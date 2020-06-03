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Брейк-данс

Что такое Red Bull BC One?

© Little Shao/Red Bull Content Pool
Автор Эммануэль Аделекун
Узнай больше об одном из крупнейших соревнований по брейк-дансу в мире! В этой статье мы расскажем, как устроен сам баттл и отборочные турниры.
Red Bull BC One — это международный баттл по брейкингу среди би-герлз и би-боев со всего мира. Первый Red Bull BC One стартовал в 2004 году и проводится каждый год. Мероприятие по праву считается одним из самых крупных и авторитетных соревнований по брейкингу в мире, которое судят признанные звезды мира брейка.
Red Bull BC One состоит из двух этапов: Red Bull BC One World Final и отборочные турниры Red Bull BC One Cyphers.
Scene of the stadium at the Red Bull BC One World Final 2018 in Zurich, Switzerland.
Арена Red Bull BC One 2018
© Dean Treml/Red Bull Content Pool

Red Bull BC One World Final

Финал Red Bull BC One Final — это главное соревнование среди брейкеров, которое каждый год проходит в разных странах.
Соревнование проводится в двух категориях — B-Boy и B-Girl — где 16 лучших би-боев и 16 лучших би-герлз со всего мира соревнуются друг с другом в поединках один на один. Победители получают звание и пояс Чемпиона Red Bull BC One.
The winners belt during the Red Bull BC One World Final at the National Sports Club of India (NSCI) in Mumbai, India on November 9, 2019.
Чемпионский пояс Red Bull BC One 2019
© Dean Treml/Red Bull Content Pool
Принять участие в финале Red Bull BC One можно только двумя способами. Первый — получить приглашение. Каждый год выбирается определенное количество брейкеров для участия в соревновании исходя из высокого танцевального уровня и того, как они показывали себя в конкурентной борьбе. Би-бои и би-герлз, прошедшие отбор, автоматически попадают в число 16 финалистов Red Bull BC One.
Еще один способ попасть на Red Bull BC One — это получить шанс на свободное место в листинге ивента. В ТОП-16 может войти всего одно-два открытых места, или же целых восемь — все зависит от количества приглашенных брейкеров.
Чтобы получить место в ТОП-16, брейкер должен завоевать титул на отборочном турнире Red Bull BC One Cyphers в своей стране, а затем победить на Last Chance Cypher.
Lil Zoo of Austria competes during the Red Bull BC One World Final at the Hallenstadion in Zurich, Switzerland on September 29, 2018.
Lil Zoo на Red Bull BC One World Final 2018
© Little Shao/Red Bull Content Pool
В финале Red Bull BC One Final 16 би-герлз и 16 би-боев делятся на пары в своих категориях и соревнуются в батлах на вылет. Финал состоит из трех раундов: из 16 танцоров остается 8 четвертьфиналистов, затем 4 полуфиналиста и, наконец, 2 финалиста.
Пять судей решают, кто победит в каждом батле, поднимая карточку с именем танцора, которого они выбрали для перехода в следующий раунд.
Два участника-финалиста сражаются друг против друга в нескольких раундах (от трех до пяти), а затем повторно — в последний раз. Далее судьи решают, кого в этом году признать лучшим и наградить титулом Red Bull BC One World Champion.
Kastet of Russia reacts after winning the Red Bull BC One World Final at the National Sports Club of India (NSCI) in Mumbai, India on November 9, 2019.
Судьи отдают свои голоса Kastet на Red Bull BC One 2019
© Little Shao/Red Bull Content Pool
Red Bull BC One Cyphers
Red Bull BC One Cyphers — это локальный отборочный этап для брейкеров, мечтающих попасть на Red Bull BC One Final. Для того, чтобы принять участие в отборочном этапе би-бои и би-герлз должны как минимум проживать в той стране, где проходит турнир.
В одних странах к участию допускаются все би-бои и би-герлз, достигшие 16 лет, а в других — только брейкеры, хорошо известные на родине и достигшие определенных результатов Участников Red Bull BC One Cyphers оценивают трое судей и победители турнира получают право участвовать в следующем отборочном этапе — Last Chance Cyphers.
Killa Kolya with an inverted elbow hollowback at the Red Bull BC One World Final in Mumbai, India on Novemeber 9, 2019.
Killa Kolya показал на баттле свою изобретательность в уникальных фризах
© Little Shao/Red Bull Content Pool
Last Chance Cypher — это заключительный этап отбора, в котором определяются финалисты, которые получат место на Red Bull BC One Final. Этап проходит за пару дней до фактического финала: все победители турниров собираются в своих странах и борются за оставшиеся свободные места в финале баттла.
Они соревнуются в поединках один на один на вылет, пока не будут разыграны места в финале. Затем победители Last Chance Cypher присоединяются к приглашенным брейкерам-финалистам и сражаются за титул Чемпиона Red Bull BC One.
Запись Red Bull BC One World Final 2019. Кликни по иконке с наушниками, чтобы выбрать звуковую дорожку с русскими комментариями во время баттлов.
Брейк-данс
Финал Red Bull BC One 2019