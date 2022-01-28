Изюминка забега в его формате – здесь нет привычной финишной черты, вместо неё за бегунами выезжает виртуальный автомобиль-финиш спустя 30 минут после старта, постепенно набирая скорость. Нет финишной черты = нет специальной дистанции, которую обязательно нужно пробежать. Ты сам себе капитан, выбирай километраж и темп в соответствии со своей подготовкой и ощущениями. И воспользуйся

, чтобы примерно определить сколько времени и с каким темпом тебе нужно бежать, чтобы преодолеть желаемое расстояние.