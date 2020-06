— это международный баттл по брейкингу среди би-герлз и би-боев со всего мира. Первый Red Bull BC One стартовал в 2004 году и проводится каждый год. Мероприятие по праву считается одним из самых крупных и авторитетных соревнований по брейкингу в мире, которое судят признанные звезды мира брейка.

