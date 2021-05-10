Рекорд в 184 236 участников на Wings for Life World Run

Ещё ни разу в истории мировых забегов в одном мероприятии не принимало участие такое количество человек: 181 236 спортсменов из 151 страны, от Африки до Северной Европы, в воскресенье вместе бежали на Wings for Life World Run за тех, кто не может.

В забеге приняли участие 837 человек на инвалидных колясках, каждый из которых проехал в среднем 12,3 км, прежде чем его настигла виртуальная финишная черта. Все вместе участники забега преодолели более 1 656 840 км. Общая сумма стартовых взносов и собранных пожертвований составила 4,1 млн евро, которые будут направлены на поиск средств лечения травм спинного мозга.

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В России более 1100 участников со всей страны присоединились к забегу. В Москве забег поддержал Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА и его капитан Никита Курбанов. На трассе в парке «Березы» в Строгинской пойме вместе с единомышленниками бежал Владимир Волошин, управляющий партнёр Newman Sport, сооснователь международных соревнований по триатлону IRONSTAR и Фестиваля бега ROSA RUN. Компанию Владимиру составили выдающиеся спортсмены: участница зимних Олимпийских игр 2018 в Пхенчхане Виктория Завадовская, мастер спорта и заслуженный тренер сборной России по художественной гимнастике Анна Дьяченко, двукратный чемпион мира каноист Андрей Крайтор, мастер спорта и многократная победительница чемпионатов России по синхронному плаванию Венера Царева и др.

Владимир Волошин на забеге в Москве © Dmitry Tibekin

В Санкт-Петербурге амбассадором забега выступил сооснователь Лаборатории бега Runlab Андрей Жирнов, а в Сочи можно было присоединиться к команде вокалистки группы Alai Oli Оле Маркес . В Набережных Челнах на старт вышел победитель Ралли Дакар 2021 Дмитрий Сотников и члены знаменитой команды KAMAZ-мастер. Также в этом году в забеге приняла участие сборная команда «Сильные духом», в состав которой вошли спортсмены-колясочники, которые объединились по всей России.

Нина Зарина вновь стала победительницей международного благотворительного забега Wings for Life World Run и с результатом 60,16 км завоевала свой третий титул подряд, после побед в 2019 и 2020 годах. Победителем забега среди мужчин стал шведский спортсмен-колясочник Арон Андерсон , преодолевший 66,85 км. Сильнейшим участником из России среди мужчин стал Иван Моторин, пробежавший 59,93 км и занимающий на данный момент пятое место в мировом рейтинге.

Директора Анита Герхардтер и Колин Джексон с большими цифрами дня © Sebastian Marko for Wings for Life World Run

«Это, конечно, очень специальная гонка для меня, с которой во многом связано мое становление в беговом мире, - отмечает Нина Зарина. – Сегодня я, наконец, пробежала ее именно так, как хотела, как запланировала по темпу, расстоянию и настрою. Просто рада, что показала достойный результат и не сдалась, не остановилась раньше.

Wings for Life World Run для меня – это всё-таки не гонка за позицией, а возможность преодолеть себя и, объединившись, помочь и привлечь внимание к серьезным проблемам. Очень рада видеть, что с каждым годом все больше участников поддерживают это событие и выходят на дистанцию. Надеюсь, что забег будет и дальше развиваться, мотивируя людей во всем мире становится лучше и добрее».

Все, что я могу сказать, это спасибо каждому, кто бежал, шел или ехал на коляске с нами сегодня Анита Герхардтер, директор фонда Wings for Life

«Я не могу подобрать слов. Количество участников оказалось намного больше, чем мы осмеливались предполагать. Все, что я могу сказать, это спасибо каждому, кто бежал, шел или ехал на коляске с нами сегодня», – делится Анита Герхардтер , генеральный директор некоммерческого фонда Wings for Life. «Вместе мы праздновали жизнь и собрали невероятную сумму, чтобы помочь найти лекарство от травм спинного мозга».

«Для меня как человека с травмой спинного мозга поистине удивительно и отрадно, что более 180 000 человек в мире вышли на старт Wings for Life World Run, чтобы помочь исследователям сделать травмы спинного мозга излечимыми, – поделился трехкратный победитель забега Арон Андерсон. – Я хочу выразить благодарность всем бегунам сегодня, ведь все они вносят свой вклад в очень важное и благородное дело».

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Восьмой забег Wings for Life World Run стал ярким событием, которое не только объединило мировое беговое сообщество, но и порадовало большим количество опций участия. Некоторые бежали поодиночке или небольшими группами по залитым солнцем странам Центральной Европы, кто-то бежал с заснеженными горами на заднем плане, в то время как другие – вдоль берега океана в часы рассвета или заката. Одна спортсменка в Африке бежала под зорким взглядом... жирафов. Погодные условия в 151 стране сильно различались: от холодного дождя в Ирландии и Испании до снегопада в Норвегии и жаркой погоды в Греции.

В забеге могли принять участие все желающие, независимо от уровня подготовки: от новичков до закаленных ультрамарафонцев. Уникальный формат забега отменяет любые ограничения: бежать и ехать на коляске во имя общей благой цели могут все. Впервые забег Wing for Life World Run состоялся в 2014 году. С тех пор в нем приняли участие 925 096 человек, все вместе они преодолели 9 034 954 км и собрали 33,3 миллиона евро. 100% стартовых взносов и пожертвований идут на исследования спинного мозга.

Уже сейчас известно, что девятый забег Wings for Life World Run пройдет 8 мая 2022 года . Регистрация уже открыта на официальном сайте и в мобильном приложении Wings for Life World Run.

Все результаты и информацию о том, как подать заявку на участие, можно найти на сайте wingsforlifeworldrun.com и в социальных сетях: VK и Instagram .