требуются совершенно разные навыки:

Боулдеринг

Цель: преодолеть как можно больше препятствий за минимальное количество ходов

Высота стены: 4 м

Ограничение по времени: 4 минуты на один участок

Необходимые навыки: сила, гибкость, динамичность, техничность

Высота стены для боулдеринга составляет около 4 метров. Спортсмены осуществляют подъем без веревок, но внизу находятся маты, на которые они могут спрыгнуть в случае необходимости. Есть установленные участки (маршруты), и спортсменам дается четыре минуты на преодоление каждого участка. Цель состоит в том, чтобы попытаться преодолеть как можно больше этих участков за наименьшее количество попыток. Обычно нужно пройти два или три основных хода (самые сложные участки на стене).

Лазание на скорость

Цель: соревнуются два спортсмена, побеждает тот, кто быстрее доберется до вершины

Высота стены: 15 м со свесами под углом 5°

Ограничение по времени: Н/П; текущий мировой рекорд — 5,48 с

Необходимые навыки: силовая выносливость, взрывная сила

В лазании на скорость главная цель — преодолеть стандартную 15-метровую стену в кратчайшие время. Два участника соревнуются на равных, поднимаясь на вершину. Поскольку маршрут всегда один и тот же, элементы соревнований можно отработать заранее.

Лазание на трудность

Цель: подняться как можно выше за отведенное время

Высота стены: 15 м со свесами не менее 7 м

Ограничение по времени: 6 минут

Необходимые навыки: сила, выносливость

В лазании на трудность главная цель спортсмена — подняться как можно выше на 15-метровую стену в течение ограниченного периода времени — шести минут. Если несколько участников достигают вершины, победителем считается тот, кто добрался туда быстрее всех. На стене есть оттяжки, в которые спортсмен вщелкивает закрепленную веревку, поднимаясь вверх. Это работает и как страховка на случай падения. На каждом маршруте находятся семиметровые свесы. Чтобы преуспеть в этом виде соревнований, спортсменам необходимы сила, выносливость и технические навыки.

Шона Кокси на Кубке мира IFSC по боулдерингу © Jake Thompson/Red Bull Content Pool 01 / 05

Очень круто, я загорелся этой идеей и хочу заниматься. Какое оборудование необходимо для скалолазания?

Требования к снаряжению различаются в зависимости от дисциплины, но основной элемент снаряжения, который тебе понадобится, — это пара обуви для скалолазания. У нее есть два принципиальных отличия от обычной пары кроссовок. Во-первых, подошва должна быть очень мягкой и обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью, чтобы было проще карабкаться по стене. Во-вторых, они должны достаточно плотно сидеть на ноге, так чтобы пальцы были согнуты в суставах и нога жестко фиксировалась на зацепах. Большую часть другого снаряжения можно брать напрокат в центре скалолазания или в тренажерном зале, по крайней мере, до тех пор, пока ты точно не будешь уверен, какой вид скалолазания тебе больше подходит. Однако из-за нынешней глобальной эпидемиологической ситуации в некоторых центрах тебя могут попросить пользоваться только своим собственным мелом.

Секреты профессионалов: какие основные техники и приемы существуют в скалолазании?

Поскольку участники соревнований по лазанию на скорость повторяют один и тот же маршрут снова и снова, эта дисциплина лучше всего подходит, чтобы узнать универсальный трюк или технику. Например, многие профессиональные скалолазы экономят время и пропускают четвертую зацепку, переходя сразу на пятую. Этот ход назван в честь его изобретателя Резы Алипура и известен под названием «Реза».

Имена, которые нужно знать

Домен Шкофич делает перерыв во время восхождения по дымовой трубе © Jakob Schweighofer/Red Bull Content Pool 01 / 07

Домен Шкофич — спортсмен из Словении, специализирующийся на лазании на трудность. На его счету победа в Кубке мира, а также несколько восхождений по маршрутам категории сложности 9A+.

Ким Джа Ин — профессиональная скалолазка из Южной Кореи, специализирующаяся на лазании на трудность и боулдеринге. Является одной из самых титулованных спортсменок в сфере скалолазания: она неоднократно выигрывала Кубки мира и Чемпионаты мира как в дисциплине «лазание на трудность», так и в комбинированных соревнованиях.

Янья Гарнбрет — второй скалолаз из Словении в этом списке. Она выиграла Кубки мира по дисциплине «лазание на трудность», боулдерингу и в комбинированных соревнованиях, а также Чемпионаты мира по дисциплине «лазание на трудность» и боулдерингу. Она является первой (и пока единственной) скалолазкой, выигравшей все этапы Кубка мира по боулдерингу за сезон.

Джессика Пильц — чемпионка мира 2018 года (дисциплина «лазание на трудность»). Джесси Пилц из Австрии постоянно занимает призовые места на этапах Кубка мира как в дисциплине «лазание на трудность», так и в боулдеринге.

Марцин Дзиенский — польский спортсмен, развивающий феноменальную скорость, завоевал многочисленные титулы на мировых и европейских Чемпионатах и на Кубке мира. Если он решит заняться двумя другими дисциплинами, он будет представлять реальную угрозу для соперников.

Петра Клинглер — швейцарская спортсменка (дисциплина: «боулдеринг»), у которой есть титул чемпионки мира. Петра Клинглер также имеет опыт в дисциплине «лазание на скорость» (она была чемпионкой Швейцарии), что может послужить отличным подспорьем для достижения отличных результатов в комбинированных соревнованиях. Вдобавок ко всему она отлично справляется с ледолазанием.

Шона Кокси — одна из самых успешных скалолазок Великобритании. Кокси — первая в стране победительница Кубка мира по боулдерингу и рекордсменка Великобритании по скалолазанию. В 2019 году она поднялась на пьедестал Чемпионата мира в комбинированной дисциплине.

Где я могу увидеть больше?

Если ты хочешь увидеть все многообразие мероприятий, включая как спортивные, так и традиционные формы соревнований, ты в нужном месте!

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События

Если хочешь посмотреть соревнования, в апреле стартовал Кубок мира по скалолазанию IFSC, в рамках которого запланировано восемь мероприятий в Китае, Южной Корее, США и Европе. Для получения дополнительной информации посети веб-сайт Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) .