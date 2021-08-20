Уилл Клэй раскрывает о своем новом короткометражном фильме

Большинству людей удается добиться успеха в одном деле, которым они увлечены. Уиллу Клэю удалось преуспеть сразу в двух направлениях: в рэп-музыке и прыжках в длину. Звезда легкой атлетики, которой удалось сделать блистательную карьеру как в спорте, так и в музыке, демонстрирует нам, как выглядит жизнь успешного спортсмена, музыканта и семьянина.

Клэй вырос в городе Тусон, штат Аризона. Он начал заниматься спортом еще в юном возрасте. Он и его друзья постоянно играли во все, от хоккея до футбола. Это послужило хорошей базой и положило начало его карьерному пути. Музыка вошла в его жизнь, когда он играл на барабанах и пел в церковном хоре. Но даже когда он начал увлекаться рэпом, когда стал старше, долгие годы она продолжала находиться не в самом центре его увлечений. Это относительно новое увлечение Уилла Клэя, который считает, что нет ничего невозможного и что нужно постоянно совершенствоваться.

Пробежка Уилла Клэя во время съемок фильма Elevate © shotbydub

С самого начала ты представляешь свою страну — лучшую, если мы говорим о спортивном потенциале и возможностях, — на крупнейшем спортивном мероприятии всех времен. А когда возвращаешься, ты встречаешь людей, с которыми могут плохо обойтись только из-за их внешнего вида. В такой обстановке тяжело находиться Will Claye

Его физическая форма и моральный настрой соответствовали установке о том, что спорт является его призванием, поэтому нужно было переломное событие, которое изменит его жизнь и убедит в том, что музыка — это тоже его призвание. Случайная встреча в студии с рэпером YG, который был впечатлен талантом Клэя, подтолкнула его к тому, чтобы заниматься музыкой больше, чем просто хобби. В течение следующего десятилетия Клэй отказался от нескольких проектов, но при этом завоевал девять медалей, в том числе две золотые за тройной прыжок на чемпионатах мира в закрытых помещениях в 2012 и 2018 годах соответственно. «Соблюдение дисциплины и отрабатывание элементов через повторение важны и в одной сфере, и в другой, — объясняет Клэй. — Чем больше ты отрабатываешь что-либо и чем больше закрепляешь это повторами, тем больших успехов тебе удастся добиться».

Уилл Клэй записывает "Wee Hours" на Red Bull Music Studios в Лос-Анджелесе © Harrison Hill

Устремления Клэя стали еще выше, как и список его достижений — больше. В новом сингле Wee Hours, который он создал с легендарным продюсером DJ Khalil, он делится своим опытом и поддержкой со всеми, кто умеет слушать и слышать. В новом короткометражном документальном фильме Elevate рассказывается о процессе создания песни и отражаются моменты жизни Клэя с разных сторон — как спортсмена, музыканта и мужа.

Уилл Клэй и его жена Куин позируют для портрета возле своего дома © Harrison Hill

На протяжении всего фильма Elevate мы видим, как Уилл Клэй наглядно демонстрирует, что он отлично справляется со всеми ролями. Вместе с Клэем мы отправляемся на утреннюю тренировку на поле, на отдых с семьей, обсуждаем серьезный разговор с женой об олимпийском представительстве и записываем трек в музыкальной студии с DJ Khalil и его музыкантами. Клэй демонстрирует такие качества, как настойчивость и жажду истины, он является настоящим примером для нового поколения. Независимо от того, в каком качестве мы рассматриваем Клэя, его достижения во всех сферах очень высоки.

Посмотри короткометражный фильм Elevate , в котором Клэй делится своими мыслями о жизни, спорте, семье и музыке.

Уилл Клей позирует для фото © shotbydub

Расскажи о том, когда ты впервые увлекся музыкой.

С восьми лет я играл на барабанах в церкви и пел в церковном хоре, именно это и повлияло на то, что я пришел в музыку. Мне всегда нравилось слушать музыку, когда мои родители играли на музыкальных инструментах дома. Сам же я начал заниматься музыкой примерно в 12 или 13 лет. Я подружился с компанией ребят и начал читать рэп. У нас был небольшой микрофон, небольшой бумбокс и несколько композиций, и мы записывали музыку просто для удовольствия. У меня это всегда хорошо получалось, но я не рассматривал такой вариант, что буду строить карьеру в этом направлении. Я вкладывал все силы в свою спортивную карьеру.

Когда ты впервые понял, что музыка станет для тебя чем-то большим, нежели просто хобби?

Когда я оказался в студии с репером YG. Один из моих лучших друзей — продюсер, с ним мы создавали музыку на протяжении всего периода обучения в старшей школе, мы не бросали это занятие. Он всегда говорил, что это не самая лучшая затея, а я всегда отвечал: «У меня круто получается!» Как-то раз я оказался в студии с ним и репером YG. Мы записали песню IDGAF, тогда я и почувствовал, что музыка может стать для меня чем-то большим, чем просто хобби. YG даже сказал: «Бро, ты много раз бывал в студии?» Я ответил: «Нет, я впервые в настоящей студии. Раньше мы создавали музыку где угодно, но только не в профессиональных студиях». Бро ответил мне: «У тебя настоящий талант. Это было круто».

Видишь ли ты какое-нибудь сходство между музыкой и спортивными тренировками?

Соблюдение дисциплины и отрабатывание элементов через повторение важны и в одной сфере, и в другой. Чем больше ты отрабатываешь что-либо и чем больше закрепляешь это повторами, тем больших успехов тебе удастся добиться. Когда ты приходишь на тренировку в первый день, ты начинаешь с нуля. Нет какой-либо базы; ты не в форме, и в этот момент еще рано говорить о выходе на соревнования. В течение многих недель и месяцев ты работаешь над тем, чтобы достичь желаемой формы и выйти на соревнования. В один прекрасный момент ты приходишь к тому, что готов покорить эту вершину. Что касается музыки, то ты приходишь в студию и у тебя есть только идея. На основе ее ты создаешь бит, музыку и постпродакшн, и только потом на свет рождается музыкальная композиция. Я думаю, это немного схожие процессы, если мы рассматриваем их с точки зрения создания чего-либо.

Will Claye films a scene for 'Elevate' in Phoenix, AZ. © shotbydub Will Claye and his Queen at the Tijuana River Estuary in San Diego. © Harrison Hill Will Claye enjoys a moment during the recording of 'Wee Hours' in LA. © Harrison Hill Family over everything. Will Claye poses with wife Queen Harrison. © Harrison Hill Will Claye and DJ Khalil enjoy laughs during the filming of 'Elevate'. © Harrison Hill Will Claye and Queen at the Tijuana River Estuary in San Diego. © Harrison Hill Will Claye poses for a portrait during the filming of 'Elevate' in Phoenix. © shotbydub Will Claye and wife Queen Harrison enjoy a moment. © Harrison Hill Will Claye pauses for a portrait during the filming of 'Elevate'. © shotbydub Will Claye during the filming of 'Elevate'. © shotbydub

В фильме Elevate мы видим, что твой тренер Фишер является для тебя настоящей опорой. Фишер так же вдохновляет тебя и на музыкальном фронте?

Мы много говорим о музыке. Он всегда хочет принять участие в записи песни, а я говорю: «Да кто захочет тебя слушать, чувак». Он поддерживает то, что я делаю, потому что это по-настоящему стоящие вещи. Он знает, что это моя отдушина и что я делаю это, чтобы расслабиться и перезагрузиться. Нельзя концентрироваться и зацикливаться на чем-то одном, поэтому я стараюсь внести разнообразие благодаря музыке. Это помогает мне в спорте, потому что, когда я возвращаюсь к нему, мой разум чист и я готов к покорению новых высот. Он знает меня достаточно хорошо и понимает, что я не собираюсь делать вещи, которые могут поставить мою карьеру под угрозу. Когда дело касается спорта, он знает, что я выйду на тренировку на следующий день.

Сцена, в которой ты разговариваешь со своей женой о представительстве США на Олимпийских играх и при этом осознаешь, что этот вопрос не получает достаточного внимания, очень цепляет. Как олимпийскому спортсмену, я понимаю, что должен задать тебе тот же вопрос: пытался ли ты изменить свое положение в качестве чернокожего спортсмена, представляющего Соединенные Штаты на Олимпийских играх?

С самого начала ты представляешь свою страну — лучшую, если мы говорим о спортивном потенциале и возможностях, — на крупнейшем спортивном мероприятии всех времен. А когда возвращаешься, ты встречаешь людей, с которыми могут плохо обойтись только из-за их внешнего вида. В такой обстановке тяжело находиться. Это сложно, потому что я сталкивался с расизмом в разных странах. Эта проблема не имеет границ. Это сложный вопрос, и он является таковым повсеместно. У меня были проблемы на площадке AirBnB из-за моего внешнего вида. Были случаи, когда полиция в США направляла на меня оружие. Это очень тяжело.

Ты также увлекаешься активистской деятельностью. Как ты планируешь использовать свои возможности в качестве музыканта и спортсмена, чтобы общаться с темнокожей и чернокожей молодежью?

Я бы хотел, чтобы такая же поддержка была оказана мне как олимпийцу и всем людям нашей страны, точка. Мы должны жить в любви и согласии. Во-первых, я хочу вдохновлять молодых черных и темнокожих мальчиков и девочек. Когда ты знаешь, что можешь достичь всего, для тебя не существует препятствий. Во-вторых, я считаю, что должен выступать от их имени перед широкой публикой. Кто будет представлять их интересы, если не я? Складывается впечатление, что этой проблемы и этих людей просто не существует. Нужно придавать гласности эту ситуацию. Это повысит осведомленность других людей об этой проблеме и даст им ресурс для помощи.