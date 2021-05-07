Как прийти к бегу и полюбить его: советы и личный опыт Ольги Маркес

Ольга Маркес знает, каково это – сначала не понимать спорт, а через несколько лет – кайфовать от тренировок, принимать участие в марафонах и даже несколько раз завершить Ironman.

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9 мая она примет участие в благотворительном забеге Wings for Life World Run 2021 , чтобы поддержать тех, кто ищет способы лечения травм спинного мозга. Ты тоже можешь присоединиться к Ольге и тысячам бегунов по всему миру виртуально: скачай приложение и выйди на пробежку 9 мая в 14:00 (Мск) в своем городе. А если в это время ты будешь в Адлере – присоединяйся к беговой команде Ольги реально! Место встречи: Surf Coffee в Имеретенке, сбор в 13:30.

Начнем сначала: расскажи, пожалуйста, как ты пришла в бег и как так получилось, что ты (будучи изначально неспортивным человеком, по твоим же словам) пробежала уже 4 марафона по 42,2 км и сделала три дистанции Ironman 70.3?

Я много раз приходила к бегу. Сначала не получалось вообще – в школе и университете я даже 500 метров пробежать не могла: то в боку кололо, то просто все тело говорило: «Не могу». Потом меня мотивировало то, что от медленного бега худеют – так я научилась не стартовать слишком быстро, но удовольствия от такого было мало – тогда не было спортивных гаджетов, и я просто наматывала круги: полчаса, час... Тогда мне казалось что забеги – это для профессионалов.

Уже во время #Sekta я снова начала бегать, и впервые поучаствовала в забеге: это было на Самуи, и мне очень понравилось. Тогда же у меня появились первые спортивные часы, стало классно следить за скоростью, пульсом, а еще – ставить спортивные цели.

Первый полумарафон прошел ужасно. Я половину времени шла, меня обогнали все ростовые куклы, люди обгоняли меня со словами: «Оля! Спасибо за Секту!» было местами стыдно, хотелось бежать, как лань, а не плестись – но с другой стороны я знаю: это абсолютно нормально быть не самым выносливым и спортивным, даже если ты тренируешься – у всех разные организмы, возможности, генетика, скорость прогресса.

К Ironman я начала готовится, когда поняла, что могу плавать, ехать на велосипеде с контактными педалями и у меня всегда есть час в день на тренировку. Это не так сложно, как кажется, и доступно очень многим. На марафонах (особенно в Нью-Йорке) я видела людей с весом больше 130 кг, люди просто шли пешком, были бабушки и дедушки 85 лет, их почти под руки вели. Марафон вообще доступен многим – не всем доступна быстрая скорость, но можно просто его пройти. Так же и с Ironman 70.30 – дистанцию в Виши, которую я делала, в легком режиме проходили дедушки и бабушки. Просто не торопились. Бежать на скорость и результат – да, сложно, надо готовиться. Но мне марафон после Ironman дался достаточно легко – у меня не было даже ни одной длительной тренировки, я максимум бегала 21 км. Так я втянулась, и за несколько лет пробежала пять марафонов.

За несколько лет Оля пробежала 5 марафонов © griclothes

Какую дистанцию ты сама себе поставила на Wings for Life World Run и почему? Соберешь ли на забег свою команду и кого позовешь?

На Wings for Life World Run 2021 я думаю, что попробую пробежать и частично пройти 10-12 км, у меня сейчас нет никакой базы, я не тренировалась больше шести месяцев. Но у меня все еще есть слот на Ironman в Питере в августе, так что я хочу с чего-то начать этот сезон. Соберу компанию из таких же медленных и давно не тренировавшихся бегунов – не обязательно знакомых, я буду в Сочи, думаю у меня будет хорошая компания! Ну и конечно, хочу побежать с собаками! Они – отличные спутники, надеюсь, будет не очень жарко.

Ты много пишешь про мотивацию в спорте, что у каждого она своя. Твой девиз: «ЗОЖ должен быть в кайф». Расскажи про свой ежедневный путь на тренировочный коврик или на улицу.

Моя мотивация к спорту всегда меняется. Иногда меня несет вперед чувство той работы, которая уже была проделана. Иногда это программы, которые я пишу – они втягивают в поток, так я и создаю #Sekta, чтобы путь тебя мотивировал, а не высасывал силы. Я люблю все виды движения, но начинать всегда сложно, поэтому я всегда начинаю тренировочный цикл с новых маленьких шагов.

В #Sekta вы составляете забавные плейлисты под тренировки, что в твоем плеере заставляет тебя двигаться сейчас?

Мой неизменный музыкальный спутник – это ATL, забеги под него всегда получаются самыми удачными.

Как ты возвращаешься в спорт после перерывов? Есть ли планы по марафонам на этот год?

Мой лайфхак по возвращению в спорт – это микроступеньки, и никаких больших планов, пока я не втянусь в процесс. И тот же подход во всех курсах #Sekta. Не хочу, чтобы цели давили, хочу, чтобы процесс всегда приносил главное удовольствие. Поэтому я часто пытаюсь найти слот на марафон, когда регистрация уже закрыта 🙂

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