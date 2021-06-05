Сейчас в фитнесе все больше отходят от утверждения, что тренировки должны быть убийственными. Напротив, наконец стали говорить, что физическая нагрузка должна быть прежде всего источником удовольствия.

Этот подход опирается как минимум на два важных утверждения:

То, что мы делаем с удовольствием, легче входит в привычку. Если ты полюбишь выбранные тренировки, заставлять себя на них идти не придется. Любая физическая нагрузка борется со стрессом и улучшает настроение. Но если это комфортная и приятная именно тебе нагрузка – этот эффект заметнее.

А еще это говорит о том, что нет плохих или хороших занятий. Есть те, которые подходят или не подходят именно тебе. Осталось лишь понять, какие это занятия.

Экспериментируй и исследуй различные области спорта © FRANCOIS LEBEAU

Как выбрать комфортную нагрузку

Универсального алгоритма, который подсказал бы, какая тренировка будет идеальной именно для тебя, увы, нет. Поэтому единственно верный путь – пробовать. Разные виды тренировок, подходы, виды спорта, даже разных тренеров – они в значительной степени влияют на процесс занятия.

Чем больше вариантов ты попробуешь, тем лучше будешь понимать, что подходит именно тебе. Какая нагрузка дает максимальный результат, а какая – максимальный комфорт. В итоге ты найдешь для себя идеальный вариант. Именно поэтому мы придерживаемся подхода создавать активности под определенные запросы и делаем в Школе #Sekta курсы, ориентированные на разные группы людей (универсальный курс, курс для мам, беременных, сезонные интенсивы, курс для бегунов, а также для людей с ограничениями по физ. нагрузке).

Чтобы поиски были безопасными, обрати внимание на несколько моментов:

Учти свои противопоказания

Как бы ты ни любил бег или кроссфит, если у тебя есть медицинские противопоказания к этим видам тренировок – их лучше избегать. Мы за этим строго следим, всех участников курсов #Sekta просим заполнять меданкету перед стартом, и в случае, если есть противопоказания, наш спортивный врач может перевести участника на другой курс.

Следи за интенсивностью и сложностью

Особенно, если ты осваиваешь новый для себя вид нагрузки. Не старайся сразу делать сложные движения или тренироваться с высокой интенсивностью. Повышай нагрузку постепенно, иначе растет риск травмироваться или перетренироваться.

Йога с Олей Маркес на New Star Camp © New Star Camp

Выбирай подходящую форму

Для разных видов тренировок нужна разная форма и обувь. Это позволяет сделать занятия наиболее комфортными и снизить риск травм.

Не бросай сразу

Даже если тебе не нравится занятие, не бросай его после первого раза. Дай себе время понять нагрузку. Можешь сменить тренера, поискать видеоуроки. Убедись, что дело действительно в виде тренировки, а не во внешних факторах. Но если тренировки спустя какое-то время все еще не приносят радости – смело переключайся на другой вид активности.

Восстанавливайся

Уделяй время не только тренировкам, но и восстановлению после них. Это позволит заниматься долго, не переутомляться и не болеть.

4 подхода к тренировкам

Мы выделили 4 похода к тренировкам, которые чаще всего выбирают люди, для которых спорт – часть жизни.

Любительский спорт

Все просто – выбирай вид спорта, который по душе и начинай тренировки. Кому-то подойдет хоккей, кому-то – танцы, для кого-то достаточной целью станет марафон или триатлон, кто-то выберет онлайн-фитнес. Главное, чтобы выбранный спорт доставлял искреннее удовольствие.

Если тебе, помимо здоровья, важен осязаемый прогресс – выигрыш или участие в соревнованиях, медаль финишера – то любительский спорт окажется для тебя идеальным вариантом.

Для тех, кто только начинает свой путь – в аккаунте @sektaschool есть много коротких тренировок #sektashortworkout. Они помогут адаптировать тело к физической нагрузке и плавно войти в спорт.

Ситуативный подход

Если у тебя не получается долго удерживать интерес к одному занятию, попробуй не загонять себя в рамки. Постоянно менять виды спорта и виды тренировок – это рабочая стратегия.

Такой подход не дает заскучать от однообразия и помогает постоянно находиться на пути прогресса. Для разных занятий нужны разные физические качества, меняя нагрузку, ты помогаешь себе их развивать. Такой подход мы применили в онлайн-курсе Bootcamp – это летний интенсив с нескучными и максимально эффективными тренировками с волнообразной нагрузкой, где каждый день участники получают новую тренировку для наибольшего эффекта.

Циклическая периодизация

Если в фитнесе ты уже не новичок и знаешь, какие занятия тебе по душе, можно спланировать тренировки более тщательно. Например, разделить занятия по сезонам или придумывать себе тренировочный фокус на каждый месяц года.

Повседневная активность

Если ты не фанат расписаний и спланированных занятий, попробуй просто увеличить количество повседневной активности: прогуляйся с собакой на 10 минут дольше, замени лифт на подъемы по лестнице, делай разминки на 5 минут каждый час, который проводишь сидя.

По данным исследований на одну только повседневную активность может тратиться до 2000 ккал в день.

Как замотивировать себя на тренировку?

Начать тренировку иногда сложнее всего. Мы выбрали несколько способов, которые позволяют создать положительный настрой и справиться с этой задачей.

1. Вспомнить, что после тренировки будет лучше, чем до.

Целый ряд исследований показал, что нагрузки помогают преодолеть стресс, которого достаточно в повседневной жизни.

Совет: настраиваясь на тренировку думай, что после нее ты почувствуешь себя лучше морально.

Ольга Маркес и компания © Ольга Маркес

2. Найди единомышленников.

Человек – существо социальное. Общение, чувство принадлежности и активное взаимодействие крайне важны для здоровья. Мы убеждаемся в этом на практике, когда получаем обратную связь от участников Школы: на курсах есть кураторы, надежные напарники, которые помогают, поддерживают, направляют учеников и не дают им опустить руки. На сезонных курсах активно ведутся чаты в Телеграм. Там всегда много шуток, поддержки и обмена опытом – это очень помогает не сдаваться!

Совет: Общайтесь на тренировке, заведите чат единомышленников и подбадривайте друг друга.

3. Включи музыку

Любимая музыка влияет на центр удовольствия в мозгу. Сочетая тренировки с любимой музыкой, получаешь прочную эмоциональную связку "физическая нагрузка = удовольствие".

Совет: включи любимую музыку при подготовке к тренировке или во время (если она не мешает заниматься). Поверь, приседать по хип-хоп в наушниках – особый уровень удовольствия! И заходи на сайт #Sekta, мы сделали много нескучных и эффективных онлайн-курсов с тренировками под любимые треки.