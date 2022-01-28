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5 причин бежать на забеге Wings for Life World Run
Ровно через 100 дней стартует благотворительный забег Wings for Life World Run 2022! Регистрируйся сейчас, чтобы 8 мая 2022 побежать вместе с нами за тех, кто не может.
1. Это. Очень. Весело.
Спроси любого, кто уже участвовал: бежать на забеге в одно время с людьми со всего света, и всё это ради большой и важной цели – это создает невероятную атмосферу единства. Люди разных возрастов и национальностей, кто-то бежит ранним утром в своем часовом поясе, а кто-то при свете фонарей уже в ночи, кто-то в смешных костюмах, а кто-то под дождем – все заняты одним делом, все бегут от виртуального автомобиля-финиша. И сложно представить какой-то другой забег с большим количеством улыбок на километр.
2. Можно бежать в любой точке мира
С приложением Wings for Life World Run ты можешь бежать абсолютно в любой точке мира, где есть интернет, по любому рельефу: город, горы, пляж, поля. Выбирай любое место, которое вдохновляет тебя на движение. А пока ты наслаждаешься видом, ты помогаешь другим обрести надежду на выздоровление после травмы спинного мозга.
3. Отличный повод похвалить себя
Как часто тебе удается подумать о себе как о человеке, который участвует в огромном благотворительном проекте вместе с топовыми профессиональными спортсменами со всего мира? Твое имя будет вписано в стартовый протокол, а в приложении можно будет делиться фотографиями, видео и результатом забега. Наслаждайся своим спортивным успехом.
4. Финишируют абсолютно все
Изюминка забега в его формате – здесь нет привычной финишной черты, вместо неё за бегунами выезжает виртуальный автомобиль-финиш спустя 30 минут после старта, постепенно набирая скорость. Нет финишной черты = нет специальной дистанции, которую обязательно нужно пробежать. Ты сам себе капитан, выбирай километраж и темп в соответствии со своей подготовкой и ощущениями. И воспользуйся нашим калькулятором, чтобы примерно определить сколько времени и с каким темпом тебе нужно бежать, чтобы преодолеть желаемое расстояние.
5. Стать частью очень важного и доброго дела
С одной стороны, участвуя в благотворительном забеге Wings for Life World Run ты помогаешь другим, ведь 100% стартовых взносов перечисляется в фонд Wings for Life, который финансирует исследования спинного мозга с целью найти способы лечения травм. С другой стороны, здорово провести день на улице, насытить кровь кислородом и обрести тонус в мышцах, пробежаться с веселым аудио-сопровождением и почувствовать единение со всем миром. Как ни посмотри, участие в забеге выглядит чем-то фантастически приятным. Очень рекомендуем!
Регистрация на забег Wings for Life World Run 2022 уже открыта! Присоединяйся и беги с нами 8 мая 2022 в 14:00 по Москве.