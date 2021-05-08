9 мая весь мир бежит Wings for Life World Run . Можно стартовать где угодно, самому строить свой маршрут, и одновременно быть со всеми, благодаря мобильному приложению Wings for Life World Run . Но одному бежать не так интересно, чем в компании единомышленников. К забегу готовятся более 2000 команд, все атлеты и команды Red Bull. В России бегуны объединяются не только, чтобы участвовать вместе, а чтобы про этот благотворительный забег узнало как можно больше людей — и, конечно, тоже присоединились. Мы узнали, какие цели перед собой ставят и где побегут российские команды.

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ЦСКА бежит

Любите баскетбол? Тогда выходите бежать за ЦСКА! Капитан Профессионального баскетбольного клуба ЦСКА Никита Курбанов создал команду на сайте Wings for Life World Run. Баскетболисты призывают своих болельщиков присоединиться к команде и побежать вместе с ЦСКА.

Сами баскетболисты регулярно бегают, поскольку бег — это тоже важная часть тренировочного процесса. Однако ЦСКА ставит себе целью на забеге вовсе не спортивные результаты, они хотят поддержать людей с травмой спинного мозга и рассказать о проблемах, которые нужно решать. Никита Курбанов побежит в Москве, а к его команде могут присоединиться болельщики с любой точки России.

Никита Курбанов бежит за тех и для тех, кто бежать не может © ЦСКА

Примечательно, что в этом году в забеге Wings for Life World Run принимает участие целая команда спортсменов-колясочников , которые проедут свою дистанцию в разных местах по России, кто где может. Страховой дом ВСК предоставляет бесплатные ваучеры, чтобы желающие могли присоединиться к команде и стать частью мирового благотворительного забега.

Сочи: «А Бег есть любовь»

Ух, и повезло же Сочи! Ведь именно по его уютному Олимпийскому парку с морским бризом побежит свой Wings for Life World Run вокалистка группы Alai Oli Оля Маркес . У жителей и гостей курортного города есть уникальная возможность пробежать благотворительный забег, да ещё и в компании знаменитости. А Оля к тому же очень приятная девушка и интересный собеседник .

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«Я побегу супер-медленно — минут 40-50. А потом ещё час будет бег с перерывами на ходьбу. Я хочу, чтобы люди увидели, что это не только для спортивных и тренированных, что это — для каждого, кто может передвигаться на ногах и хочет сделать свой вклад в важное дело. Моя цель — 7 км, если получится больше — здорово! Меньше — не расстроюсь. Surf Coffee в Имеретинке! В 13:30 сбор, в 14:00 стартуем», — призывает Оля в своём Instagram.

Оля Маркес стартует в Сочи, присоединяйся! © griclothes

Москва: после бега — на SUP борд

Многочисленная команда ультратриатлета Владимира Волошина побежит Wings for Life World Run вдоль живописного берега в Строгинской пойме , а после финиша участники все вместе отправятся плавать на SUP бордах.

«Уже несколько лет поддерживаю эту инициативу. Я в принципе сторонник того, что любительский спорт и благотворительность должны идти рядом друг с другом, — рассказал Владимир Волошин, управляющий партнёр Newman Sport, сооснователь HOT SPORT, IRONSTAR и ROSA RUN. — Когда это превращается в систему, и много людей по всему миру объединяются, чтобы оказать посильную помощь фондам, которые занимаются долгосрочными и важными исследованиями. Для меня это большая ценность. Сложно предсказать будущее. А ведь на месте подопечных фонда может оказаться любой человек, который сегодня здоровый и активный. И хорошо, если об этих фондах будет знать больше людей, если будет больший отклик и поддержка.

Владимир Волошин © Владимир Волошин

В этот раз мы собираемся поддержать проект большой командой друзей-единомышленников, будут участвовать моя супруга и дочка, многие приедут семьями. Сейчас для меня важнее выйти вместе с людьми, чем ставить личные спортивные результаты. Будем держать темп, удобный для всех. У нас активно идёт регистрация — думаем, что не менее ста человек выйдет на старт. Не важно, сколько километров пробежим, главное — поддержать благую идею: помогать легко».

Сооснователь HOT SPORT, IRONSTAR и ROSA RUN © Владимир Волошин

Москва: Нескучный сад, Лужники и Тимирязевский парк

В Москве можно выбрать локацию и компанию на любой вкус. Так, например, в Нескучном саду собирает друзей и всех желающих профессиональная беговая команда Sharks Project . Дистанция будет проходить по живописному парку, а ещё будет организован пункт питания.

В Лужниках участники стартуют от беговой базы Adidas Runbase . Маршрут будет проходить по красивой Лужнецкой и Фрунзенской набережной, а после Андреевского моста на отметке 2,75 км участники будут разворачиваться обратно. На трассе также будут организованы пункты питания.

Прокачивай свой беговой скилл с профессионалами! Тимирязевский парк — красивый, профессиональные спортсмены из Академии марафона — побегут рядом, на пунктах питания — вода, Red Bull и изотоник. А основатель Академии марафона Сергей Черепанов может дать полезные советы бегунам — это круто! Но чтобы тебе не пришлось лишний раз отвлекаться от бега на разговоры, мы заранее взяли у него беговые рекомендации , как выстроить подготовку к стартам.

В Питере — бег

В Санкт-Петербурге участники Wings for Life World Run побегут красиво: по лесопарковой зоне на Крестовском острове вдоль Гребного канала до стадиона «Зенит» и вокруг парка на Крестовском. Длина трассы около 7 км. Спортивный магазин Runlab выступит стартовой площадкой — там можно будет переодеться, оставить вещи в шкафчиках. Рядом будет организован пункт питания с напитками и фруктами.

Опытный атлет, организатор забега в Питере и сооснователь «Лаборатории бега Runlab» Андрей Жирнов делится: «Через неделю я побегу 21,1 км на Царскосельском марафоне, и для меня Wings for Life World Run — это прикидка, какая у меня сейчас подготовка. Планирую 25-27 км убегать от машины, с темпом 5 мин/км».

Андрей Жирнов – сооснователь Runlab и организатор многочисленных забегов © Андрей Жирнов

Набережные Челны — вместе с KAMAZ-мастер

Для Дмитрия Сотникова , победителя Ралли Дакар 2021, Wings for Life World Run шесть лет назад открыл двери в мир бега. Дмитрий и его соратники по команде KAMAZ-мастер целенаправленно готовятся к этому забегу и каждый год участвуют в нём: раньше в живую, теперь — онлайн .

«В первый раз мы поехали большой компанией на Wings for Life World Run в Коломну. Готовились с тренером, купили кроссовки — со всей серьёзностью подошли к этому старту. Было не просто — поскольку тогда мы были далеки от бега, — вспоминает Дмитрий. — Для меня пробежать 20 км было огромным достижением. И я поражался, насколько велики человеческие возможности: сильные спортсмены убегали от машины намного дольше. Сейчас у меня есть планка — бежать не меньше 20 км, и я стараюсь её поддерживать. Пока мой рекорд — 24 км в 2016 году. Мне нравится тренироваться, совмещая приятное с полезным: пока бегу, слушаю обучающие ролики на английском языке, к примеру».

Свой старт Дмитрий побежит по лесу в Набережных Челнах — семья будет поддерживать его на дистанции: поить, кормить и болеть.

Дмитрий Сотников, победитель ралли Дакар-2021 © Flavien Duhamel 01 / 03

Сибирь: I Love Kemerovo

В Кемерово автомобиль-финиш будут дублировать велосипеды — так веселее (а в 2017-м забег проводили за городом, и там участников догонял автомобиль). Беговой клуб I Love Running и их капитан Николай Ярощук продумали дистанцию в городе так, чтобы участникам было комфортно бежать. Стартовать они будут у кольца на проспекте Химиков — и побегут по приятным, чистым тротуарам, используя приложение. Один круг дистанции получится около 5 километров.

Команда I Love Running Кемерово © I love Running

Для некоторых кемеровских бегунов Wings for Life World Run — это подготовка к Московскому и другим марафонам. Они планируют пробежать 38 километров (а может, и больше).

«Мы зовем своих учеников, триатлетов и всех любителей бега , — пояснил Николай Ярощук. — Старт у нас будет в 18:00. Центральные улицы города в это время будут перекрыты из-за салюта в честь Дня Победы. Но мы выбрали для старта спальный район, до которого удобно будет добираться участникам». Поддержат Кемерово и соседи — томские бегуны тоже выйдут на пробежку с приложением.

Николай Ярощук из Кемерово © Николай Ярощук

Первые шаги Новосибирска

Для Новосибирска благотворительный забег Wings for Life World Run — в диковинку. Сибиряки уже загорелись идеей побегать от автомобиля-финиша, пусть и виртуального.

«Хотим просто попробовать, показать людям, что есть такой формат. К нему ещё надо привыкнуть, — рассказал Иван Шевель , капитан команды и руководитель клуба любительского спорта «Спортсоюз» . — Сам формат убегания от машины — это так прикольно и необычно! Было бы ещё более захватывающе, если б автомобиль догонял в живую. Какая у нас цель на этом забеге? Бежать-бежать-бежать, а когда поедет автомобиль — бежать ещё быстрее».

«Спортсоюз» развивает в городе бег, лыжный и велосипедный спорт, проводит городские соревнования. Они анонсировали забег на своём сайте и в соцсетях. Новосибирцы стартуют в 18:00 в Дендропарке по лесным дорожкам среди высоких сосен. Кто бежит быстро — получит на финише красивый закат.

Иван Шевель из Новосибирска © Иван Шевель

Воронеж — не догонишь

В Воронеже на старт выйдет много атлетов. Команда Voronezh Runners активно призывает всех желающих присоединиться к ним . И место для дистанции выбрали приятное — лесная зона спорткомплекса «Олимпик». Длина круга составит 3 километра. Участники каждый раз будут пробегать через стартовый городок, где их будут ждать поддержка и пункт питания с водой и фруктами.

«Сам я бегаю трейлы, по шоссе мне не нравится бегать. Но Wings for Life World Run — пожалуй, единственный забег, когда я выхожу на шоссе, — поделился капитан команды Voronezh Runners Павел Королёв . — Я впервые участвовал в забеге в 2017 году, когда он проходил в Коломне. Было интересно посмотреть, как организован благотворительный забег такого масштаба. И сам формат необычный: когда у тебя нет чёткой линии финиша, она плавающая; по сути ты сам выбираешь, сколько пробежишь. И то, как организован этот забег на международном уровне, как его преподносит Red Bull — это круто и очень профессионально. Здорово, что даже во время пандемии нашлись варианты проведения забега».

Сообщество Voronezh Runners вот уже пять лет развивает бег в Воронеже, любой желающий может присоединиться к ним на еженедельные бесплатные пробежки.

Павел Королев из Воронежа © Павел Королев

Башкирский колорит

В Уфе будет организованный массовый старт по парку Лесоводов , который так любят уфимцы. Для участников будет работать пункт питания — волонтёры предложат воду и бананы. Все финишёры получат значок и наклейку с эмблемой Wings for Life World Run.

Организаторы разметят круг длиной 3 километра. Старт забега будет дан в 16:00 по местному времени.

«Мы, организаторы, тоже побежим. Только два волонтёра будут на пункте питания, — рассказал организатор уфимского старта Дмитрий Андреев-Широкий. — Надо всем всегда помогать. И это интересно. Мы будем проводить Wings for Life World Run в оживлённом месте — соответственно, привлечём к забегу больше внимания. Надеюсь, в следующем году желающих поучаствовать будет ещё больше. Наша команда Malidak race не только организовывает старты, нам интересно что-то глобальное: привлечь максимум людей к спорту, развивать туризм в нашей республике и в целом в России. Wings for Life World Run — это одна из таких целей, которую нам хотелось бы реализовывать».

Дмитрий Андреев-Широкий из Уфы © Дмитрий Андреев-Широкий

Все спортсмены выше делают большое дело для своих городов 🔥 Присоединяйся к ним : 9 мая мы всем миром бежим за тех, кто не может. 100% стартовых взносов идут в фонд на исследования травм спинного мозга.