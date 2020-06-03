Red Bull BC One — это международный баттл по брейкингу среди би-герлз и би-боев со всего мира. Первый Red Bull BC One стартовал в 2004 году и проводится каждый год. Мероприятие по праву считается одним из самых крупных и авторитетных соревнований по брейкингу в мире, которое судят признанные звезды мира брейка.

Red Bull BC One состоит из двух этапов: Red Bull BC One World Final и отборочные турниры Red Bull BC One Cyphers .

Арена Red Bull BC One 2018 © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Red Bull BC One World Final

Финал Red Bull BC One Final — это главное соревнование среди брейкеров, которое каждый год проходит в разных странах.

Соревнование проводится в двух категориях — B-Boy и B-Girl — где 16 лучших би-боев и 16 лучших би-герлз со всего мира соревнуются друг с другом в поединках один на один. Победители получают звание и пояс Чемпиона Red Bull BC One .

Чемпионский пояс Red Bull BC One 2019 © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Принять участие в финале Red Bull BC One можно только двумя способами. Первый — получить приглашение. Каждый год выбирается определенное количество брейкеров для участия в соревновании исходя из высокого танцевального уровня и того, как они показывали себя в конкурентной борьбе. Би-бои и би-герлз, прошедшие отбор, автоматически попадают в число 16 финалистов Red Bull BC One.

Еще один способ попасть на Red Bull BC One — это получить шанс на свободное место в листинге ивента. В ТОП-16 может войти всего одно-два открытых места, или же целых восемь — все зависит от количества приглашенных брейкеров.

Чтобы получить место в ТОП-16, брейкер должен завоевать титул на отборочном турнире Red Bull BC One Cyphers в своей стране, а затем победить на Last Chance Cypher .

Lil Zoo на Red Bull BC One World Final 2018 © Little Shao/Red Bull Content Pool

В финале Red Bull BC One Final 16 би-герлз и 16 би-боев делятся на пары в своих категориях и соревнуются в батлах на вылет. Финал состоит из трех раундов: из 16 танцоров остается 8 четвертьфиналистов, затем 4 полуфиналиста и, наконец, 2 финалиста.

Пять судей решают, кто победит в каждом батле, поднимая карточку с именем танцора, которого они выбрали для перехода в следующий раунд.

Два участника-финалиста сражаются друг против друга в нескольких раундах (от трех до пяти), а затем повторно — в последний раз. Далее судьи решают, кого в этом году признать лучшим и наградить титулом Red Bull BC One World Champion .

Судьи отдают свои голоса Kastet на Red Bull BC One 2019 © Little Shao/Red Bull Content Pool

Red Bull BC One Cyphers

Red Bull BC One Cyphers — это локальный отборочный этап для брейкеров, мечтающих попасть на Red Bull BC One Final. Для того, чтобы принять участие в отборочном этапе би-бои и би-герлз должны как минимум проживать в той стране, где проходит турнир.

В одних странах к участию допускаются все би-бои и би-герлз, достигшие 16 лет, а в других — только брейкеры, хорошо известные на родине и достигшие определенных результатов Участников Red Bull BC One Cyphers оценивают трое судей и победители турнира получают право участвовать в следующем отборочном этапе — Last Chance Cyphers .

Killa Kolya показал на баттле свою изобретательность в уникальных фризах © Little Shao/Red Bull Content Pool

Last Chance Cypher — это заключительный этап отбора, в котором определяются финалисты, которые получат место на Red Bull BC One Final. Этап проходит за пару дней до фактического финала: все победители турниров собираются в своих странах и борются за оставшиеся свободные места в финале баттла.

Они соревнуются в поединках один на один на вылет, пока не будут разыграны места в финале. Затем победители Last Chance Cypher присоединяются к приглашенным брейкерам-финалистам и сражаются за титул Чемпиона Red Bull BC One.

Запись Red Bull BC One World Final 2019. Кликни по иконке с наушниками, чтобы выбрать звуковую дорожку с русскими комментариями во время баттлов.